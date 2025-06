Maria Popovici, primele imagini cu noul iubit, după divorț: „Marietta și domnul F.”

Maria Popovici a publicat prima imagine cu noul iubit, după divorțul de Mincu. Comedianții au anunțat în vara anului 2024 că au decis să meargă pe drumuri separate după o relație de 14 ani, dintre care șase de căsătorie.

Maria Popovici are un nou iubit, la un an de la divorț

Maria Popovici (33 de ani) iubește din nou! Actrița a publicat prima imagine cu noul iubit, „domnul F.”, pe rețelele sociale. Anunțul vine la aproape un an de la divorțul Mariei de fostul soț, comediantul Mincu. După despărțire, Maria a dezvăluit în mod voalat care au fost motivele divorțului de Mincu, din respect față de acesta și față de relația lor. Câștigătoarea „iUmor”, sezonul doi, susține că ea și fostul soț s-au schimbat și au ajuns să își dorească lucruri diferite unul de la celălalt, dar și de la viață.

„A venit vara”, a scris Maria Popovici în dreptul unei postări tip carusel, în care a inclus două fotografii cu noul iubit. Într-una dintre ele, Maria și bărbatul zâmbesc spre camera telefonul, în timp ce în a doua bărbatul o sărută pe obraz.

În secțiunea de comentarii, Maria Popovici a avut un schimb de replici amuzant cu comedianta Ioana State.

„Zacuscă, te rog, dacă tot mă iubești. Îți aduc clătite”, i-a zis Maria Ioanei.

„Rezolvăm. Îți aduceam și ouă dar văd că ai făcut rost”, a fost răspunsul Ioanei State.

„Ioana State makes my days (îmi face zilele mai frumoase)”, a scris Maria ulterior, la Instagram Story.

„Marietta și domnul F.”, a mai scris cineva în secțiunea de comentarii.

Citește și: De ce s-au despărțit Maria Popovici și Mincu: „Lumea ne tot întreba”. Cum arată viața comediantei după divorț / Video

„Ne-am cunoscut într-o seară, ne-am plăcut foarte mult și de atunci ne-am tot văzut”

La patru luni de la divorț, Maria Popovici a fost fotografiată de paparazzi în compania unui „bărbat misterios”. Primele declarații despre respectivul bărbat le-a făcut în ianuarie 2025, în podcastul lui Jorge.

„Este un domn cu care mă văd acum. Asta este tot. N-am altceva de povestit deocamdată. Am fost foarte șocată să aflu că am fost efectiv urmăriți pe stradă. Nu mi-a venit să cred. Nu e nimic serios deocamdată. E un domn misterios, exact cum scrie în presă. (râde) Ne-am întâlnit mai demult. E un domn care nu e persoană publică și este un domn care cred că și-ar dori să rămână… (anonim – n.red.) Ne-am cunoscut într-o seară, ne-am plăcut foarte mult și de atunci ne-am tot văzut. Am ieșit și la niște cine. Este o chestie foarte la început”, a povestit Maria Popovici atunci.

În cadrul aceluiași podcast, Maria Popovici a dezvăluit că bărbatul din imaginile din presă nu a fost flatat de faptul că a fost fotografiat de paparazzi. „Domnul misterios” este o persoană discretă care nu are în plan, cel puțin pentru moment, să devină persoană publică.

Nu este clar, pentru moment, dacă bărbatul din acele imagini este același bărbat din fotografia publicată recent de actriță.

Foto: Instagram/@miss.mariapopovici

Urmărește-ne pe Google News