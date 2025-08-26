Ralf Schumacher (50 ani) trăiește o frumoasă poveste de iubire cu fostul politician francez Étienne Bousquet-Cassagne. În prezent, cei doi au plecat într-o vacanță romantică în Botswana. Cei doi și-au făcut publică relația în urmă cu câteva luni, la scurt timp după ce fratele lui Michael Schumacher s-a despărțit de soția sa și și-a recunoscut orientarea sexuală.

Ralf Schumacher, vacanță romantică cu iubitul său

Fostul pilot de Formula 1 se bucură din plin de viață alături de iubitul lui, fostul politician francez Étienne Bousquet-Cassagne. De când și-au făcut publică relația, cei doi publică în mod regulat imagini în care par a fi extrem de fericiți împreună.

Acum, cuplul a plecat în Bostwana, unde au parte de clipe de neuitat.

„Delta Okavango din Botswana este pur și simplu magnifică. Am avut norocul să observăm animale sălbatice în mediul lor natural” a scris Ralf Schumacher pe rețelele sociale, alături de fotografii cu elefanți, un leopard și un crocodil.

Ralf Schumacher și-a făcut publică orientarea sexuală pe 14 iulie 2024, prin intermediul unei postări pe rețelele sociale.

„Cea mai frumoasă parte a vieții este să ai alături partenerul potrivit, cu care poți împărtăși totul”, a scris fostul pilot de F1 la momentul respectiv.

Anterior, Ralf Schumacher a fost căsătorit cu prezentatoarea germană Cora Brinkmann, cu care are un fiu, David, în vârstă de 24 de ani. Căsnicia lor a durat 14 ani, din 2001 până în 2015.

Cine este Étienne Bousquet-Cassagne

Étienne Bousquet-Cassagne are 30 de ani și este un fost politician francez. Acesta a fost membru al Frontului Național, ulterior al Rassemblement National, și o figură marcantă a extremei drepte din Lot-et-Garonne timp de peste un deceniu, potrivit Libertatea.

În anul 2013, actualul iubit al lui Ralf Schumacher a candidat la alegerile legislative parțiale din aceeași regiune. În anul 2020, el a anunțat că se retrage din politică.

Cuplul împărtășește cu urmăritorii din mediul online imagini din viața lor de zi cu zi, iar aprecierile curg pe rețelele sociale.

„Incredibil de frumos, sunt atât de fericit pentru voi!”, „Un cuplu minunat”, „Fotografii superbe!”, au comentat câțiva internauți.

Fiul lui ralf Schumacher îl susține pe acesta în relația cu Étienne Bousquet-Cassagne. Tânărul a afirmat că este mândru de faptul că tatăl său și-a găsit o persoană specială care să îl facă fericit.

„Sunt foarte fericit că ai găsit pe cineva cu care te simți bine și în siguranță, fie că este bărbat sau femeie. Sunt alături de tine 100%, tată, și îți doresc tot ce e mai bun”, a precizat David Schumacher.

