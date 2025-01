Ana Odagiu și Conrad Mericoffer au divorțat după doar doi ani de căsnicie. Actrița a fost cea care a confirmat despărțirea, fără să dezvăluie motivele care au dus la separare.

Ana Odagiu și Conrad Mericoffer au divorțat

Ana Odagiu (38 de ani) și Conrad Mericoffer (36 de ani) au format un cuplu discret timp de aproximativ trei ani. Actrița a confirmat divorțul în cadrul unei intervenții la știrile Antena Stars, fără să ofere alte detalii suplimentare despre acest subiect.

„Da, este adevărat, nu vreau să comentez mai mult”, a declarat Ana Odagiu, confirmând zvonurile care circulau de ceva timp, potrivit Spynews.ro.

Ana Odagiu și Conrad Mericoffer, fostul soț al actriței Victoria Raileanu, au devenit un cuplu în anul 2022 și s-au căsătorit în primăvara anului următor.

În ultima vreme, absența lor de pe rețelele sociale și de la evenimente publice a alimentat speculațiile privind o posibilă separare. Mai mult decât atât, admiratorii actriței au remarcat că aceasta din urmă a șters toate fotografiile în care apărea alături de Conrad Mericoffer, dar și că cei doi nu se mai urmăresc reciproc pe Instagram.

Ce spunea Ana Odagiu despre relația cu Conrad Mericoffer

Ana Odagiu a început relația cu actorul Conrad Mericoffer după trei ani în care a fost singură.

„Până acum ne plângeam, și eu, și Monica (n.r. – sora ei), că suntem singure. Eu am intrat într-o relație acum. Am așteptări mari, pentru că el a venit după o perioadă destul de lungă a mea în care am fost singură. Sunt trei ani deja de când eu sunt singură. Și acum s-a întâmplat, dar fiind foarte la început nu îmi vine să vorbesc despre asta, pentru că nu știu ce se va întâmpla. O luăm ușor”, a spunea actrița după o lună de relație cu Conrad Mericoffer.

„Sunt cu bagajul după mine, evident. Dar ca noi toți, nu e… nu îmi este frică să recunosc. Eu s-ar putea să am mai mult decât alții. Dar, având trei ani de singurătate, eu chiar mi-am curățat multe lucruri. Cumva, pentru mine, relația asta este o provocare să văd ce am învățat în toți anii ăștia. Ce am curățat cu adevărat. Că așa este simplu să fii singur și să zici mamă ce m-am echilibrat. Dar intră într-o relație, vezi, funcționezi? De aceea simt că ne-am găsit la un moment foarte bun. Cel puțin el pe mine m-a găsit într-un moment foarte bun”, a completat actrița atunci.

