Cu cine a fost surprins Domenico Perri, la o lună după despărțirea de Irisha. Își făceau planuri de viitor înainte să-și spună adio

Cu cine a fost surprins Domenico Perri, după despărțirea de Irisha

Domenico Perri și Irina Ceban alias Irisha și-au confirmat relația de Dragobete, pe 24 februarie 2025, după mai multe luni în care au fost fotografiați de paparazzi împreună, deși designerul încă avea pe rețelele sociale imagini cu fosta soție, Simona Perri, și cei doi copii ai lor.

Pe 19 mai, la nici trei luni de la confirmarea relației, Irisha a anunțat în mediul online că ea și Domenico s-au despărțit.

„Cu inima împăcată vă spun că eu și Domenico am ales să ne despărțim. A fost o poveste frumoasă din care plec recunoscătoare pentru tot ce a fost. Uneori, iubirea înseamnă și să știi când să mergi mai departe pe drumuri separate. Vă mulțumesc pentru susținere și pentru toată energia voastră bună!”, a scris fosta concurentă de la „Bravo, ai stil!” și „Survivor România” în mediul online.

La o lună de la anunțul despărțirii, Domenico Perri a fost surprins de paparazzi Spynews la un eveniment monden. Afaceristul și-a petrecut întreaga seară în compania unor prieteni, un bărbat și o femeie. Între Domenico și femeie nu au existat gesturi care să trădeze o relație mai apropiată decât o simplă amiciție. Vezi imaginile AICI!

De ce s-au despărțit Irisha și Domenico Perri

Irisha nu a dorit să detalieze motivele despărțirii de Domenico, însă a dat de înțeles că afaceristul era prea posesiv. Totodată, stilista a dat de înțeles că o împăcare este puțin probabilă.

„Mie îmi place să dau raportul, dar nu exagerat. Iar atunci când deja se intră prea mult peste mine, nu-mi mai place. Acum încerci să mă descoși cu de toate… nu vreau să vorbesc. Vreau să las morții cu morții, vii cu vii. Nu o să intru într-o relație, sau cel puțin nu planific, dar dacă vine marea dragoste peste mine, Cupidon îmi dă o săgeată, îmi dă ceva wow… niciodată nu spun niciodată. Dar nu planific. Asta e clar”, a spus Irisha, pentru Spynews.ro.

Și Domenico a avut nemulțumiri la adresa fostei partenere. După despărțire, italianul a dat de înțeles că Irisha este „ocupată cu cluburile” în timp ce alții „construiesc imperii”.

„Sfatul zilei. În timp ce unii oameni construiesc imperii, stai departe de cei care sunt ocupați cu cluburile și cu a fi o altă distracție de-o noapte. Un produs ieftin are o mulțime de clienți. Nu vă lăsați păcăliți de asta”, a scris Domenico Perri pe Instagram.

Își făceau planuri de viitor înainte să-și spună adio

Cu toate că formau un cuplu de doar câteva luni, Domenico și Irisha se gândeau deja la viitor.

„Noi am oficializat relația încă din primele două luni cu acest inel. Nu este de logodnă, dar am oficializat relația. Iubitul meu este cu planuri de viitor, eu sunt mai pragmatică. Categoric se va întâmpla ceva, pentru că fiecare relație are etapele ei, dar în momentul de față suntem încă în perioada de acomodare unul cu celălalt”, spunea Irisha în februarie 2025, pentru Spynews.ro.

„Mă văd mireasă nebună, sacou oversized, ceva a doua rochie. Eu vreau să fac o nuntă pe o plajă, la căldură, a două ținută hot. Care coc?! Să ne calmăm. Nu pot să-ți spun exact cum va arăta, dar văd cum mă simt în momentul respectiv. Sunt spontană”, a mai spus influencerița atunci.

