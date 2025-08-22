Când se virează banii de pensii în septembrie 2025

De la 1 septembrie 2025, autoritățile anunță o nouă etapă de majorare a pensiilor pentru o categorie importantă de beneficiari. Potrivit informațiilor oficiale, în jur de 600.000 de pensionari vor vedea sume mai mari în dreptul pensiei, ca rezultat al recalculării prevăzute în actuala legislație privind sistemul public de pensii.

Când se virează banii de pensii în septembrie

În luna septembrie 2025, pensionarii din România se pot aștepta la virarea pensiilor conform calendarului obișnuit, fără întârzieri sau modificări majore. Deși pentru unii beneficiari sumele vor fi ușor diminuate din cauza contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS), autoritățile dau asigurări că plățile vor fi efectuate la timp, indiferent de modalitatea de încasare aleasă.

Calendarul plăților: Poșta sau cardul bancar

Pentru cei care au optat pentru primirea pensiei prin Poșta Română, distribuirea sumelor se va face în intervalul 1–15 septembrie 2025, în funcție de zona de domiciliu și de programul poștașilor. În cazul viramentelor bancare, pensiile vor fi disponibile în conturile beneficiarilor în data de 11 septembrie, zi de joi, ceea ce înseamnă că nu există suprapuneri cu zile nelucrătoare care ar putea cauza întârzieri.

Procesarea sumelor variază în funcție de banca aleasă. De exemplu, CEC Bank virează pensiile în jurul orei 08:00, în timp ce ING Bank procesează plățile între 09:00 și 10:00. Băncile precum BCR, BRD, Raiffeisen și Banca Transilvania pot face viramentele în a doua parte a zilei, între orele 14:00 și 17:00.

Modificări în sistem: contribuția CASS și recalcularea pensiilor

Începând cu 1 august 2025, pensionarii care încasează peste 3.000 de lei lunar sunt obligați să plătească o contribuție de 10% către CASS, aplicată doar asupra sumei care depășește acest prag. Măsura, introdusă de Guvernul României, are ca scop susținerea sistemului public de sănătate și reducerea deficitului bugetar.

Totodată, aproximativ 600.000 de pensionari vor beneficia de pensii majorate începând cu 1 septembrie 2025, în urma procesului de recalculare prevăzut de lege. Această ajustare vizează în special pensionarii care au ieșit la pensie pentru limită de vârstă și vine ca o măsură de echitate în sistemul public de pensii.

„Recalcularea pensiilor este un proces complex, dar necesar. Ne dorim ca fiecare pensionar să primească o sumă corectă, în funcție de contribuțiile sale,” a declarat Florin Manole, ministrul Muncii.

