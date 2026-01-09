  MENIU  
Alex Bodi face lumină în războiul cu Ramona Olaru. Ce l-a scos din minți, de fapt: „Deranjul meu cel mai mare e că a făcut un story în engleză"

Alex Bodi face lumină în războiul cu Ramona Olaru. Ce l-a scos din minți, de fapt: „Deranjul meu cel mai mare e că a făcut un story în engleză”

Amelia Matei
Actualizat 09.01.2026, 16:13

Alex Bodi a vorbit despre ce l-a deranjat cu adevărat în războiul cu Ramona Olaru. Afaceristul a ținut să transmită că nu a atacat-o pe vedetă pentru că ar fi fost respins de ea. El a explicat că a reacționat pentru că s-a simțit atacat și repliciile sale au venit ca urmare a declarațiilor făcute de Ramona. Iată ce l-a deranjat pe Alex Bodi.

Alex Bodi, despre veniturile Ramonei Olaru: „Nu o fac săracă”

Alex Bodi a revenit cu explicații în scandalul cu Ramona Olaru. În emisiunea moderată de Dan Capatos, el a vorbit despre faptul că schimbul de replici dintre el și vedetă este o formă de amuzament.

El a explicat că nu a fost refuzat de asistenta Tv, doar s-a simțit atacat și jignit în spațiul public. El susține că totul a scăpat de sub control din cauza comentariilor făcute în mediul online.

„În primul rând, eu nu consider că este un război. Eu iau totul la mișto, dar am punctat niște chestii reale. Și dacă eram pus în postura să demonstrez, îi demonstram cu dovezi și cu probe instant, a doua zi.

Doi la mână: personal, nu am nimic cu dânsa și nici nu port grijile pe spate nimănui. Eu am familie, am copii, de ei mă interesează, prietenii apropiați. O mai spun încă o dată, să se înțeleagă bine: nu am fost refuzat sau respins de fata respectivă. Ok? M-a deranjat cel mai mult că ne-a făcut proști în masă, iar videoclipul meu postat pe TikTok este o consecință a faptului că „ne vedem la București’. De ce să vin eu la București? Că am 100 de martori”, a spus Alex Bodi.

El a explicat că nu o face săracă pe Ramona Olaru, dar nu poate să emită astfel de pretenții când nu este ea, la rândul ei, milionară.

Dacă te știa toată lumea în țară – și valabil și pentru ea, și pentru altcineva – că ai o avere de vreo 10-20 de milioane și un statut și niște afaceri, atunci într-adevăr poți să vii să dai cu pumnul în masă și să zici: „Nu vreau un sărac să vină să crească pe urmele mele, să-l întrețin eu pe un bărbat sau să-l scot eu pe banii mei în lume”, a completat el.

”Ai văzut-o să vorbească despre iubire?”

Alex Bodi a punctat că este deranjat de faptul că Ramona Olaru pune accent doar pe partea financiară când vine vorba despre a își găsi un partener.

Alex Bodi: Bun, ok. Nu-l ia. Deci dacă are 50.000 curat, pe lângă o mașină și o casă, și 50.000 – lucru mare – să aibă în bancă, nu-l ia pe unul cu 100.000, cu mașină, cu casă și cu bani în bancă. Îți zic eu 100%.

Dan Capatos: În locul tău aș nuanța altfel declarația. De ce exclude ea iubirea dezinteresată?

Alex Bodi: Păi asta am vrut să zic. Ai văzut-o în vreun podcast să vorbească despre iubire? Să zică ceva de partea sentimentală?

Supărat că „a jignit bărbații în masă”

Alex Bodi a dezvăluit ce l-a deranjat cel mai tare n scandalul cu Ramona Olaru. Afaceristul a mărturisit că s-a simțit atacat de declarațiile asistentei Tv.

„Dar nu ai cum să jignești bărbații în masă! Deci, pentru toată lumea care a rămas nelămurită, durerea și deranjul meu nu provin din faptul că ea nu-și mai dorește săraci. Că poate să nu își dorească. E frumos să-și dorească pe cineva mai bun decât ea. Bineînțeles că așa e frumos. Dar n-ai cum să faci toți bărbații proști în două, trei situații.

Că nu-i frumos. Și eu, dacă m-am sesizat sau dacă i-am dat o replică, fiind persoană publică, domnișoară e normal să-și asume o părere a oricui. La fel cum și eu îmi asum în mediul online, când mă duc la podcast-uri nu am cum să iau doar laurii, să iau doar meritele, să iau doar cuvintele frumoase. Înțelegi? Nu se poate.

Trebuie să iei și criticile și, în primul rând, părerea mea e o părere pe care o susțin și până în momentul de față și până când mor. Că n-ai tu cum să afirmi aceste chestii, iar deranjul meu cel mai mare știi când s-a întâmplat, explozia asta? Când ea a făcut un story și se mira așa în engleză: „What? Oh my God!’. Păi la ce te miri, dacă am zis eu că trecutul tău nu e cum e și nu ai chiar cum să faci tu toți bărbații proști?”, a completat Alex Bodi.

Citește și...
Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
