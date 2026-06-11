Adelina și Cristi Chivu, imagini din vacanța în Mykonos. Cu ce cuplu celebru au plecat cei doi 

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Adelina și Cristi Chivu și-au luat timp liber și au plecat într-o vacanță în Mykonos. Cei doi au postat imagini inedite din călătoria lor, iar alături de ei se află un cuplu celebru din showbiz. Iată cum se distrează antrenorul și soția lui, alături de cei doi prieteni buni.

Adelina și Cristi Chivu, vacanță în Mykonos

După o perioadă în care s-a concentrat exclusiv pe muncă și a reușit o performanță incredibilă de a câștiga Cupa Italiei, Cristi Chivu, antrenor la Inter Milan, a decis să își ia o binemeritată vacanță, după un sezon plin.

El și-a luat soția și a plecat în Mykonos, într-o escapadă romantică într-un dintre cele mai exclusiviste și luxoase destinații din Grecia, alături de un cuplu celebru din showbizul românesc.

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Antrenorul și soția lui sunt acompaniați de fratele lui Radu Vâlcan, Cristi, și de soția acestuia, Iza. Cei patru se află la un local de lux și se distrează de minune în atmosfera plină de romantism și opulență din Mykonos.

Adelina Chivu s-a îmbrăcat cu o ținută all-back, în timp ce soția lui Cristi Vâlcan și-a luat o rochie argintie extrem de sexy, care îi punea în valoare trupul. Cele două se înțeleg de minune și au făcut câteva fotografii împreună, semn că relația lor este una apropiată.

Cristi Chivu a reușit să ia Cupa Italiei cu Inter Milano

Cristi Chivu are toate motivele să sărbătorească cu o vacanță binemeritată, după un sezon plin. El a câștigat Cupa Italiei cu echipa pe care o antrenează, Inter Milano.

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Valuri de aprecieri și mesaje de admirație de la italieni au sosit către Cristi Chivu, care a pus România pe harta lumii prin succesul lui. Antrenorul român a vorbit despre cât de mare e satisfacția după obținerea unui astfel de trofeu.

”Satisfacția e ușoară, dar am fost rănit de ceea ce au putut copiii mei să citească despre mine la începutul sezonului. Îmi cer scuze față de ei. Dau întregii echipe nota 10, cu mențiunea că mai este loc de îmbunătățiri, deoarece așteptările vor fi mai mari de acum încolo”, a mai spus Cristi Chivu.

Chivu s-a bucurat de susținerea și aprecierea românilor și italienilor, deopotrivă, după succes înregistrat. Victoria de la Roma este una dintre cele mai importante din cariera lui ca antrenor.

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