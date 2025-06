Andreea Raicu a refuzat să iasă timp de două săptămâni, seara, din casă: „Modul agresiv m-a speriat”

Andreea Raicu (47 ani) a dezvăluit că timp de două săptămâni nu a mai îndrăznit să iasă seara din casă, după ce a primit numeroase comentarii pline de hate pe rețelele sociale.Vedeta a vorbit deschis despre impactul pe care îl au comentariile negative din mediul online.

Andreea Raicu, despre impactul comentariilor negative din mediul online

Andreea Raicu, cunoscută ca fiind o femeie puternică și echilibrată, a mărturisit că a fost afectată de valul de comentarii negative din mediul online. Fosta prezentatoare de televiziune a precizat că, din cauza nivelului ridicat de agresivitate al haterilor, a ajuns să se teamă pentru siguranța sa.

Deși nu obișnuiește să citească comentariile primite pe rețelele sociale, Andreea Raicu a spus că a făcut acest lucru după ce un apropiat a încurajat-o să șteargă comentariile răutăcioase.

„Nu le citesc, nu mă interesează comentariile unor oameni cărora nu le-aș cere niciodată sfatul. Recunosc că nu le citesc; mi s-a întâmplat să citesc în urmă cu câteva zile, atunci când cineva m-a sunat și mi-a spus: «Cum poți să trăiești cu toate comentariile alea? Trebuie să le ștergi, că nu e ok». M-am uitat, am rămas extrem de surprinsă și tristă. Nu pentru că am primit niște comentarii extrem de agresive, de violente, de nerespectuoase, știu că nu sunt despre mine, ci despre cei care le-au lăsat acolo”, a spus Andreea Raicu pentru Spynews.ro.

„Am fost foarte deranjată să știu că trăiesc într-o lume în care există oameni care își pot exprima părerile în acest mod extrem de agresiv, fără să cunoască un om, sau să arunce cu cuvinte. M-a durut chestia asta“, a explicat ea.

Vedeta nu a mai ieșit din casă de teamă

Impactul comentariilor negative a fost atât de puternic asupra Andreei Raicu încât, de teamă, aceasta nu s-a mai simțit în siguranță să iasă seara din casă.

„Nu am fost niciodată amenințată sau pusă într-o situație în care să simt nevoia să fac ceva, dar modul agresiv m-a speriat. Trebuie să recunosc că, în perioada în care am fost vocală, eu obișnuiesc să-mi plimb câinele seara, însă au fost două săptămâni în care nu am mai făcut-o. M-am simțit mai în siguranță să stau în casă”, a mai spus Andreea Raicu.

Mai mult, Andreea Raicu a tras un semnal de alarmă cu privire la efectele psihologice ale agresiunii din mediul online și a subliniat că, indiferent de imaginea publică, toată lumea este vulnerabilă în fața răutății.

Astfel, vedeta a precizat că ea această experiență i-a amintit de cât de periculos poate fi mediul online.

