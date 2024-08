Răzvan Kovacs de la Insula Iubirii a părăsit-o pe Ema Oprișan. Ce mesaj a transmis fosta concurentă: „Ne-a abandonat fără să îi pese”

Răzvan Kovacs și Ema Oprișan, foști concurenți de la Insula Iubirii, s-ar fi despărțit după ce, anul trecut, au devenit părinții unei fetițe. Cei doi au trecut prin momente tensionate în Thailanda, alegând să se despartă la finalul emisiunii pentru ca mai apoi să-și mai dea o șansă. S-au căsătorit și au devenit părinți, însă se pare că lucrurile nu au mers așa cum au sperat ei. Ema a dezvăluit acum, pe rețelele de socializare, că soțul ei a părăsit-o, lăsând-o să-și crească singură copiii.

Răzvan Kovacs și Ema Oprișan s-au despărțit

După ce relația lor a fost un adevărat carusel, cu împăcări și despărțiri, se pare că mariajul Emei Oprișan și al lui Răzvan Kovacs a ajuns la final. Cel puțin asta a dat de înțeles fosta concurentă de la Insula Iubirii, care a postat un mesaj îndurerat pe rețelele de socializare.

Potrivit Emei, Răzvan a ales să se concentreze mai mult asupra carierei sale, lăsând familia pe plan secund, astfel că relația lor s-a deteriorat rapid. Într-o postare pe InstaStory, fosta concurentă a precizat că Răzvan avea alte priorități și în cele din urmă a lăsat-o singură cu cei doi copii.

„Pentru noi, acasă era el, iar pentru el, acasă era munca lui sau sunt ocupat. Pentru că am crezut că nu o să ne abandoneze, cum a făcut-o în trecut persoanelor care îl iubeau, dar a demonstrat că este acelaşi şi nu îi pasă de suferinţa lăsată în urmă. Pentru că știu că totul în viaţă se plăteşte şi nu vreau să îl văd suferind, dar îmi doresc în schimb să ajungă să iubească şi să nu ştie ce înseamnă să fii iubit (chiar de propriul sânge)”, a scris Ema Oprișan în mediul online, într-o postare care a fost ștearsă ulterior.

„Pentru că a locui sub acelaşi acoperiş pentru el însemna că petrece suficient timp cu noi, chiar dacă nu ne vedea sau auzea. Pentru că noi nu am fost prioritari pentru el. Pentru că nu a fost scut când restul dădeau în noi. Pentru că a fost primul care a aruncat cu piatra. Pentru că ne-a abandonat fără să îi pese că ne lasă ai nimănui, fără nimic. Pentru toate acestea, el nu ne este casă, este doar o altă casă din care am plecat”, a mai scris fosta concurentă de la Insula Iubirii.

Mesajul postat de Rzăvan Kovacs

La scurt timp după ce Ema a anunțat practic despărțirea de Răzvan Kovacs, acesta a distribuit și el un mesaj pe InstaStory.

„Când atunci cu pietre în cineva, asigură-te că viața ta e ok”, a scris el, fără a face vreo declarație cu privire la relația lui cu Ema.

De asemenea, acesta nu mai are fotografii cu Ema pe Instagram, distribuind doar imagini cu el sau cu copiii lor.

Răzvan Kovacs și Ema Oprișan au ales să-și reconstruiască relația după experiența trăită în Thailanda, dar ea a recunoscut la un moment dat că nu a reușit să depășească complet infidelitatea partenerului ei cu ispita Daria.

Deși a recunoscut că are momente când plânge aducându-și aminte de trăirile de pe Insula Iubirii, Ema nu a vrut să renunțe la iubirea pe care i-o poartă celui care acum îi este soț.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Ema Oprișan și Răzvan Kovacs, foști concurenți de la Insula Iubirii sezon 7

Sursă foto: Instagram

