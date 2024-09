Maria Covasa de la „Insula Iubirii” a avut o primă reacție după ce în mediul online a fost distribuită o imagine în care ea apare lucrând la o patiserie celebră în Brașov. Unii internauți au avut reacții răutăcioase cu privire la imaginea respectivă.

Maria de la „Insula Iubirii”, ironizată că lucrează la o patiserie

Maria de la „Insula Iubirii” a părăsit singură show-ul matrimonial, iar după întoarcerea din Thailanda, viața ei s-a schimbat considerbail. Fosta iubită a lui Dany Boy a primit diverse colaborări în mediul online și a adunat o comunitate de peste 151.000 de persoane pe conturile de socializare. Dar Maria are două joburi la care nu a renunțat după participarea la „Insula Iubirii”. Ea lucrează la un magazin GSM și la o patiserie, notează cancan.ro.

Recent, în mediul online a apărut o imagine în care Maria a fost surpinsă în timp ce lucra la patiseria din Brașov și au început să apară unele comentarii răutăcioase legate de acest lucru.

Fosta concurentă de la Insula Iubirii spune acum că este mândră că s-a descurat mereu singură, având în vedere situația delicată din familia ei. Maria și-a pierdut mama la vârsta de doi ani, iar tătăl său a părăsit România, ea rămânând în grija bunicilor.

Cum le-a răspuns răutăcioșilor

”Nu mi se pare o rușine să muncești. Am lucrat la acea patiserie o perioadă și la un magazin GSM. Nu înțeleg de ce ar trebui să fiu rușinată de job-ul pe care îl am. Dacă aș fi făcut videochat sau alte lucruri imorale, nu ar fi fost bine. Dacă am un job normal și vreau să îmi fac proprii bănuți, iar nu este bine. Gura lumii nu o astupă nici pământul. Eu sunt mândră de ceea ce fac, nu deranjez pe nimeni, îmi văd de treaba mea și mă întrețin cum pot.

Evident că vreau să mă bucur și de colaborările care au apărut odată cu difuzarea emisiunii, dar nu am uitat de unde am plecat și sunt același om. Încerc să nu mă las afectată de părerea lumii, mai ales când știu că nu fac nimic greșit sau umilitor”, a declarat Maria pentru sursa amintită mai sus.

De ce a lipsit Maria de la petrecerea burlăcițelor organizată de Iustina de la ”Insula Iubirii”

Cu câteva luni îniante de căsătoria cu Cornel Luchian, Iustina a organizat o petrecere de burlăcițe unde au fost invitate prietenele acesteia. Cristina Rotaru, una dintre cele mai bune prietene ale Iustinei în timpul emisiunii de la Antena 1, a fost fost sufletul petrecerii și și-a fanii din mediul online la curent cu desfășurarea petrecerii, postând diverse imagini de acolo. Pe lângă Crisitna, la petrecere au fost prezente Simona Butura și Daiana Prodan, dar mrea absentă a fost Maria. Potrivit mărturisirilor făcute de Simona pe contul ei de socializare, Maria și-ar fi dorit să participe la petrecere, dar a decis să nu meargă din motive personale.

A fost vorba, mai exact, despre prezența fostului ei iubit și a ispitei Mădălina la petrecere. Relația dificilă dintre Maria și Dany Boy, fostul ei iubit, dar și tensiunile care au apărut între ea și Mădălina în timpul filmărilor, au făcut ca Maria să nu își dorească să participe la eveniment.

