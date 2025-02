Cu ce se ocupă Marcel Andrei „Maluma” de la „Insula Iubirii” de când s-a mutat în Spania. „Vreau să fac asta mai ales pentru oamenii din România!”

Marcel Andrei, cunoscut drept „Maluma” de România, s-a întors în Spania, unde a locui în ultimii ani. Fosta ispită de la „Insula Iubirii” are planuri mari de viitor departe de țara noastră.

Cu ce se ocupă Marcel Andrei de la „Insula Iubirii” de când a plecat din România

Marcel Andrei s-a bucurat de un succes neașteptat odată cu participarea la „Insula Iubirii”, fiind simpatizat de public în toate sezoanele. “Maluma” de România și partenera lui de viață, Armina, au decis să plece din România în Spania, țară care a devenit casa lor și locul unde se simt cel mai bine. Cei doi lucrează acolo în hoteluri de cinci stele, dar au și alte proiecte de viitor pe care își doresc să le concretizeze.

„Am renunțat la România și m-am întors unde lucram înainte de Insula Iubirii. Mai exact la hotelul la care am lucrat ani buni, un hotel de 5 stele. Sunt chelner la bar. Armina lucrează la recepție, tot așa, la un hotel de 5 stele, aici lângă mine, la un alt hotel” – a spus fosta ispită de la „Insula Iubirii”, potrivit fanatik.ro.

Marcel Andrei a adăugat apoi că își dorește să se dezvolte în domeniul turismului și să fie ghid în Spania pentru turiștii români.



„În curând am un proiect cu un prieten de-al meu să organizăm ceva evenimente. O să închiriez o vilă șmecheră cu o piscină, cu multe alte chestii pentru că vreau să încerc să mă dezvolt pe turism. Vreau să fac asta mai ales pentru oamenii din România, să fiu și ghidul lor.

Să le arăt cum stă treaba în Tenerife. Să îi duc unde sunt toate chestiile mai importante. Entertainment! Asta o să urmeze în curând! Pe lângă asta o să fac și o piesă aici, în Tenerife. O să filmez multe alte chestii mai mișto ca în România” – a adăugat el, pentru aceeași sursă.

Marcel Andrei a mai spus că intenționează să-și ia o casă în Spania în viitorul apropiat, plan pe care îl avea dinaintea participării la „Insula Iubirii” dar care nu s-a putut concretiza până acum.

Cum s-au cunoscut Marcel Andrei și Armina

Fosta ispită a întâlnit-o pe actuala parteneră de viață la scurt timp după terminarea filmărilor pentru show-ul matrimonial. Între cei doi a fost atracție reciprocă, iar relația lor a evoluat rapid.

„Mi-a plăcut că are coloane vertebrală și nu dă nas la nimeni. Ieși cu ea în oraș şi se uită cineva la ea. Ea nu stă să zâmbească. Iar eu am mai avut peripeţii cu genul ăsta de femei, care dădeau nas cu mine de faţă altor bărbaţi. Ea nu este o femeie abordabilă”, ne-a dezvăluit Marcel Andrei, la Fresh by Unica, anul trecut.

Marcel și Armina au relație frumoasă bazată pe încredere și respect și spune că nu se pune problema geloziei în cazul lor.

„Eu nu fac nimic. Nu flirtez, nu vorbesc ascuns, chiar dacă primesc o grămadă de mesaje. (…) Într-adevăr m-a schimbat, dar m-a schimbat în sensul bun. Eu înainte eram un rebel. Făceam ce mă tăia capul. Dar de când sunt cu ea, sunt mai serios. Mi s-a mai aşezat şi mie capul pe umeri. Când intri într-o relaţie eşti asumat. Nu mai poţi să faci ce făceai când erai singur. Este respect pentru familie”, ne-a mai spus Marcel Andrei.

