Andi Moisescu, răutăcios cu Andreea Raicu pe platourile de filmare. „Doamne, Dumnezeule! Mă duceam acasă plângând!” Ce s-a întâmplat între ei în trecut

Andreea Raicu a dezvăluit detalii emoționante despre perioada în care a lucrat alături de Andi Moisescu la emisiunea „Ora 7, bună dimineața”. Ea a povestit că începuturile colaborării lor au fost dificile, descriindu-l pe Andi ca fiind „destul de răutăcios”. Această atmosferă tensionată a afectat-o profund, ajungând să plângă zilnic și să se simtă descurajată.

Andi Moisescu, răutăcios cu Andreea Raicu la debutul ei pe micul ecran

Andreea Raicu (47 de ani) și Andi Moisescu (52 de ani) au fost colegi la emisiunea matinală „Ora 7, bună dimineața”, difuzată la Pro TV, în perioada în care Andreea își făcea debutul în televiziune. Deși colaborarea lor a durat doar câteva luni, Andreea a mărturisit că începuturile nu au fost ușoare, descriindu-l pe Andi ca fiind „cam răutăcios” la acea vreme, ceea ce a influențat relația lor profesională.

„Vai, Doamne Dumnezeule… deci tu mă pui acum să-mi aduc aminte de toate momentele dintr-o altă viață! Măi, cu Andi Moisescu, pe care îl iubesc și îl respect foarte mult astăzi și suntem prieteni… a fost foarte greu, pentru că știi cum e când ai 19-20 de ani, câți avea el atunci, cred, sau 22-23, și ești la televizor, și erai starul de la matinal, e spațiul tău, nu vrei să vină nimeni peste tine, și, dintr-o dată, a fost adusă o domnișoară, care, ce să vezi?

Era co-prezentator, nu era asistentă, că la vremea respectivă, nu era noțiunea de asistentă, și te cam deranjează așa, că-ți ia din strălucire, știi?

Și da, a fost cam răutăcios cu mine în perioada aia. Plângeam în fiecare zi și mă duceam acasă plângând: Eu nu mai vreau să fac asta! Nu mai vreau să fac asta!’

Și am făcut 6 luni matinalul împreună cu Andi Moisescu, după care am intrat în zona de fashion și am făcut fashion și lifestyle la o emisiune de fashion și lifestyle, 3 ani de zile, după care am plecat’, a explicat Andreea Raicu în podcastul „Gând la gând cu Teo’.

Cu toate acestea, în timp, Andreea Raicu și Andi Moisescu au reușit să depășească aceste momente și să construiască o relație de prietenie solidă. Andreea a recunoscut că această experiență a fost una constructivă, atât pe plan profesional, cât și personal.

Andreea Raicu a debutat în televiziune acum 29 de ani

Andreea Raicu a debutat pe micul ecran în 1996, la Pro TV, unde a prezentat emisiunea matinală „Ora 7, bună dimineață”, alături de Andi Moisescu. Înainte de a lua castingul pentru matinal, Andreea era model pentru creatoarea de modă Janine Ștefan, fosta soție a lui Adrian Sârbu, patronul Pro TV de la acea vreme.

„Și acum simt emoțiile pe care le aveam când am pășit pentru prima dată în platoul emisiunii. Stăteam în fața camerei, încercăm să vorbesc, dar mi se părea că mă bâlbâi, că habar nu am ce să fac exact, și abia așteptam să se termine totul. Îmi amintesc clar că am plecat rușinată, convinsă că nu m-am ridicat la nivelul așteptărilor mele”, a povestit Andreea Raicu pe Instagram.

Andreea Raicu a stat trei ani Pro TV, ca gazdă a mai multor show-uri din grilă. Ulterior, i s-a oferit oportunitatea de a lucra la Prima TV, unde a prezentat „unele dintre cele mai importante formate din televiziunea românească”, în decursul a 16 ani. Printre emisiunile găzduite de prezentatoare s-au numărat „Big Brother”, „Megastar” și „Miss fata de la țară”.

„A fost o perioadă incredibilă! Am învățat enorm. Am trăit toate emoțiile posibile și imposibile. De la fericire la frică, de la surpriză la groază… Am râs și am plâns. Am evoluat și am crescut împreună cu niște oameni minunați, care m-au format și de la care am primit atât de mult. Mi-e greu să rezum în câteva cuvinte ce au însemnat acești 20 de ani din televiziune.

Ceea ce știu este că sunt profund recunoscătoare pentru fiecare emoție. Pentru fiecare om întâlnit. Pentru fiecare emisiune și pentru fiecare moment, indiferent cum a fost. Fiecare experiență m-a ajutat să cresc și m-a pregătit pentru următoarea etapă din viață mea, o etapă la care nici nu m-aș fi gândit vreodată că va exista”, a mai spus vedeta, în mediul online.

Foto – Facebook / arhivă

