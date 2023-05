A fost sau nu Andreea Raicu agresată fizic de Tudor Chirilă? Vedeta a spus adevărul în emisiunea lui Denise Rifai

Andreea Raicu a fost invitată duminică, 30 aprilie, în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, în cadrul căreia a răspuns celor mai delicate întrebări. Fosta prezentatoare TV a fost întrebată și dacă a fost agresată de Tudor Chirilă, în timpul relației tumultuoase pe care au avut-o.

Andreea Raicu a vorbit despre relația cu năbădăi pe care a avut-o cu Tudor Chirilă și pe care a încheiat-o în 2008, fără prea multe explicații. Cei doi s-au iubit pasional timp de doi ani, iar la vremea respectivă, solistul trupei Vama a scris pe blogul personal: „Este public. Andreea și cu mine am ales să ne despărțim. O frază simplă care, probabil, va stârni multe comentarii”.

A fost sau nu Andreea Raicu agresată fizic de Tudor Chirilă?

„Cât de mult v-a plăcut Vama Veche?”, este întrebarea cu numărul 16, adresată de Denise Rifai invitatei Andreea Raicu, potrivit Kanal.ro.

Fosta prezentatoare tv a infirmat că ar fi fost agresată fizic de Tudor Chirilă și a spus că, deși au avut o relație extrem de pasională, nu a fost niciodată agresată de muzician și actor.

„Până să-l cunosc pe Tudor și să-l am invitat la emisiune, la Reuniunea de Clasă, cred că nu am ascultat niciodată Vama Veche (n.r. – trupa din care face parte Tudor Chirilă). Nu mergeam la petrecerile unde se asculta foarte mult Vama Veche. A început să-mi placă după ce am început să am o relație cu el (n.r. – cu Tudor Chirilă) și am ascultat dar, într-adevăr, a fost o relație extrem de tumultoasă.

Nu, nu m-a agresat Tudor niciodată. Au fost relații tumultoase pentru că, fiind vorba de pasiune, s-a întâmplat, dar s-a întâmplat o singură dată în așa fel încât nu a trebuit să… adică, nu a mai existat a doua oară”, a răspuns Andreea Raicu.

Tudor Chirilă și-a găsit jumătatea și are doi copii

La câțiva ani de la despărțirea de Andreea Raicu, Tudor Chirilă și-a găsit jumătatatea. Artistul formează un cuplu discret cu Iulia Mîzgan, împreună cu care are doi copii, pe care îi încurajează să aleagă drumul artei.

„Mi-aș încuraja copiii copiii către artă, pentru că ea te eliberează. Nu trebuie să confundăm faptul că este greu cu aspirațiile pe care ți le dă ea. I-aș încuraja. Nu cred că voi crește niște copii care să-și dorească să rupă ușa la ora 17:00. Mie nu-mi plac oamenii care rup ușa la ora 17:00. Mie îmi plac ăia pentru care munca e o pasiune și care nu simt că la 17:00 au obosit și trebuie să se ducă la bere. Dacă le place să muncească, să muncească în continuare.

„Munca nu trebuie să fie o corvoadă. Eu asta le spun copiilor mei în fiecare zi deja”

Munca nu trebuie să fie o corvoadă. Eu asta le spun copiilor mei în fiecare zi deja. Sunt destul de mari să înțeleagă că nimic nu se poate face fără multă repetiție și că dacă vrei să fii bun trebuie să repeți în orice vrei: bucătărie, arhitectură, orice. Atunci când există pasiune în ceea ce faci, nu simți că muncești, nu simți când trece timpul.”, a spus Tudor Chirilă pentru Spectacola, în luna mai, anul trecut.

Sursă foto: Facebook