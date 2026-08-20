Libertatea, cea mai citată publicație scrisă în iulie 2026

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Libertatea rămâne liderul presei scrise din România, cu 975 de citări în iulie 2026. Analiza mediaTRUST o plasează pe locul al doilea în topul general, după Digi24.

Libertatea, liderul presei scrise în iulie 2026, cu 975 citări

Libertatea demonstrează, încă o dată, că rămâne un pilon de referință în presa scrisă din România. În luna iulie 2026, publicația s-a clasat pe primul loc în topul celor mai citate ziare, cu un impresionant număr de 975 de preluări în alte canale media.

Acest rezultat remarcabil, confirmat de analiza companiei de monitorizare mediaTRUST România, plasează Libertatea pe locul doi în clasamentul general al tuturor instituțiilor media din țară, fiind întrecută doar de postul de televiziune Digi24.

Succesul editorial al Libertatea în această perioadă se datorează unor materiale jurnalistice cu un impact major la nivel național. Printre cele mai citate articole se numără interviul cu deputatul PNL Robert Sighiartău, care a dezvăluit detalii din culisele politice ale coaliției guvernamentale și a discutat despre tensiunile interne din partid.

De asemenea, un alt punct de interes pentru jurnaliști a fost interviul cu Sorin Ion, secretar de stat în Ministerul Educației, care a clarificat condițiile pentru examenul de Bacalaureat desfășurat pe timp de caniculă și a lămurit reglementările legate de subiectele de rezervă.

Locul presei scrise în peisajul media

În peisajul general al consumului de știri din România, site-urile web domină, generând 38% din totalul citărilor din luna iulie, o creștere semnificativă față de luna anterioară. Televiziunea a rămas pe locul secund, cu 36% din citări, în timp ce presa scrisă a reprezentat 23% din totalul mențiunilor, iar radioul doar 3%.

Libertatea a reușit să conducă detașat topul presei scrise, consolidându-și poziția prin conținut de calitate și subiecte de interes public. În clasamentul general al surselor media, Digi24 a obținut primul loc cu 1.567 de citări, urmat de Libertatea cu 975 de mențiuni și Antena 3 CNN cu 863. Alte instituții de presă precum stiripesurse.ro, Adevărul, DigiSport și Pro TV completează topul primelor zece redacții monitorizate.

Studiul realizat de mediaTRUST România, în perioada 1-31 iulie 2026, a evaluat peste 39.000 de materiale din presa scrisă, televiziune, radio și mediul online. Dintre acestea, 15.002 au îndeplinit criteriile stricte de validare. Analiza exclude republicările integrale, agențiile de presă și articolele publicate pe platforme care aparțin aceluiași trust media, oferind astfel o imagine clară asupra surselor media cele mai influente.

Libertatea continuă să își onoreze promisiunea față de cititori de a oferi știri relevante și de calitate, rămânând un exemplu de excelență jurnalistică și o sursă de inspirație pentru întreaga presă scrisă din România.

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