Maria Covasa de la „Insula Iubirii”, dezvăluiri inedite despre relaţia cu Marcel: „M-a căutat în timp ce era cu Armina”. Ispita a făcut-o praf pe concurentă după declaraţii!

Maria Covasa de la „Insula Iubirii”, a ieșit din nou în lumina reflectoarelor cu declarații care au stârnit un val de controverse. În cadrul unei ediții recente a emisiunii „Un show păcătos”, aceasta a dezvăluit că Marcel Andrei a continuat să o contacteze chiar și după finalizarea filmărilor, în ciuda relației sale actuale cu Armina. Aceste declarații au declanșat o reacție vehementă din partea lui Marcel, care a desființat-o public pe fosta iubită a lui Dany Boy!

În interviul acordat pentru „Un show păcătos”, Maria Covasa de la „Insula Iubirii” a povestit că Marcel Andrei a păstrat legătura cu ea și după ce emisiunea s-a terminat. Deși ispita susține că între ei nu a existat nicio relație după întoarcerea în țară, concurenta afirmă că acesta i-a trimis mesaje și chiar a căutat să o contacteze în timp ce era deja cu Armina, actuala sa logodnică.

„Eu am spus că mie mi-a dat mesaje după ce s-a terminat Insula Iubirii, în martie. După ce s-a terminat de filmat emisiunea el m-a căutat. El a ținut legătura cu mine, nu e că nu a ținut legătura cu mine, cum spune. M-a mai căutat în timp ce era cu Armina, dar nu m-a căutat pentru a fi ceva mai mult atunci, m-a căutat strict să îmi spună atunci, când s-au prezentat ispitele, cu hate. Zicea că nu înțelege de ce își ia atâta hate că el a fost un băiat bun. (…) M-a căutat atunci când ne-am întors în țară. El a declarat la un moment dat, după ce s-a difuzat emisiunea, a declarat că trenul a plecat din gară, a dat de înțeles că eu nu am mai avut șansă la el, dar el m-a căutat după ce s-a terminat emisiunea”, a spus Maria Covasa la „Un show păcătos”, potrivit Spynews.ro. Citeşte şi: Probleme mari pentru Maria Covasa de la „Insula Iubirii”, din cauza participării la emisiune: „A şters pe jos cu mine”. Ce i-a făcut ispita Alin Simoiu Citeşte şi: Soțul Deliei l-a dat în judecată pe Dany Boy de la „Insula Iubirii”. Concurentul i-ar datora 20.000 de euro lui Răzvan Munteanu

Maria Covasa, declaraţii dure spre Armina, iubita lui Marcel Armina

Maria Covasa a continuat să vorbească despre schimbările observate la Marcel de când acesta este într-o relație cu Armina. Concurenta de la „Insula Iubirii” a mărturisit că bruneta a avut o influență negativă asupra comportamentului acestuia, transformându-l într-o persoană mult mai distantă și dificilă.

„E un alt om, e foarte schimbat. Era prietenos cu toată lumea. Mai multă lume din jurul lui a observat că el este schimbat. (…) Faptul că el a zis că m-a blocat în Dubai. Pe mine m-a blocat în țară, nu în Dubai. Mă deranjează că nu spune adevărul”, a mai spus Maria Covasa, pentru sursa menţionată anterior.

Maria Covasa a sugerat că relația lui Marcel cu Armina a devenit toxică și că iubita lui a avut o influență negativă asupra comportamentului său, transformându-l într-o persoană rece și detașată.

Citeşte şi: Maria de la „Insula Iubirii”, ironizată după ce s-a aflat unde lucrează. „Eu sunt mândră de ceea ce fac!” Cum le-a răspuns răutăcioșilor

Citeşte şi: Marcel de la „Insula Iubirii” s-a îndrăgostit de Maria sau doar şi-a făcut rolul de ispită? Ce a spus logodnica lui despre rolul lui în emisiunea de pe Antena 1

Marcel de la „Insula Iubirii” a făcut-o praf pe Maria Covasa

Declarațiile Mariei Covasa nu au trecut neobservate de Marcel de la „Insula Iubirii”, care a ripostat dur. Într-o serie de declaraţii pentru fanatik.ro, ispita a negat orice acuzație adusă de fosta concurentă și a atacat-o personal, numind-o „frustrată” și sugerând că aceasta caută doar atenție.

„Găsește motiv să se bage ea în seamă cu mine, vrea atenție. Se leagă de relația mea. Eu mi-am văzut de relație, pe când la ea, ce dracu, i-a luat pe toți pe rând. Despre ce vorbim? Pe mine nu mă interesează ce face, poate să fie cu tot Bucureștiul. Nu mă interesează! Doar să-și vadă de treaba ei și atâta tot. Că vorbește prost și nu are rost, după atâta timp”, a declarat Marcel de la „Insula Iubirii” pentru fanatik.ro.

Mai mult decât atât, Marcel Andrei de la „Insula Iubirii” a criticat comportamentul Mariei Covasa, acuzând-o de gelozie și frustrare, menționând că, deși el a încercat să rupă orice legătură și să își continue viața alături de noua sa parteneră, ea continuă să provoace tensiuni.

Ispita de la „Insula Iubirii” a mai spus că orice contact pe care l-a avut cu Maria după show a fost strict de prietenie și că nu a avut niciodată intenții romantice cu ea. Marcel Andrei a încheiat atacul spunând că Maria încearcă să-i distrugă relația cu Armina și că nu are niciun interes să mai păstreze legătura cu fosta concurentă.

„Acum nu înțeleg de ce vrea să-mi facă rău. A început să dea mesaje și să spună că în timp ce eram cu Armina vorbeam cu ea. Cu atât mai mult cu cât, din Dubai eu i-am dat block peste tot. Dacă o persoană mi-a dat block, ce mai cauți tu să dezgropi morții?! Pentru ce? Asta înseamnă că ești frustrată, că ești geloasă pe relația mea. Eu nu am vorbit la adresa ei în sensul rău sau să o jignesc. N-am stat să zic cu câți a umblat sau ce a făcut. Mi-am făcut relație și mi-am văzut de ea, pentru că este una serioasă. Acum am văzut că îi plac și ‘peștii’. Dacă ei îi place asta, să fie sănătoasă. Eu nu am absolut nimic cu ea, dar sper să nu ne intersectăm. Îmi bagă ceartă în familie, pentru ce? Pentru nimic”, a mai spus Marcel Andrei pentru sursa menţionată anterior.

Relaţia dintre Maria Covasa și Marcel de la „Insula Iubirii” s-a schimbat la 180 de grade şi acum a început să facă valuri în media, fiecare tabără având propria versiune a poveștii.

Sursa foto: A1.ro şi Instagram

Urmărește-ne pe Google News