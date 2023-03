Andreea Raicu a sărbătorit, luni, 20 martie, Ziua Internațională a Fericirii. Vedeta a postat un mesaj pe rețelele de socializare în care a vorbit despre felul în care ea a reușit să fie fericită, renunțând la câteva lucruri.

În ultimii ani, fosta prezentatoare de televiziune a devenit nu doar antreprenor, dar s-a concentrat și pe o parte importantă din viața unei persoane: dezvoltarea personală. Astfel, Andreea Raicu a reușit să elimine lucrurile negative din viața ei pentru a găsi adevărata fericire.

Andreea Raicu a renunțat la 3 lucruri pentru a fi fericită

Andreea Raicu a dezvăluit că, pentru a fi cu adevărat fericită, a renunțat la câteva lucruri.

„Azi de Ziua Internațională a Fericirii vreau să te provoc să îmi răspunzi la o întrebare: La ce ar trebui să renunți ca să fii fericită? Te-ai gândit vreodată serios la asta? Am să îți spun 3 lucruri la care eu am ales să renunț”, a scris vedeta pe pagina sa de Instagram.

„Am renunțat să mă mai raportez la poza pe care obișnuiam să mi-o creez în trecut (cum ar trebui să arate lucrurile din viața mea. La 20 de ani îmi spuneam „o să fiu fericită când o să mă căsătoresc la 30 de ani și o să am copii”)”, a mărturisit Andreea Raicu.

De asemenea, fosta prezentatoare spune că a decis să fie fericită zilnic, fără să depindă de cei din jur. Și, în special, zice că a încetat să mai ia lucrurile personal.

„Am renunțat să mai iau lucrurile personal (dacă cineva îmi răspunde sec, nu mă bagă în seamă pe stradă, nu îmi răspunde la telefon… nu înseamnă neapărat că are ceva personal cu mine, poate are o zi în care nu se simte bine și nu e ok pe plan personal)”, a mai scris Andreea Raicu pe rețeaua de socializare.

„Am renunțat să îmi pun fericirea în mâinile altora („am să fiu fericită când o să am jobul…”, „am să fiu fericită când o să fiu în relația…”, „am să fiu fericită când voi câștiga…”)”, a precizat fosta prezentatoare de televiziune.

Andreea Raicu a ajuns la concluzia că „Fericirea nu este numai despre „a avea” este și despre „a renunța” la o serie de obiceiuri, comportamente sau relații”.

Fosta prezentatoare a ales un stil de viață sănătos

De când a renunțat la televiziune, Andreea Raicu s-a reinventat. Vedeta nu doar că a ales să fie mai optimistă, dar duce și un stil de viață sănătos. Aceasta își ține la curent urmăritorii de pe rețelele de socializare cu tot ceea ce i se întâmplă. Iar zilele trecute, ea a ales să le vorbească despre mâncarea sănătoasă, postând și un filmuleț în care gătește.

„Când vine vorba de mâncare vreau să știu: cât de sănătos mănânci? Nu de alta, dar am observat că multă lume are impresia că dacă alegi să gătești sănătos, asta înseamnă că mâncarea nu va avea niciun gust, iar pentru mine ăsta este CEL MAI MARE MIT!”, a scris Andreea Raicu.

„Mâncarea poate fi de-a dreptul delicioasă și în același timp sănătoasă (fără să faci ceva special). Nu e nevoie să stai 6 ore în bucătărie ca să faci ceva bun”, a precizat vedeta.

Vedeta a pregătit trei feluri de mâncare care aveau la bază broccoli, leguma de care majoritatea oamneilor se feresc.

„Azi de exemplu te invit la 3 feluri de mâncare pe care să le faci cu broccoli: salată crudă de broccoli, broccoli la wok și supă cremă de broccoli. Meniul complet. Nu e nimic complicat în prepararea lor, iar într-o oră cred că reușești să le faci pe toate”, a explicat Andreea Raicu.

„P.S. Îmi pare rău că nu ești aici cu mine să guști din fiecare, așa sigur te convingeam că sunt DELICIOASE!”, a subliniat fosta prezentatoare.

