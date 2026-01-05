Fulgy, reacție explozivă în conflictul Ramona Olaru – Alex Bodi. „Dacă mai aud vreodată în viața asta că ți-ai permis…” Ce i-a transmis asistentei TV

Fulgy a intervenit în scandalul dintre Ramona Olaru și Alex Bodi, amplificând tensiunile deja existente cu un mesaj controversat adresat prezentatoarei TV.

Implicarea lui a transformat disputa într-un subiect și mai fierbinte în mediul online, iar reacțiile nu au întârziat să apară, mai ales după ce Ramona a anunțat că va apela la calea legală pentru a-și proteja imaginea.

De la un podcast la un scandal public

Conflictul dintre Ramona Olaru și Alex Bodi, pornit de la declarațiile prezentatoarei TV despre bărbații pe care îi acceptă în viața ei, a escaladat rapid și a atras reacții neașteptate. Printre cei care au simțit nevoia să intervină se numără și Fulgy de la Clejani, care a transmis un mesaj cu tentă amenințătoare la adresa vedetei de la Antena 1. Situația a devenit tot mai tensionată, iar Ramona a anunțat că va apela la instanță pentru a-și apăra imaginea.

Totul a pornit după ce Ramona Olaru a declarat într-un podcast că nu mai dorește „bărbați săraci” în viața ei, referindu-se atât la nivel material, cât și la cel spiritual și mental. Afirmațiile ei l-au deranjat profund pe Alex Bodi, care a reacționat dur pe rețelele de socializare.

„Divele astea uită că sunt unde sunt nu că ar fi wow… dar na… sunt că le-au cocoțat unii… și le place mocangeala! Până la urmă toate își dau arama pe față și recunosc că-s pe LOVE-ele”, a spus Alex Bodi, conform declarației publicate pe Instagram.

Fulgy sare în apărarea lui Alex Bodi

În mijlocul conflictului, Fulgy de la Clejani a decis să intervină, trimițând Ramonei un mesaj care a stârnit controverse. Deși nu a menționat explicit o amenințare, tonul său a fost interpretat ca fiind agresiv.

„Dragă Ramona Olaru, dacă mai aud vreodată în viața asta că ți-ai permis să-i spui cuiva… dacă mai aud vreodată că spui așa ceva și că te duci pe căi legale, o să-ți aduc un buchet de flori cu o mie unu de trandafiri negri.

Noi rromi avem niște florari care se ocupă de buchete foarte frumoase, mai ales cocalarii și cei din Grivița și Chiajna. Te pup, Ramona Olaru și sper să te mai văd în platou acolo, la Fabrica de Glucoză!”, a transmis Fulgy într-un mesaj public.

Ramona Olaru anunță că va acționa legal

Vedeta de la „Neatza cu Răzvan și Dani” nu a rămas indiferentă la atacurile primite. Deși se află în vacanță, Ramona a transmis că va lua măsuri pe cale legală imediat ce revine în țară.

„Cine e omul ăsta să vorbească așa despre mine? Cum poți să îți permiți? (…) Cred că trebuie să recurgem pe alte căi aici, legale. Am să revin în țară și o să ne ocupăm legal, cu siguranță”, a declarat Ramona Olaru pe Instagram.

Ea a subliniat că nu îl cunoaște personal pe Alex Bodi și că nu înțelege de ce acesta a ales să o atace public. „Mi se pare absolut ireal ca o persoană să facă astfel de declarații despre mine, o persoană care nici nu mă cunoaște”, a adăugat prezentatoarea.

După zile întregi de scandal, Ramona a lăsat să se înțeleagă că situația a afectat-o profund. În primele zile ale lui 2026, ea a postat un mesaj scurt, dar încărcat de emoție. „Pentru 2026 îmi doresc doar să nu mai fie nevoie să fiu puternică”, a scris Ramona pe TikTok, sugerând că a ajuns la limita răbdării.

