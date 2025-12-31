Iulia Albu și Mike s-au împăcat din nou. Cum au fost fotografiați împreună

Iulia Albu și Mike s-au împăcat la final de 2025. Cei doi au fost surprinși de paparazzi la o sesiune de jogging în parc. După o despărțire tensionată, Iulia și Mike și-au mai dat o șansă.

Iulia Albu și Mike s-au împăcat din nou

Anul 2025 își încheie ultimele zile cu o veste surprinzătoare. Iulia Albu și Mike, unul dintre cele mai criticate cupluri de la America Express, au decis să-și mai acorde o șansă, după ce, la începutul anului, au pus capăt relației lor din cauza unor neînțelegeri. Cei doi au fost surprinși din nou împreună de Cancan.ro, iar imaginile confirmă reconcilierea lor.

După despărțirea confirmată în prima parte a anului, Iulia Albu s-a concentrat pe cariera sa și a investit într-o nouă locuință, în timp ce Mike s-a mutat într-un apartament în chirie. Chiar dacă fiecare și-a urmat drumul, surse apropiate au confirmat că încă gestionau afaceri împreună și gândurile lor se îndreptau constant unul spre celălalt.

După mesele îmbelșugate de Crăciun, cei doi au fost văzuți de Cancan.ro făcând jogging în parc, îmbrăcați în ținute sport asortate. Într-o scenă surprinsă de paparazzi, Mike i-a deschis Iuliei portiera mașinii, iar ea i-a răspuns cu un zâmbet cald, semn că relația lor s-a îmbunătățit considerabil. Chimia dintre cei doi este vizibilă, iar gesturile mici de afecțiune sugerează o împăcare sinceră, nu doar o aparență.

Momente cotidiene în doi

După jogging, cuplul a fost văzut în zona Străzii Gara Herăstrău, unde și-au împărțit sarcinile zilnice. În timp ce Iulia a mers la o bancă, Mike a intrat într-un supermarket pentru a cumpăra câteva lucruri. La ieșire, acesta s-a întâlnit cu un prieten, iar Iulia li s-a alăturat la scurt timp. Cei trei au schimbat câteva vorbe înainte ca cei doi să-și continue drumul împreună.

După ce și-au rezolvat treburile, Iulia și Mike s-au urcat în mașină și au plecat împreună spre casă. Atmosfera dintre ei părea plină de căldură și înțelegere.

Mike și Iulia Albu s-au cunoscut acum aproximativ nouă ani, prin intermediul unei prietene comune. „A fost ură la prima vedere”, a povestit fashion editorul despre prima întâlnire cu Mike. Ulterior, cei doi s-au reîntâlnit, la invitația lui Mike, și au descoperit că au multe lucruri în comun. Bărbatul lucrează în Publicitate și Marketing.

