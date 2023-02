Andreea Raicu, mai sinceră ca oricând: „Am început să mă simt cu adevărat feminină după 40 de ani”

Andreea Raicu (45 ani) le-a transmis un mesaj de încurajare tuturor femeilor care nu se pot accepta așa cum sunt: „Feminitatea ține de felul în care te simți”.

Fosta prezentatoare de televiziune a mărturisit că mult timp nu s-a simțit bine în pielea ei și că a început să se simtă „feminină” de abia după ce a împlinit 40 de ani.

Andreea Raicu, sfat pentru femei: „Feminitatea ține de felul în care te simți”

Andreea Raicu a postat pe rețelele de socializare câteva imagini de la o ședință foto nud și le-a explicat urmăritorilor ei că aceste fotografii au fost făcute la primul shooting în care s-a simțit cu adevărat feminină.

„Vreau să împărtășesc cu tine ceva ce mie mi-a luat mult timp să înțeleg: Feminitatea ține de felul în care te simți, NU de cum arăți”, a afirmat fosta prezentatoare de televiziune.

„O să îți fac o confesiune: Eu am început să mă simt cu adevărat feminină abia după vârsta de 40 de ani. Deși am mai făcut ședințe foto dezbrăcată… târziu m-am simțit bine în pielea mea. Poza pe care am ales să o postez astăzi este cu un scop: e de la primul meu shooting în care m-am acceptat așa cum sunt”, a povestit Andreea Raicu.

Vedeta a explicat că „felul în care te simți contează enorm: îți dictează alegerile pe care le faci în viață pe toate planurile, fie ele profesionale sau personale (în relațiile cu prietenii sau cu partenerul de viață)”.

„Când ești împăcată cu tine ajungi să nu mai pui presiune pe tine, să fii echilibrată, să te accepți cu toate emoțiile care nu sunt deloc ușor de digerat și să îți dai voie să nu fii perfectă, așa cum vrea societatea să fii”, a subliniat Andreea Raicu.

Vedeta a suferit de depresie: „Toată lumea crede că ai viața frumoasă”

Andreea Raicu a mărturisit, în urmă cu câțiva ani, că a suferit de depresie. Deși viața ei părea a fi perfectă, vedeta se lupta cu „boala mileniului”.

„De fapt e ideea că vedetele au viaţă superbă. Au viaţa asta frumoasă pe care și noi cumva o întreţinem şi intri într-un joc în care toată lumea crede că ai viaţa frumoasă şi începi să crezi și tu că ai viaţa frumoasă, deci nu ai cum să fii trist şi atunci când ai cea mai mică problemă încerci să o ascunzi atât de tine cât şi de ceilalţi. Ascundeam multă nefericire”, spunea vedeta în anul 2018, potrivit Știrile Pro TV.

„Mi-am dorit să se termine această dramă şi această durere pe care o simţeam, nu ştiu cum, dar vroiam să se termine. Această frică de a nu greşi, această dorinţă de perfecţiune despre care ulterior am aflat că este unul din lucrurile care te opresc în a evolua şi mărturisesc că nu mai consider că e o calitate, pentru că multă vreme am considerat că e o calitate pentru că te ajută să fii mai bun şi să evoluezi”, a mai spus vedeta.

„E adevărat, dar fără să pui atât de multă presiune pe tine pentru că întotdeauna am pus multă presiune pe mine şi asta mă făcea să mă deconectez de la mine şi de la dorinţele mele, pentru că dorinţa mea de a fi perfectă era atât de mare încât nici nu mai conta ce-mi doream. Conta să fac pe plac celorlalţi, să nu mă fac de râs să nu greşesc”, a povestit atunci Andreea Raicu.

Fosta prezentatoare a precizat că a reușit, cu ajutorul psihoterapiei, să treacă peste depresie.

