Cezar Ionașcu recunoaște că n-a fost un soț exemplar pentru Oksana. „Nu am fost băiatul bun. Sunt plăcut vederii, sunt complicat!” Ce reproșuri i-a adus soția

Cezar Ionașcu, fostul partener al Ozanei Barabancea, a reapărut în atenția publicului după ce au început să apară zvonuri potrivit cărora ar avea probleme în căsnicia sa și ar fi fost dat afară din casă de soția sa, Oksana, cu care are șase copii, din cauza infidelității. Cunoscut în mediul online drept „guru al relațiilor” pentru recomandările sale privind viața de familie și de cuplu, Ionașcu a negat acuzațiile care i s-au adus. Dar în urmă cu aproape un an dezvăluia că nu a fost mereu un soț exemplar pentru Oksana.

Cezar Ionașcu, despre începuturile relației cu Oksana: „Primii doi ani au fost un calvar!”

Recent, au apărut speculații conform cărora Cezar Ionașcu, fostul partener al Ozanei Barabancea, ar fi fost alungat din locuință de soția sa, Oksana, după ce aceasta ar fi descoperit că soțul său a avut o aventură cu o personalitate cunoscută din lumea mondenă. Fostul partener al Ozanei Barabancea a subliniat că relația sa cu Oksana este într-o stare bună și a calificat informațiile vehiculate drept „malițioase și lipsite de fundament”.

Dar în urmă cu 11 luni, Cezar Ionașcu îi povestea Anamariei Prodan în podcastul ei că primii doi ani de relație cu Oksana au fost „un calvar”, recunoscând că el nu a fost un soț exemplar. Cezar și Oksana sunt căsătoriți din 2017 și au împreună șase copii. Întrebat de Anamaria Prodan ce a avut Oksana în plus față de toate celelalte femei din viața lui și cum l-a cucerit, Cezar Ionașcu a răspuns:

„A avut un diferențiator de marcă, la momentul primului impact – hotărârea. A spus clar, răspicat și sincer ce vrea cu mine. I-am zis că nu pot să-i dau și a spus: Ok, vei lupta pentru asta, eu sunt femeia ta și nu voi pleca niciodată.

Și asta m-a făcut să tac. Și a avut dreptate. Firește, am vrut eu să plec de nenumărate ori și ea la fel. Și avea dreptate să o facă. Nu am fost băiatul bun. Primii doi ani au fost un calvar, nu am fost deloc băiatul bun, recunosc. Nu pricepeam ce îmi cere. Ea îmi cerea să ies dinăuntrul meu, să nu mă mai ascund sub rigori impuse de alții: eu trăiam în rigorile tatălui, rigolile școlii, rigolile anturajului, ale orașului, ale banilor.

Eu trăiam prin, ancorat, încorsetat de realități diverse de persoana mea și chinuiala era maximă. E un proces dinamic, nu s-a terminat. Și nu vreau să se termine vreodată, pentru că în momentul în care crești, cresc și așteptările, și curajul, și erorile. (…)

E o femeie mare de tot, cum și eu sunt un bărbat mare de tot. Ea a zis cu gura ei că nu sunt ușor de ținut. Sunt plăcut vederii, sunt plăcut dialogului, dar știu că sunt complicat. Cele mai multe perioade ca să fie pace, ca să fie bine cuplurile, le petrecem singuri.(…) Noi doi încă ne căutăm, câteodată prin casă, prin mesaje, pentru că nu știm unul de altul, fiecare are planul lui, evident că avem planuri comune.”

Ce spune Oksana despre zvonurile infidelității soțului ei

După aparația zvonurilor infidelității lui Cezar Ionașcu, Oksana a reacționat respingând speculațiile privind un posibil divorț, dar a admis că trece printr-o perioadă complicată în viața de cuplu. Ea, care se autodefinește drept „mentor al feminității autentice”, a publicat câteva mesaje sugestive pe platformele de socializare, pe fondul zvonurilor legate de o posibilă infidelitate a lui Cezar Ionașcu.

CONȚINUT VIDEO UNICA

„Nu te împotrivi. Oricât de mari ar fi valurile – nu lupta cu ele. Oricât de tare ar bate vântul – nu încerca să-l ții pe loc. Lupta îți epuizează puterea. Rezistența face drumul mai lung. Când încerci să ții ceea ce este inevitabil, acesta te sfâșie. Când te agăți de ceea ce pleacă, mâinile ți se strâng în pumni și îți pierzi capacitatea de a primi. Când te închizi din frică, fluxul nu poate trece prin tine.

Dar dacă vei permite… Dacă vei permite ca totul să fie. Dacă îți vei permite să respiri. Dacă vei permite vieții să se desfășoare așa cum dorește – vei vedea că furtuna nu distruge, ci purifică. Că haosul nu sperie, ci eliberează. Că pierderea nu este sfârșitul, ci începutul. Permite. Și privește cum totul își găsește locul potrivit. Cu Bucurie, Dăruire, Iubire și Recunoștință Oksana Ionașcu!’, a scris ea pe pagina sa personală de Instagram.

Foto – Facebook / Instagram

Urmărește-ne pe Google News