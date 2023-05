Andreea Raicu a dezvăluit care a fost motivul despărțirii de Cristi Chivu. „Nu aș schimba nimic!”

Andreea Raicu (45 de ani) și Cristi Chivu (42 de ani) au fost împreună între 2003 și 2004, formând unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbiz la acea vreme.

Din păcate, relația lor nu a durat foarte mult, iar Andreea Raicu a dezvăluit recent și care a fost motivul despărțirii lor.

„Nu aș schimba nimic!”

Invitată în emisiunea “40 de întrebări”, cu Denise Rifai, Andreea a mărturisit că nu regretă nimic din trecutul ei cu fostul căpitan al Naționalei de Fotbal și spune că despărțirea s-a produs pentru că ea nu era “matură emoțional”.

„Ce ați schimba în relația cu Cristi Chivu dacă ați putea da timpul înapoi?”, a întrebat-o Denise Rifai pe Andreea Raicu. „Nu aș schimba nimic, pentru că noi ne-am despărțit pentru că eu nu eram matură emoțional”, a răspuns fostul model.

În prezent, Cristi Chivu este căsătorit cu Adelina, cu care are împreună două fete – Natalia (14 ani) și Anastasia (12 ani). Fostul fotbalist locuiește cu familia în Italia.

„Toate relațiile mele până la vreo 42 de ani au fost bazate pe atracție!

Andreea Raicu și-a păstrat discreția cu privire la viața personală și spune că târziu a înțeles care este diferența între compatibilitate și atracție când vine vorba despre relații.

“Sunt mult mai atentă și mult mai prezentă pentru că, exact cum ați spus la început, intram foarte ușor în relații, cum sunt copiii aceia mici, care nu sunt dezvoltați emoțional și când vine cineva și le dă o bomboană, ei se bucură. Mi-a luat foarte mult timp să înțeleg că e o diferență foarte mare între atracție și compatibilitate. După ce am ascultat un podcast și am citit despre această diferență, am realizat că toate relațiile mele până la vreo 42 de ani au fost bazate pe atracție și mai puțin pe compatibilitate.

Și atracția o dezvolți imediat când te întâlnești cu un om. Ți-a dat o bombonică și te-a făcut să fii atrasă de omul respectiv. Compatibilitatea nu poți s-o stabilești imediat, ai nevoie de timp. Ai nevoie de timp să îl cunoști pe omul respectiv, să stai de vorbă cu el, să vezi dacă lucrurile pe care le spune le și face, vezi dacă ai aceleași valori, dacă îți plac aceleași lucruri, dacă mergi în aceeași direcție, și lucrurile acestea nu poți să le descoperi decât în timp.

Dacă ești atras și înaintezi în această zonă a atracției și devii intim cu persoana respectivă, toată lumea știe că, din cauza chimicalelor care apar, care funcționează ca niște antidepresive sau anxiolitice, nu mai vezi realitatea și te duci cu totul înainte și nu mai vezi lucrurile care nu-ți plac, lucrurile care te deranjează” – i-a dezvăluit ea gazdei emisiunii de la Kanal D.

