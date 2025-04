Kanye West confirmă despărțirea de Bianca Censori în cea mai nouă piesă: „A încercat să mă interneze”

Kanye West (47 ani) a lansat de curând o nouă piesă intitulată „Bianca”, dedicată soției sale, Bianca Censori, care se pare că a decis să îl părăsească pe artist. În versurile noului său cântec, rapperul îi cere să se întoarcă la el, în același timp dezvăluind că a încercat să îl interneze.

Kanye West confirmă despărțirea de Bianca Censori

În noua sa piesă, „BIANCA”, Kanye West cântă despre soția lui, Bianca Censori, despre care spune că l-a părăsit și că înainte a încercat să-l spitalizeze pe fondul uneia dintre recentele sale dezvăluiri pe rețelele sociale.

În refren, el cântă: „Bianca, vreau doar să te întorci/ Întoarce-te la mine/ Știu ce am făcut de te-am supărat”, sugerând că soția lui a fost cea care a pus capăt relației.

Într-o altă strofă, rapperul spune: „Iubita mea a fugit/ Dar mai întâi a încercat să mă interneze/ Nu mă duc la spital pentru că nu sunt bolnav, nu înțeleg ce se întâmplă”.

De asemenea, el spune că Bianca Censori s-a supărat pe el și a avut atacuri de panică din cauza mesajelor postate de el pe X (fostul Twitter).

„Ea are un atac de panică și nu-i place felul în care am scris pe Twitter”, cântă el.

„Până se întoarce Bianca, stau treaz toată noaptea, nu am de gând să dorm / Chiar nu știu unde e”, mai spune Kanye West în versurile sale.

Rapperul compară relația lui cu cea a lui Sean „Diddy” Combs cu Cassie

„Cred că suntem noii Cassie și Diddy / Fac piesa asta pentru Bianca / Familia ei mă vrea închis / Ei vor să merg la un centru de terapie” – mai sunt unele dintre versurile care sugerează că rapperul trece printr-o despărțire tensionată.

Bianca Censori și Kanye West s-au căsătorit în decembrie 2022, la scurt timp după pronunțarea divorțului rapperului american de Kim Kardashian, cu care are patru copii: North, 11 ani, Saint, 9 ani, Chicago, 7 ani, și Psalm, 5 ani.

Kanye West a fost internat anterior pentru o „urgență psihiatrică” legată de epuizare, în anul 2016. La scurt timp, el a anunlat restul turneului său, „Life of Pablo”.

În 2020, Kim Kardashian, a vorbit despre relația cu cel care încă îi era soț, pe fondul luptei sale pentru sănătate mintală.

„Așa cum mulți dintre voi știți, Kanye are tulburare bipolară”, a scris Kim într-o postare pe Instagram.

„Oricine are asta sau are o persoană dragă în viața lor care o are, știe cât de incredibil de complicat și de dureros este să înțelegi”, preciza ea la momentul respectiv.

În urmă cu câteva luni, Kanye West spunea, în timpul unui podcast, că a fost diagnosticat greșit cu tulburare bipolară, el având de fapt cu totul altceva.

