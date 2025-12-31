  MENIU  
Fane Văncică îl susține pe Alex Bodi în scandalul cu Ramona Olaru: „Are dreptate. A jignit în masă, oameni buni. Nu am auzit ca nimeni să vorbească prost de acest om"

Fane Văncică îl susține pe Alex Bodi în scandalul cu Ramona Olaru: „Are dreptate. A jignit în masă, oameni buni. Nu am auzit ca nimeni să vorbească prost de acest om”

.

În plin scandal mediatic dintre Alex Bodi și Ramona Olaru, apar și primele reacții, iar Fane Văncică nu a rămas indiferent. Acesta a ales să își exprime public susținerea față de Alex Bodi, alimentând și mai mult interesul în jurul unui conflict care ține de zile bune primele pagini ale tabloidelor. Declarațiile sale vin într-un moment tensionat, în care opiniile sunt împărțite, astfel că și cuvintele lui sunt intens comentate acum.

Schimbul de replici dintre Alex Bodi și Ramona Olaru a escaladat rapid și a atins un nivel la care puțini se așteptau. Totul a pornit de la un mesaj, după care Ramona Olaru a transmis că intenționează să rezolve situația pe cale legală. În ciuda acestui anunț, conflictul a continuat, iar Alex Bodi a reluat seria jignirilor și acuzațiilor, mergând chiar mai departe, cu referiri la trecutul vedetei, despre care susține că îl cunoaște foarte bine, dar și cu afirmații care i-au vizat familia, inclusiv pe părinții acesteia.

Fane Văncică îl susține pe Alex Bodi în scandalul cu Ramona Olaru

Scandalul a devenit rapid subiect de discuție în spațiul public, fiind intens comentat atât în mediul online, cât și în lumea mondenă. În acest context, în conflict a intervenit și Fane Văncică, care a declarat că îl susține pe Alex Bodi și îi dă dreptate în tot ceea ce a spus. Acesta a precizat că Ramona Olaru a jignit de-a lungul timpului mai multe persoane, motiv pentru care, în opinia lui, cineva trebuia să intervină, așa cum a făcut-o Alex Bodi.

Are dreptate Alex. A jignit în masă, oameni buni. Felicitări Alexandru. Nu îl cunosc personal pe Alex, dar este un om cu toate calitățile și nu am auzit ca nimeni să vorbească prost de acest om.”, a fost mesajul lui Fane Vancică.

Alex Bodi, jigniri și acuzații la adresa Ramonei Olaru

Scandalul dintre Ramona Olaru și Alex Bodi a pornit după ce ea a spus în cadrul unui podcast faptul că nu mai acceptă ”bărbați săraci” în viața ei. De aici, și până la reacțiile tranșante ale lui Alex Bodi a mai fost doar un pas. Inițial a început totul cu un mesaj ironic, fără prea multe jigniri, însă după reacția ei, în care a spus că acționează legal, lucrurile au luat o cu totul și cu totul altă întorsătură, iar Alex Bodi a răbufnit pe TikTok.

„Explozia mea e de la faptul când ai zis tu că vrei să faci tu pe cale legală, să mă vezi la București. (…) Ce te-ai ofensat așa tare că am spus că nu ești în măsură? Am spus că nu ești persoana în măsură să vorbești (despre amante, bărbați proști și săraci – n.red.) și să mă faci pe mine prost. Ai rupt facultatea la propriu și la figurat. Erai regina clubului. Stăteai mai mult prin băi și prin parcări.

Ești o femeie rea. Tot plângi de doi ani după un inel de la omul ăla. L-ai terfelit în toate felurile, acum jignești pe toată lumea. Nu ești cine crezi tu că ești. Nici eu nu sunt perfect sau cel mai în măsură, dar n-am cum să mă las în fața ta niciodată. Eu zic să-ți vezi de treaba ta, să aterizezi frumos și să nu mă provoci. Și te-ai aliat și cu doamna aia tablă de surf. Și la ea am lăsat un comentariu mai demult, că și ea făcea bărbații proști. Zi-i să-și facă curat în casă, că pute scara de la pisicile ei. Cred că ce are în casă, cine să o ia pe nebuna aia?”, a spus Alex Bodi pe TikTok.

