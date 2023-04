De ce nu s-a căsătorit și nu a făcut copii Andreea Raicu: „Mulți ani am rămas alături de bărbați nepotriviți”

Andreea Raicu a fost întotdeauna discretă atunci când a venit vorba de viața ei personală. Însă, după ce a tot primit întrebări despre bărbatul din viața ei, fosta prezentatoare a decis să facă lumină în privința statutului ei marital.

Antreprenoarea în vârstă de 45 de ani a explicat că, de-a lungul timpului a fost implicată în mai multe relații cu bărbați nepotriviți, iar acum a înțeles că este foarte important să se pună pe primul loc.

De ce nu s-a căsătorit și nu a făcut copii Andreea Raicu

Andreea Raicu a scris un articol pe blogul personal despre acest subiect, al căsătoriei și copiilor. Fosta prezentatoare spune că în prezent nu există niciun bărbat în viața ei și asta pentru că așa a decis.

„Am o viață frumoasă pentru care am muncit enorm, și nu mă refer aici doar la business. Cred că e prima dată în viața mea când mă simt cu totul echilibrată, liniștită, împăcată, liberă și mă bucur de cine sunt și de ceea ce trăiesc, cu toate momentele bune sau mai puțin bune inerente în viață”, a scris Andreea Raicu pe blog.

Antreprenoarea a spus că nu intenționează să se mai implice în vreo relație decât dacă va găsi bărbatul potrivit, care să îi fie un partener adevărat.

„Ce m-ar face să îmi schimb alegerea? Un om care să aducă un plus de valoare vieții mele, să o facă mai frumoasă decât este deja. ATENȚIE: nu să o facă frumoasă sau să îmi aducă fericirea pe care eu nu mi-o pot da. Un partener, nu un copil pe care trebuie să îl îngrijesc, să îl salvez, să îl fac bine. Mi-a luat mult timp, dar am învățat să nu mă mai pun în pozițiile salvatoare., terapeută, asistentă sau mămică veșnic all accepting, pe care le-am exersat ani la rând”, a precizat Andreea Raicu.

„Nu mai sunt dispusă să mă pierd pe mine”

Andreea Raicu a ținut să precizeze că își dorește o relație serioasă, însă nu dacă asta înseamnă să se piardă pe sine.

„Sper să nu fiu înțeleasă greșit, îmi doresc o relație, îmi doresc un partener, dar nu mai sunt dispusă să mă pierd pe mine ca să nu îl pierd pe celălalt, mai ales acum, când m-am regăsit. Vreau o relație din dorință și nu din nevoie sau gol interior”, a explicat fosta antreprenoare.

„Mulți ani am rămas alături de bărbați nepotriviți, bărbați pe care i-am ales din nevoie sau gol, nu din dorință (atunci nu știam de această diferență importantă), ci din rpnile sufletului meu și din multe frici pe care le simțeam”, a dezvăluit Andreea Raicu.

Deși spune că la început este destul de greu să fii singur, însă este mult mai nesănătos „să fii într-o relație aparent frumoasă, dar lipsită de onestitate, vulnerabilitate, siguranță, intimitate, iubire și mai ales conexiune”.

