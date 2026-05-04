Cum a început povestea de dragoste dintre Cristi Chivu și Adelina: „M-a cerut în căsătorie după 3 luni de relație”

Cristi Chivu a atins culmile succesului în carieră, dar și în viața personală. Iubește aceeași femeie de aproape două decenii și alături de ea are două fiice superbe. Cum s-au cunoscut antrenorul Inter Milano și soția lui, Adelina, și care este secretul căsniciei lor de aproape 18 ani.

Cum a început povestea de dragoste dintre Cristi Chivu și Adelina

Numele lui Cristi Chivu se află pe buzele tuturor după ce a scris istorie la Inter Milano, câștigând campionatul de fotbal din Italia cu trei etape înainte de final, datorită punctajului obținut. Chivu a devenit, astfel, primul antrenor român care a reușit să câștige un titlu de campion cu o echipă de fotbal din primele cinci ligi ale Europei (Franța, Italia, Anglia, Spania și Germania).

Chivu nu se mândrește doar cu o carieră strălucitoare, ci și cu o viață personală împlinită. De aproape două decenii iubește aceeași femeie, pe Adelina Chivu, alături de care are două fiice superbe, Natalia, în vârstă de 17 ani, și Anastasia, în vârstă de 15.

Prima întâlnire s-a lăsat cu un refuz

Adelina și Cristi Chivu s-au cunoscut prima oară când ea avea 19 ani și el 20, însă ea a refuzat să iasă la întâlnire cu el.

„El m-a cerut în căsătorie după 3 luni de relație. Prima dată când ne-am cunoscut eu aveam 19 ani, eram la mare cu gașca mea de prieteni, el era cu gașca lui, eram la sfârșitul primului an de facultate și învățam pe șezlong. Cristi cunoștea pe cineva din anturajul meu, a venit să salute, după a plecat și a trimis un mesaj persoanei respective să întrebe dacă ar putea să ne facă cunoștință. Am zis că nu, eu am de învățat”, a povestit Adelina, în podcastul „Fain & Simplu”.

A doua întâlnire a fost sângeroasă

A doua întâlnire a avut loc pe când Adelina lucra la Mediafax și a fost trimisă să-l aștepte pe Chivu la întoarcerea în țară, pe aeroport.

„A doua oară țineam locul unui coleg de la Mediafax care se ocupa de Echipa Națională. Făceam cu rândul la pândă la aeroport. Când mi-a venit rândul le-am zis: Vedeți că vine. S-a deschis ușa direct în tâmpla mea, eu pe jos lată, m-a ajutat un cameraman. El nu înțelegea ce s-a întâmplat. Îmi curgea sânge din cap. A luat toată lumea interviu în afară de mine. După care în cantonament a întrebat un coleg de-al meu dacă are numărul meu. Mi s-a transmis și am refuzat. El nu a avut numărul meu de telefon până nu i l-am dat eu personal”, a mai povestit fosta prezentatoare TV.

A treia oară a fost cu noroc

Relația lor a început în 2007, pe când Adelina lucra la Antena 1, în departamentul de știri sportive, chiar în perioada în care fotbalistul se transfera de la AS Roma la Inter Milano.

„Și a treia oară a durat foarte mult, vreo 6 luni, până am acceptat să ieșim. Îmi scria un prieten comun și el oricum era în Italia. S-a făcut iunie, a luat vacanță, și a venit la ziua unui prieten comun, zi la care nu m-am dus pentru că știam că va fi acolo. (râde) Între timp, el fiind în țară, cei din redacție au zis să-l aducă invitat. Știind asta am zis să ieșim. În perioada asta se răsuflase în presă că el ar fi interesat de o fată de la sport. Nu mi-ar fi plăcut să fiu un nume de pe o listă. Am acceptat să ieșim ca să nu vină la mine în emisiune. Chitită să-i spun că nu se poate (o relație), îmi face un rău, n-are rost, e balta plină. Mi-am dat seama de când m-am așezat că am încurcat-o. Așa o bunătate în ochi n-am văzut la nimeni”, a mai povestit Adelina.

Secretul căsniciei lor

Cristi și Adelina s-au căsătorit un an mai târziu, în 2008, și s-au mutat împreună în Italia, unde se află și în prezent. În trecut, vorbind despre căsnicia lor de lungă durată, Adelina a explicat că „secretul” este că relația lor are ca fundament prietenia.

„Prietenia a fost fundamentul relației noastre. Așa a început, așa a și continuat. Adică eu lui îi povestesc toate prostiile, nici n-are chef uneori să le asculte, vorbesc cu el mai mult decât vorbesc cu prietenele mele. El la fel îmi povestește mie tot – sunt expertă în tehnici de joc, știu toate accidentările de la stadion. Lucruri pe care le-ar vorbi cu un prieten de-al lui eu le știu pentru că le vorbește cu mine. Și noi în fiecare an avem o vacanta singuri, doar noi doi”, spunea Adelina în 2021, pentru OK! Magazine.

Foto: Instagram; Profimediaimages.ro

