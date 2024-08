Ispita care l-a făcut pe Marcel să uite de Maria. Alin Simoiu, dezvăluiri despre ce s-a întâmplat la finalul filmărilor pentru Insula Iubirii

Insula Iubirii s-a încheiat, iar noi detalii din spatele camerelor de filmat ies la iveală. Alin Simoiu, una dintre cele mai apreciate ispite masculine ale sezonului 8, a vorbit în premieră despre ce s-a întâmplat în vila din Thailanda între el, Maria și Marcel. Mai mult, bărbatul a dezvăluit că Marcel a uitat-o rapid pe iubita lui Dany Boy și a căzut în mrejele unei alte ispite.

Ce s-a întâmplat între Marcel, Maria și Alin Simoiu, la Insula Iubirii

Marcel și-a arătat din prima clipă interesul față de Maria, iubita lui Dany Boy, însă aceasta a părut interesată mai mult de Alin Simoiu. Când a văzut că tânăra nu îi acordă deloc atenție colegului său, Alin a decis să acționeze și să-și joace cum trebuie rolul de ispită. Deși toată lumea l-a criticat pentru că a intervenit în planurile lui „Maluma de România”, se pare că lucrurile au stat cu totul altfel față de cum au fost prezentate pe micul ecran.

„Eu n-am greșit nici față de Marcel că nu am știut că se atașează, dar când am aflat că s-a implicat prea mult, am încercat să discut cu el și asta se vede. Am discutat cu el și i-am zis: „Îți promit, Marcel, pentru că tu ești atașat și ții la ea, că nu o să mă ating de ea. Îmi fac doar rolul până la capăt dar fără să o sărut și fără să o ating”. Iar eu am rămas față de Marcel și Maria fairplay”, a dezvăluit Alin Simoiu în vloggul lui Dorian Popa.

Marcel, îndrăgostit de o ispită de la Insula Iubirii

După ce au vorbit și lucrurile s-au așezat între ei, Alin și-a continuat rolul de ispită până în punctul în care Maria i-a mărturisit că la bonfire vrea să spună ca își dorește să plece cu el din emisiune. Astfel, cu o seară înainte, ispita i-a transmis concurentei să spună la ceremonie că nu va pleca cu el întrucât mai are de rezolvat lucruri acasă cu Dani.

„Ea își dorea foarte mult să spună că pleacă alături de mine și i-am spus: „Deocamdată e prea devreme ca eu să spun că îmi doresc să plec cu tine”.

Astfel, Alin și-a respectat promisiunea făcută lui Marcel, lăsându-i calea liberă spre inima Mariei. Doar că planurile lui Marcel s-au schimbat subit, la doar câteva ore de la încheierea filmărilor pentru Insula Iubirii.

„După emisiune, ei s-au dus la club. Și îi spun: „Marcel, exact cum ți-am promis, dacă Maria e în sufletul tău, e a ta. Eu mi-am terminat rolul, nu m-am atins de ea, nu m-am sărutat cu ea, e a ta”. Și ce îmi spune: „Alin, eu am altă viață acum, sunt îndrăgostit de altcineva”. Era cu tipa care face cycling, Anca. Eu am rămas la filmări la ultimul bonfire, ei au fost la club și toți au început să râdă: „Au trecut 10 ore, cum adică ai altă viață?””, i-a povestit amuzat Alin Simoiu lui Dorian Popa.

Între timp, se pare că nici relația cu Anca nu a funcționat pentru Marcel care acum s-a logodit cu Armina, o tânără care lucrează în imobiliare. Cei doi deja își planifică nunta, care ar putea avea loc chiar anul acesta.

