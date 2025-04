Mirela Vaida, prima reacție după ce a rămas fără emisiunea „În direct cu România”: „A fost de la început un proiect dificil”. Ce alt show va prezenta

Antena 1 a scos din grilă emisiunea „În direct cu România”, după doar două luni de difuzare și o controversă legată de prezentatoarea show-ului. Inițial, proiectul a fost găzduit de Mihaela Tatu, ulterior fiind preluat de Mirela Vaida. După două săptămâni de la schimbarea prezentatoarei, emisiunea a fost scoasă din grila postului. Citește în continuare pentru a afla ce emisiune va prezenta Mirela Vaida acum.

Ce a spus Mirela Vaida după ce emisiunea „În direct cu România” a fost scoasă de pe post

Mirela Vaida (43 de ani) a făcut primele declarații după ce emisiunea „În direct cu România” a fost scoasă din grila postului Antena 1. Vestea a surprins-o, venind la doar două săptămâni de când o preluase de la Mihaela Tatu (62 de ani).

„Dragii mei prieteni de aici din online și de la televizor, sunt adevărate zvonurile, astăzi s-a încheiat «În direct cu România». A fost de la început un proiect dificil. A trecut prin foarte multe schimbări, prin foarte multe tatonări. Într-un final nu s-a putut. Până la urmă, publicul este cel care decide, iar televiziunea nu stă și nu așteaptă.

De vineri pe luni am primit decizia de a veni în acest proiect «În direct cu România» și de vineri pe luni am primit decizia de a ieși din acest proiect, care se termină, și de a mă întoarce la «Acces Direct». Pentru că da, de luni, de la ora 16:00, mă întorc la «Acces Direct», pe Antena Stars, acolo unde am stat și am fost în ultimii șapte sau opt ani prezentator”, a declarat Mirela Vaida.

„Așa e viața, nu e un eșec. E datoria noastră să încercăm, să mergem acolo unde suntem puși să facem treabă. Și eu am făcut tot ce a ținut de mine. De multe ori nu e suficient”, a completat prezentatoarea TV.

Citește și: Mirela Vaida, primele declaraţii despre înlocuirea Mihaelei Tatu la emisiunea „În direct cu România”: „Eu am ficat să fac lucruri dure, ca să o citez. Ea vine dintr-o altă sferă” / EXCLUSIV

Ce se va difuza în locul emisiunii „În direct cu România”

De luni, 28 aprilie, de la ora 18:00, emisiunea MediCOOL vine în întâmpinarea celor de acasă cu informații despre sănătate, alimentație și mișcare. Până acum, proiectul găzduit dr. Mihail Pautov se difuza o singură zi pe săptămână, în weekend.

„Mă bucur să încheiem săptămâna cu vești bune – atât pentru mine, cât și pentru toți cei care ne urmăresc cu interes la fiecare ediție. Doar un weekend ne mai desparte de momentul în care vom putea vorbi, zi de zi, despre subiecte cu adevărat importante, explicate simplu, pe înțelesul tuturor. Începând de luni, ne vedem de luni până vineri, de la ora 18:00. În fiecare zi, ai ceva bun. Și un singur sfat am: uitați-vă, că vă face bine!”, a spus dr. Mihail Pautov.

Citește și: Mirela Vaida, despre demisia lui Emily Burghelea de la „Acces Direct”: „A fost concediată la prânz”. Ce a spus despre o împăcare cu fosta asistentă TV / EXCLUSIV

Vești bune pentru iubitorii show-ului matrimonial „Mireasa”. Ce se va întâmpla cu emisiunea

Odată cu scoaterea din grilă a emisiunii „În direct cu România”, telespectatorii vor avea o oră în plus de live alături de Simona Gherghe și de concurenții de la „Mireasa”. Reality show-ul se va difuza de la 14:00 la 17:00. Programul va continua cu Observator 17, prezentat de Mihaela Călin.

Foto: Antena 1

Urmărește-ne pe Google News