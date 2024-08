Cristina Rotaru l-a părăsit definitiv pe Andrei, după difuzarea show-ului Insula Iubirii: „Doar o magie ne-ar putea aduce împreună”

Cristina și Andrei au format unul dintre cele mai controversate cupluri de la Insula Iubirii. La finalul emisiunii, el a ales să plece cu ispita, la fel si soția lui și după ce au revenit în țară au divorțat. Însă, femeia a ales să îi mai acorde o șansă celui i-a fost partener de viață timp de 10 ani. Acum, după difuzarea marii finale, Cristina Rotaru a dezvăluit că relația ei cu Andrei s-a încheiat definitiv.

Deși la finalul emisiunii Andrei și Cristina Rotaru dezvăluiau că au ales să se împace, cu toate că au semnat actele de divorț, se pare că relația lor s-a încheiat definitiv. Cel puțin asta spune concurenta care, într-un clip pe TikTok, a precizat că atât ea cât și Andrei au ales să meargă pe drumuri separate.

„Am trăit o experiență minunată, dar din punct de vedere al faptului că am avut nevoie să fiu ascultată și iubită, când soțul meu a dat cu mine de pământ. Mă doare să recunosc lucrul acesta, Andrei e un om minunat, Andrei nu și-a propus să meargă acolo să mă înșele, Andrei a simțit o conexiune. Conexiunea lor s-a rupt în secunda doi, când și-au dat lavaliera jos. Noi am petrecut încă 2 zile în Thailanda, pe insulă, și ei nu s-au conectat ca iubiți, el petrecea timp în prezența mea. M-a sărutat o singură dată la hotel și m-a întrebat dacă s-a prăjit de tot și eu i-am spus că nu putem merge mai departe și atunci am continuat ca prieteni, ca prieteni am venit acasă, ca prieteni am băgat divorț”, a povestit Cristina Rotaru într-un live pe TikTok.

Concurenta de la Insula Iubirii a dezvăluit că încă merge la terapie cu fostul ei soț, în speranța că îl va ajuta pe el pe viitor, dar nu îl poate ierta pentru cât a făcut-o să sufere.

„Vreau doar pace sufletească, nu vreau să mă judecați dacă mă vedeți la brațul lui sau în preajma lui, nu știu nici eu care deznodământ este în povestea asta, pe care au am creionat-o ca fiind perfectă. O să merg în continuare la psihoterapie cu Andrei, poate îl va ajuta pe viitor, poate nu va fi iubirea mea și partenerul meu de viață, dar poate o să-i prindă bine, să înțeleagă că narcisismul nu are leac, îl putem ține sub conrol și el nu a știut să se oprească la timpul potrivit și mi-a rănit inima. Am știut să închid fereastra când a trebuit și acum o voi închide pentru a doua oară, dacă va fi pentru totdeauna, rămâne de văzut în fața lui Dumnezeu”, a continuat Cristina.

Cristina vrea să rămână prietenă cu Andrei

Deși nu mai formează un cuplu în prezent, Cristina spune că își dorește să păstreze o relație de prietenie cu Andrei.

„Familia mea nu s-a susținut nicio clipă în decizia mea de a-l ierta, nici eu nu mai sunt împăcată cu ideea asta, vreau doar să mă vindec sufletește, să mă regăsesc ca persoană. Nu-mi caut jumătatea, s-a întâmplat acolo, era conjunctura de așa natură, dar aici afară eu și Dumnezeu o să vedem ce e mai bine pentru mine, că va fi azi, că va fi peste o lună sau peste un an, eu n-am spus că am renunțat de tot la ideea de a fi împreună, dar astăzi nu pot ierta și doar o magie ne-ar putea aduce împreună, însă prietenia nu se va strica”, a explicat ea.

La revenirea în țară, Andrei a încercat să o recucerească pe Cristina și în cele din urmă, ea a cedat. Însă Cristina nu poate uita de trădarea celui care i-a fost soț timp de 10 ani.

„Nu eu am fugit spre dragostea mea, spre dragostea vieții mele, cine mă cunoaște știe că sunt liniară. Au fost două luni în care Andrei s-a ținut de mine și a plusat acolo unde știa că sunt vulnerabilă, m-a recâștigat, nu regret pentru că nu a fost timp pierdut și a fost timp de calitate petrecut în doi, lângă omul cu care mă visam pentru tot restul vieții, nu am cum să am păreri de rău. Sunt singură, da, am fost cu Andrei, i-am acordat o șansă. Andrei nu era omul pe care l-am cunoscut în cei 10 ani, acolo pe insulă, dar nu mă voi asocia niciodată cu numele lui și cu al persoanei care a trăit lângă el”, a mai spus concurenta Insula Iubirii.

Andrei Rotaru, criticat de fostele ispite de la Insula Iubirii

Andrei a fost aspru criticat de două dintre fostele ispite de la Insula Iubirii. Oana Monea și Nicoleta Dragne consideră că bărbatul a acționat greșit, mai ales că și-a jignit soția în fața tuturor, fără nicio milă.

„Evoluția cuplului Andrei-Cristina este pe departe surprinzătoare, credeam ca sunt un cuplu echilibrat și de neclintit însă Andrei ne-a arătat tuturor că aparențele pot înșela uneori enorm de mult, comportamentul lui față de Cristina a fost îngrozitor. A rănit-o în cele mai groaznice moduri. Parcă făcea totul doar să o vadă suferind. Dacă este un om echilibrat, așa cum pretinde el că este, nu putea răni așa. Nu se putea bucura pentru suferința omului care a stat lângă tine 10 ani, oricât ar fi greșit el”, a spus Oana Monea pentru Fanatik.

Cât despre Cristina, fosta ispită spune că a rămas surprinsă de eleganța și educația ei, ținând cont de tot ce i-a făcut și spus Andrei.

„Cristina m-a surprins și ea prin atitudinea ei, educația de care a dat dovadă și de eleganța ei, acolo putem să vorbim de iubire și respect, niciodată nu a spus nimic de rău de Andrei oricât de mult a rănit-o, a crezut în el și în iubirea lor până în ultima clipă. Merita să se bucure de ultimele zile pe Insulă după ce s-a convins ca nu mai are ce repara cu Andrei. Șocul cel mare a fost când Andrei a judecat-o pentru faptul ca s-a apropiat de un concurent, dar el a învinovățit-o de lipsa iubirii față de el și practic de tot ce a făcut el pe insulă”, a mai spus Oana Monea.

Nicoleta Dragne și-a spus și ea părerea despre cel mai controversat concurent al sezonului. Aceasta este de părere că bărbatul trebuia întâi să încheie căsnicia cu Cristina și abia apoi să înceapă o relație cu Diandra.

„Nu îl judec. Cred că ar fi putut să gestioneze lucrurile altfel. Ar fi putut să-i fi spus Cristinei că simte ceva pentru Diandra și vrea să pună punct relației. Fără să stea să o mai judece, să o jignească. Au fost câteva faze în care i-a vorbit urât. Mi-a rămas în cap fraza: ”Cristinei îi plac oameni inteligenți, chiar dacă ea nu este”. Asta nu mi se pare firesc să spui despre o persoană cu care ai locuit în casă timp de zece ani”, a precizat fosta ispită de la Insula Iubirii.

