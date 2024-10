Marcel Andrei, dezvăluiri detaliate despre ce s-a întâmplat, de fapt, după filmările de la „Insula Iubirii”: „Nu mă aşteptam să spună că am sunat-o. Când iubeşti pe cineva, nu renunţi” / EXCLUSIV

Marcel Andrei a fost invitat la emisiunea Fresh by Unica, unde a oferit detalii surprinzătoare despre viața sa personală, relația cu Armina și dificultățile apărute după încheierea filmărilor show-ului „Insula Iubirii”. Printre altele, acesta ne-a vorbit despre viața sa tumultuoasă din adolescență, planurile de viitor cu partenera sa, dar şi despre cum a gestionat criticile primite din partea publicului.

Marcel Andrei a avut o adolescenţă plină de greutăţi

Marcel Andrei ne-a povestit la Fresh by Unica, cum la doar 15 ani a fost nevoit să se descurce de unul singur, după ce părinții săi au plecat să muncească în Italia. Această perioadă dificilă l-a maturizat rapid, mai ales că sora lui a născut tot în aceeaşi perioadă şi trebuia să aibă grijă de fetiţa ei.

Fosta ispită de la „Insula Iubirii” ne-a dezvăluit că deși a avut susținerea morală și financiară a părinților, experiența de a trăi pe cont propriu i-a lăsat amprente adânci asupra personalității sale. A învățat să fie responsabil și să-și gestioneze resursele, dar și să aprecieze relațiile de familie.

„La vârsta de 15 ani, maica mea s-a horărât să plece în afară, în Italia, în Sardinia. Eu în timpul ăla eram încă la liceu, taică-miu era momentan cu mine. După ce a făcut mama primul pas acolo și a fost ok, l-a chemat și pe taică-miu. Și după aceea a rămas eu singur acasă. Eu trebuia să plătesc facturile, toate cele, să-mi fac de mâncare. Sora mea doar ce născuse, era cu fetița, le avea pe ale ei, ca să zic așa”, ne-a spus Marcel Andrei.

Tot în cadrul emisiunii Fresh by Unica, Marcel ne-a vorbit și despre despărțirea părinților săi, menționând că, deși a fost un moment dificil, nu simte că l-ar fi afectat în mod profund. Chiar şi aşa, acesta a recunoscut că relaţia cu tatăl său a fost una defectuoasă şi că au existat momente în care l-a acuzat de faptul că nu au petrecut destul timp împreună.

„Când era mai mic, l-am judecat, dar acum nu-l mai judec. M-am maturizat și fapta e consumată, dar asta e, nu ne alegem noi părinții. Așa a fost să fie. Nu e toată lumea perfectă. Dar pe principiul meu se putea și mai bine”, ne-a dezvăluit Marcel Andrei la Fresh by Unica.

După ce a experimentat diverse domenii profesionale, Marcel Andrei a ajuns să lucreze în armată, apoi ca ajutor de bucătar și, în cele din urmă, ospătar într-un hotel de lux din Londra. Experiențele sale internaționale i-au oferit ocazia de a se dezvolta profesional și de a descoperi noi perspective.

Ce s-a întâmplat, de fapt, după filmările de la „Insula Iubirii”: „Nu mă aşteptam”

Reîntors în ţară, Marcel Andrei a intrat în atenţia publicului după participarea ca ispită la „Insula Iubirii”, mai ale după comportamentul pe care l-a avut cu Maria Covasa. După săptămâni întregi în care a încercat să îi intre în graţii concurentei, lucrurile nu s-au concretizat în niciun fel în Thailanda. Ba mai mult de atât, s-au schimbat radicat odată cu terminarea filmărilor reality-show-ului.

Marcel Andrei a susținut că a încheiat orice conversaţie cu Maria Covasa, după ce a oficializat relaţia cu iubita sa, Armina, în timp ce concurenta de la „Insula Iubirii” a dezvăluit că a fost căutată de acesta și după încheierea filmărilor.

Marcel Andrei a recunoscut că a contactat-o pe aceasta şi după plecarea de pe insulă, în timp ce se afla în relaţie cu Armina, însă doar pentru a înţelege valul de comentarii răutăcioase care l-au năpădit dintr-o dată.

„A fost o chestie. Am sunat să întreb ceva. Atâta tot. dar nu să înşel în sensul ăla. Am sunat o femeie, cu care nu am fost într-o relație, după ce am fost la reality-show. Şi în perioada aia i-am sunat şi pe prietenii mei ispite pentru că eram şocat de cât hate mi-am luat.

Mi-am zis că bă, ce-am făcut, n-am dat în cap nimănui, nu am fost pus într-o postură aiurea, adică de unde vine atâta hate. Mi-au venit un milion de comentarii negative.

Și atunci i-am sunat pe toţi şi cu asta am gafat-o. Şi chiar mi-a părut rău, că nu mă aşteptam ca după ea să vină şi să spună că am sunat-o. De când sunt impreună cu Armina oficial, nu am gafat-o să înşel. (…) Când iubești pe cineva, nu renunți”, ne-a dezvălui Marcel Andrei.

În ciuda tuturor provocărilor, Marcel Andrei se arată optimist în ceea ce privește viitorul său. El plănuiește să continue proiectele în televiziune și să se stabilească definitiv în România alături de Armina. În plus, cariera sa profesională rămâne o prioritate, însă nu exclude posibilitatea de a-și întemeia o familie în viitorul apropiat.

