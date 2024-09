Probleme mari pentru Maria Covasa de la „Insula Iubirii”, din cauza participării la emisiune: „A şters pe jos cu mine”. Ce i-a făcut ispita Alin Simoiu

Maria Covasa de la „Insula Iubirii” a trecut printr-o perioadă dificilă după participarea la emisiunea de pe Antena 1. În ciuda așteptărilor ei, experiența insulei i-a adus nu doar provocări emoționale, ci și un val uriaș de hate în online. În cadrul interviurilor de pe Antena Play, concurenta a dezvăluit ce s-a întâmplat după reality-show-ul de la Antena 1, de fapt, între ea şi ispita Alin Simoiu, cât şi cum a gestionat momentele grele cauzate de valul de ură primit.

Maria Covasa de la „Insula Iubirii”, grav afectată de hate-ul din online

După difuzarea emisiunii de pe Antena 1, Maria Covasa a fost ținta unui val de ură în online, care a afectat-o profund. Fosta concurentă de la „Insula Iubirii” a mărturisit că se aștepta la critici, însă nu la un asemenea nivel.

„Experienţa „Insula Iubirii” m-a dat peste cap, pentru că mă aşteptam să fie în online hate, dar nu aşa rău. Nu să fiu facută în fel şi chip pe nedrept. Singura intenţie pentru Marcel a fost de ataşament ca prieten că mi-a fost alături. De Alin mi-a plăcut, dar când am realizat de persoană este şi că s-a jucat, m-a dat peste cap. Oamenii m-au înţeles greşit din toată experienţa asta”, a spus Maria Covasa, în cadrul interviurilor „Insula Iubirii” de pe Antena Play.

Experiența de pe „Insula Iubirii” a fost pentru ea o provocare personală, deoarece potrivit spuselor sale, aceasta voia să-și testeze limitele și să vadă dacă relația cu Daniel Ungureanu, alias Dany Boy, mai avea vreo șansă. Cu toate acestea, la reîntoarecerea în ţară, lucrurile au luat o întorsătură negativă, iar odată cu difuzarea emisiunii la TV, concurenta s-a simţit total copleşită de presiunea emoțională.

„În momentul în care emisiunea s-a difuzat, m-am uitat la primele 6-7 episoade, până la episodul cu clubul, de acolo nu m-am mai uitat, pentru că lumea a fost rea. Am ajuns să îmi doresc să merg la psiholog pentru că era foarte mult hate. Am fost proastă la multe reacţii. (…) Plângeam, eram supărată, nu mai mâncam uneori, iar apropiaţii când au văzut că sunt aşa, nu mi-a mai trimis nimeni nimic. De abia acum pot spune că mi-am revenit. Cel mai mult m-a afectat hate-ul din online.

Am fost prezentă în toată experienţa, pentru că încercat să mă testez. Eu am crezut că Daniel se va schimba, că îşi va găsi de muncă, cumva am vrut să iau testul pe bune. Şi să văd ce se întâmplă”, a mai spus concurenta de la „Insula Iubirii”.

Ce a spus Maria Covasa despre cele 37 de împăcări cu Dany Boy

Deși relația dintre Maria și Dany Boy era pe butuci înainte de a participa la „Insula Iubirii”, el a încercat de fiecare dată să o atragă înapoi. Totuși, concurenta de la „Insula Iubirii” a simțit cu mult înainte de plecarea în Thailanda că relația lor era toxică și manipulatorie.

„A încercat sa mă întoarcă înapoi de fiecare dată, dar de fiecare dată când am simţit că e toxic, am vrut să plec. Nu este un băiat rău în totalitate, dar are o chestie de a manipula omul”, a spus Maria Covasa.

Cât despre modul în care acesta a acţionat cu ispita Mădălina, Maria susţine în continuare că fostul partener a avut sentimente pentru ispită de dinainte ca Maria să încheie relaţia.

„Dany Boy este neasumat. A aşteptat ca eu să fac ceva, ca să facă şi el. El simţea din primele momente ceva pentru Mădălina”, a mai spus Maria Covasa.

În ciuda comportamentului său din Thailanda, Dany Boy a continuat să o atragă înapoi pe Maria după încheierea emisiunii, dar ea a decis să pună capăt definitiv relației.

„Când am ajuns în România, ne-au aşteptat părinţii lui la aeroport, dar el ş când am ajuns acasă, m-a rugat să rămân cu el să dorm. Noi am stat o seară în vila fetelor cu Mădălina, noi am plecat cuplurile la un hotel, iar ispitele la un hotel. Iar eu mi-am luat cazare singură. (…) Mădăina e doar un pansament pentru el. (…) Lucurile eu i le-am dus lui Dany la Predeal, nicidecum Mădălina. El tot o lungea. Eu am preferat să încheiem totul”, a mai spus Maria Covasa.

Ce s-a întâmplat, de fapt, între Maria Covasa şi ispita Alin Simoiu, după terminarea emisiunii

Un alt moment crucial în experiența Mariei pe „Insula Iubirii” a fost interacțiunea cu ispita Alin Simoiu. Deși la început părea că acesta dezvoltă sentimente pentru ea, concurenta a realizat târziu că acesta doar se juca cu emoțiile ei.

Situația a fost cu atât mai frustrantă cu cât, la dream date, Maria a început să simtă că Alin nu era sincer și că nu își dorea o conexiune reală.

„Alin a vrut să îsi facă testul, nici măcar nu a avut bunul simţ să îşi ceară nişte scuze că a şters pe jos pentru mine. Am simţit de la dream date că nu este el în totalitate. La ultimul bonfire m-a luat în braţe într-un mod ciudat, iar după când am ajuns în ţară, i-am scris că de ce a făcut asta, când a spus că o să îmi dea sfaturi să nu dau prost”, a spus Maria Covasa.

După ce a trecut prin aceste încercări dificile, Maria Covasa pare să fi ieșit din toată această experiență mai puternică. Deși recunoaște că a fost o perioadă extrem de grea pentru ea, fosta concurentă de la „Insula Iubirii” a mărturisit că a învățat să fie mai directă și să nu mai aibă încredere în toată lumea.

„Sunt o nouă Maria, mult mai încrezătoare. Nu neapărat mai sinceră, ci pot să spun lucrurilor pe nume. Dacă deranjează pe cineva, nu mă mai interesează. Din ruşinea de a-ţi zice dă-te mai încolo, mi-am luat mult hate pe nedrept. Am învăţat să fiu mult mai directă şi să nu am încredere în oameni atât de mult. (…) Din cauza decesului bunicii mele cu 2 luni înainte şi din cauza relaţiei nu am putut fi eu în totalitate. Dacă veneam cu mai puţin probleme, cred că aş fi fost diferită total. Aş fi spus „nu” unor persoane care stăteau pe lângă mine, cum ar fi Marcel. Aş fi fost mai directă, ca să nu se înţeleagă că l-am ţinut ca pe un căţeluş. Mie mi-a fost drag ca prieten. Cred că l-am rănit pe insulă, dar făra nicio intenţie. Nu cred că merita, dar nici el nu m-a înţeles”, a mai dezvăluit Maria Covasa, în cadrul interviurilor de la „Insula Iubirii”.

