EXCLUSIV/ Artistul Jimmy Dub spune ce s-a întâmplat, de fapt, între el şi ispita Marcel Andrei de la „Insula Iubirii”. De la ce a pornit totul

În lumea muzicii și a showbiz-ului, colaborările nu sunt întotdeauna așa cum par. Într-un interviu exclusiv oferit pentru Unica.ro, Jimmy Dub ne-a dezvăluit adevărata poveste din spatele rupturii dintre el și ispita Marcel Andrei, cunoscut drept „Maluma de România”, din sezonul 8 al emisiunii „Insula Iubirii”. Totul a început cu un hit care a cucerit topurile muzicale din România, dar s-a sfârșit într-un conflict public neașteptat.

Jimmy Dub, adevărul despre ce s-a întâmplat, de fapt, între el şi ispita Maluma de România

Colaborarea dintre Jimmy Dub și Marcel Andrei părea una de succes. Cei doi au lansat piesa „Hola Mami Que Guapa”, compusă şi produsă de artistul român, dar inspirată din replicile virale ale lui Marcel de la „Insula Iubirii”, care a adunat peste 2,6 milioane de vizualizări pe YouTube. Cu un asemenea succes, părea că viitorul celor doi pe scena muzicală va fi strălucitor. Dar, în spatele ușilor închise, se desfășura un conflict care avea să iasă la suprafață în mod exploziv.

Recent, Marcel Andrei l-a atacat pe Jimmy Dub, printr-o serie de declaraţii, arătându-se nemulţumit de înţelegerea financiară. Ispita de la „Insula Iubirii” a afirmat că la un eveniment la care mergea cu artistul primea „doar” 500-600 de euro, pentru o singură piesă pe scenă de-a lungul concertului.

Marcel Andrei a recunoscut că la început a fost de acord cu sumele stabilite cu Jimmy Dub, însă ulterior primind apreciere din partea publicului datorită emisiunii de la Antena 1, a considerat că merită mai mult decât banii despre care a discutat cu artistul şi producătorul muzical – chiar dacă termenii colaborării au fost alţii.

Jimmy Dub ne-a declarat că suma pe care ispita de la „Insula Iubirii” a fost mai mult decât rezonabilă, în contextul în care acesta „făcea prezenţa” pe scenă la o singură piesă, fără să aibă nicio implicare artistică.

„Eu am postat pe Instagram un story despre sfârşitul colaborării, am fost diplomat, nu am vrut să dau alte detalii. Dar el (n.r. Marcel Andrei) a început să vorbească despre lucruri stabilite încă de la început împreună. Îi dădeam 500 de euro minim, depinde de eveniment. Pentru o singură piesă în care se urca pe scenă. Dacă avea microfon spunea „bună seara”, dacă nu, doar făcea poze cu oamenii şi dansa”, ne-a spus Jimmy Dub.

Mai mult decât atât, Jimmy Dub a ţinut să precizeze faptul că cele două piese alături de Marcel Andrei de la „Insula Iubirii” au fost investiţii proprii, alături de casa lui de discuri One Latin Records, fără ca ispita de la emisiunea de la Antena 1 să trebuiască să scoată vreun sfanţ din buzunar.

„Mi se pare mai mult decât rezonabilă suma. I-am făcut 2 piese în care nu a investit niciun ban, nici în videoclipuri, în absolut nimic. Am încercat, de-a lungul colaborării, să îi ţin o imagine curată şi relativ bună, dar dacă decizia lui e alta, eu nu am de gând să mă târguiesc. Este vorba de principii şi de acte. Nu am încălcat niciun principiu. I-am spus că o să avem concerte, am avut, i-am spus că o să îi dau banii ăia, i-am dat, mai mult de atât, chiar nu am ce să fac. Dacă el nu înţelege lucrurile astea, nu e vina mea”, ne-a măturisit Jimmy Dub, în exclusivitate.

Citeşte şi: Marcel Andrei, ispita de la „Insula Iubirii”, a lucrat cinci ani în armată. Cum arăta înainte, fără barbă și fără tatuaje

Citeşte şi: Marcel de la „Insula Iubirii” s-a îndrăgostit de Maria sau doar şi-a făcut rolul de ispită? Ce a spus logodnica lui despre rolul lui în emisiunea de pe Antena 1

Jimmy Dub: „Mă doare că şi-a asumat munca mea de 15 ani de zile”

Pe lângă nemulţumirile legate de bugetul stabilit de la început cu Jimmy Dub per eveniment, Marcel Andrei a declarat şi că succesul artistului s-a datorat exclusiv colaborării cu el. Mai mult decât atât, ispita de la „Insula Iubirii” s-a autoproclamat „îngerul lui căzut din cer”, susţinând că a apărut în viaţa producătorului într-un moment de răscruce.

”N-a apreciat că, cum i-am zis, am fost îngerul lui căzut din cer, Sfântul Marcel. Când era în depresie și a căzut jos, eu l-am luat de mână și l-am ridicat și am venit să-i dau putere. Fără niciun interes și fără nimic, am venit pur lângă el. În el era doar funingine, ca soba aia. A fost doar pe interes. Pentru mine a fost doar ceva distractiv și l-am văzut ca prieten. L-am considerat prieten, că așa sunt eu, pun suflet. Am slăbiciunea asta, mă atașez de oameni. Armina mi-a zis: nu pune suflet pentru oameni de genul ăsta, că sunt doar pe interes”, a mai spus Marcel Andrei pentru Fanatik.ro.

Jimmy Dub, în exclusivitate pentru Unica.ro, a recunoscut că a fost deranjat foarte mult de faptul că Marcel Andrei a insinuat că succesul său s-a datorat exclusiv colaborării cu el, reamintind succesul artistic de care se bucură în continuare, cât şi colaborări cu artişti celebri din România.

„Cuvintele care mă dor, însă, constau în faptul că şi-a asumat toată munca mea de 15 ani de zile. Acolo m-a durut cel mai tare. Ştiu cât am tras, câte am făcut şi cât am luptat pentru carieră.

Am dat lumii peste 7 hituri care se asculta şi în ziua de astăzi precum „Monday”, „Ese Amor”, „Inna Di World”, „Dime Tu” şi lista poate continua. Plus multe alte colaborări cu artişti mari din industria muzicală precum Connect-R, Nicole Cherry, Pepe, Doddy şi mulţi alţii. Așa că nu poate spune că el a fost cel care m-a lansat pe mine”, ne-a mai spus Jimmy Dub.

Sursa foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News