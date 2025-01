De ce s-au despărțit Maria Popovici și Mincu: „Lumea ne tot întreba”. Cum arată viața comediantei după divorț / Video

Maria Popovici a oferit noi detalii despre motivele despărțirii dintre ea și Mincu, dar și despre cum arată viața ei în prezent, la jumătate de an de la divorț. Comedianții au format un cuplu timp de 14 ani.

Motivele divorțului dintre Maria Popovici și Mincu

Invitată în podcastul „Vorba’ lu Jorge”, Maria Popovici (34 de ani) a vorbit, printre multe altele, despre divorțul de Mincu. Actrița a explicat ce i-a determinat pe ea și pe fostul soț să pună punct mariajului lor după șase ani de căsătorie.

„Aș putea să spun că se va împlini în curând un an de când au început să existe niște discuții noi, niște conversații noi. Întotdeauna am și lucrat împreună. Am fost și colegi, și prieteni, și un cuplu. Ne-am cunoscut la facultate, la UNATC, eram colegi de clasă. Eram puștani, eu aveam 19 ani, el era mai mare pentru că terminase ASE-ul înainte, ne-am plăcut, ne-am îndrăgostit. (…) Întotdeauna de când am fost împreună, am fost și colegi”, a povestit Maria Popovici, pentru sursa citată.

„Începe să se adune.”

Câștigătoarea iUmor susține că ea și fostul soț s-au schimbat și au ajuns să își dorească lucruri diferite unul de la celălalt, dar și de la viață.

„Acum un an, lucrurile au început să se schimbe și să ne schimbăm și noi. (…) Uneori descoperi niște lucruri în tine, care te fac să îți dai seama că te-ai schimbat, că te modifici, că nu mai ești cel care erai până acum. Și eu, și el. Toată lumea ne-a întrebat tot timpul: «Pe voi nu vă stresează că lucrați împreună?». Mereu am zis: «Nu, noi așa suntem, noi lucrăm împreună». Ne-am dat seama că nu e așa. De-aia toată lumea ne tot întreba, pentru că pune o presiune. Se face un talmeș-balmeș între momentul în care lucrați și vă certați la un proiect sau sunteți din nou un cuplu și unul nu a dus gunoiul. Începe să se adune”, a mai declarat Maria Popovici, pe YouTube.

„Am încercat un timp îndelungat să nu se ajungă aici.”

Protagonista din „Moartea în vacanță” a explicat că ea și Mincu au încercat timp de mai multe luni să-și salveze căsnicia. Totodată, deși acum face haz de necaz, Maria a mărturisit că a trecut printr-o perioadă extrem de dificilă imediat după separare.

„Au fost niște discuții foarte lungi și profunde și am încercat un timp îndelungat să nu se ajungă aici. Au fost multe luni de zile în care am încercat să vedem dacă totuși putem să continuăm și am ajuns împreună cu greu la concluzia că nu putem. Am luat hotărârea cu el să nu intrăm în multe detalii, dar nu vreau să se înțeleagă că nu a fost greu. A fost greu, dificil și ciudat, pentru că, în continuare, facem parte din aceeași breaslă. A fost foarte dificil la început. M-am închis un pic, să nu mă vadă lumea. M-am înconjurat de câțiva prieteni și familie și am stat acolo, închisă, discretă”, a mai povestit actrița.

Cum arată viața comediantei după divorț

În cadrul aceluiași podcast, Maria a spus și câteva cuvinte despre cum arată viața ei în prezent. De la 16 până la 34 de ani, actrița a fost tot timpul într-o relație.

„E pentru prima oară când sunt burlăciță. Am avut o relație în liceu, de la 16 ani până la 19 ani și jumătate, apoi am intrat în relația cu Mincu de atunci până acum șase luni. E pentru prima oară când sunt o femeie singură. Descopăr o mulțime de lucruri noi. Sunt independentă, cum să spun să sune bine? Sunt o femeie divorțată. Sună foarte matur”, a povestit comedianta.

