Marcel Andrei, detalii despre participarea la „Insula Iubirii” cu iubita lui, Armina: „Când iubeşti pe cineva, nu renunţi” / EXCLUSIV

Marcel Andrei continuă să fie sub lumina reflectoarelor nu doar datorită aparițiilor sale televizate, ci și prin relația sa cu Armina, femeia alături de care visează să întemeieze o familie. Invitat la Fresh by Unica, acesta ne-a dezvăluit detalii intime despre participarea la „Insula Iubirii” alături de partenera sa de viaţă, dar şi despre ce planuri de viitor au împreună.

Marcel Andrei și Armina se pregătesc de căsătorie

Marcel Andrei a confirmat zvonurile despre planurile de nuntă cu Armina, recunoscând că își dorește să facă pasul cel mare, dar nu înainte de a finaliza proiectele profesionale aflate în derulare

„Da, este adevărat că avem planuri de căsătorie, dar n-am vrut să ne grăbim. Urmează niște proiecte și trebuie să văd cum gestionez situația. Vreau ca totul să fie un pachet – și căsătorie, și copil”, ne-a dezvăluit Marcel Andrei.

Deși nu s-a oficializat nimic încă, Marcel a lăsat să se înțeleagă că logodna este doar o chestiune de timp.

„Să nu mă dai de gol, dar da, am cumpărat inelul. Urmează și asta, doar că o să fie ceva oficial mai târziu”, ne-a mai dezvăluit fosta ispită de la „Insula Iubirii”, în exclusivitate.

Ce l-a atras pe Marcel Andrei la Armina: „Nu este o femeie abordabilă”

Într-o industrie în care tentațiile sunt la fiecare pas, Marcel Andrei ne-a spus că apreciază faptul că Armina are o coloană vertebrală puternică și nu este ușor de abordat. Comparând-o cu alte relații din trecut, acesta a subliniat că a avut de-a face cu femei care, în prezența lui, flirtau cu alți bărbați.

„Mi-a plăcut că are coloane vertebrală și nu dă nas la nimeni. Ieși cu ea în oraș şi se uită cineva la ea. Ea nu stă să zâmbească. Iar eu am mai avut peripeţii cu genul ăsta de femei, care dădeau nas cu mine de faţă altor bărbaţi. Ea nu este o femeie abordabilă”, ne-a dezvăluit Marcel Andrei.

Citeşte şi: Marcel Andrei, dezvăluiri detaliate despre ce s-a întâmplat, de fapt, după filmările de la „Insula Iubirii”: „Nu mă aşteptam să spună că am sunat-o. Când iubeşti pe cineva, nu renunţi” / EXCLUSIV

Citeşte şi: Maria Covasa de la „Insula Iubirii”, dezvăluiri inedite despre relaţia cu Marcel: „M-a căutat în timp ce era cu Armina”. Ispita a făcut-o praf pe concurentă după declaraţii!

Cât despre gelozia Arminei, despre care s-a tot auzit poveşti, într-un mediu în care tentațiile sunt numeroase, iar neîncrederea poate deveni un factor perturbator, Marcel Andrei susține că relația lor este una bazată pe încredere.

„Eu nu fac nimic. Nu flirtez, nu vorbesc ascuns, chiar dacă primesc o grămadă de mesaje. (…) Într-adevăr m-a schimbat, dar m-a schimbat în sensul bun. Eu înainte eram un rebel. Făceam ce mă tăia capul. Dar de când sunt cu ea, sunt mai serios. Mi s-a mai aşezat şi mie capul pe umeri. Când intri într-o relaţie eşti asumat. Nu mai poţi să faci ce făceai când erai singur. Este respect pentru familie”, ne-a mai spus Marcel Andrei.

Cum a călcat strâmb Marcel Andrei, în timpul relaţiei cu Armina

Marcel Andrei a recunoscut că a avut o mică „gafă” după participarea la „Insula Iubirii”, dar aceasta nu a fost în sensul unei trădări reale. Potrivit spuselor sale, a contactat-o pe concurenta Maria Covasa de la „Insula Iubirii”, după ce a fost copleşit de un val de comentarii negative la adresa lui.

Marcel a adăugat că acea conversație a fost o greșeală și că regretă că a afectat relația cu Armina, dar de atunci nu a mai existat nicio abatere de la fidelitate.

„A fost o chestie. Am sunat să întreb ceva. Atâta tot. dar nu să înşel în sensul ăla. Am sunat o femeie, cu care nu am fost într-o relație, după ce am fost la reality-show. Şi în perioada aia i-am sunat şi pe prietenii mei ispite pentru că eram şocat de cât ghate mi-am luat.

Mi-am zis că bă, ce-am făcut, n-am dat în cap nimănui, nu am fost pus într-o postură aiurea, adică de unde vine atâta hate. Mi-au venit un milion de comentarii negative.

Și atunci i-am sunat pe toţi şi cu asta am gafat-o. Şi chiar mi-a părut rău, că nu mă aşteptam ca după ea să vină şi să spună că am sunat-o. De când sunt impreună cu Armina oficial, nu am gafat-o să înşel”, a mai spus Marcel Andrei.

Chiar dacă relația lor este una solidă, Marcel recunoaște că au existat și momente tensionate, dar acestea au fost mai degrabă lecții de viață.

„Au fost chestii mici. Au mai fost certuri ca să mă pună pe picioare, că eu veneam ca pasărea aia liberă închisă într-o colivie. (…) Când iubești pe cineva să nu renunți. Pe mine nu mă interesează trecutul, mă interesează doar prezentul”, a spus Marcel Andrei la Fresh by Unica.

Marcel Andrei, despre participarea cu Armina la „Insula Iubirii”

Deși a fost parte din reality-show-ul „Insula Iubirii”, Marcel Andrei ne-a mărturisit că nu ar participa cu Armina la o emisiune de genul acesta, considerând că relația lor nu trebuie testată în public.

„N-aș face-o, știi de ce? În primul rând, ca să te duci într-o emisiune de genul ăsta, nu trebuie să mergi ca să îţi testezi relaţia. Ţi-o testezi acasă. Ispite sunt peste tot. Du-te singură în club cu prietenii tăi. Simplu. Nu trebuie să îţi speli rufele în faţa publicului. Oricând poţi să testezi pe cineva cu adevărat”, a mai spus Marcel Andrei.

Deși este convins că relația lor ar trece cu brio peste orice provocare, Marcel nu vede sensul participării.

„Iar dacă aş merge cu ea, aş trece cu brio. Eu pentru că ştiu ce se mănâncă acolo, iar ea cred că îi bate acolo”, a mai dezvăluit Marcel Andrei, în exclusivitate, pentru Fresh by Unica.

Sursa foto: Instagram şi Fotograf Unica: Ada Cheroiu

Urmărește-ne pe Google News