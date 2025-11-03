  MENIU  
Home > Știri > Cum va fi amendată „lipsa de respect” față de funcționarii publici. Noul proiect, susținut de Guvernul condus de Ilie Bolojan

Cum va fi amendată „lipsa de respect” față de funcționarii publici. Noul proiect, susținut de Guvernul condus de Ilie Bolojan

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Oana Savin
.

Un nou proiect ce prevede manifestarea unui comportament „lipsit de respect, provocator, intimidant, agresiv sau recalcitrant” în relația cu instituțiile publice și angajații acestora este susținut de Guvernul Bolojan. Dacă va fi aprobat, cei care nu se comportă civilizat vor primi amenzi de până la 20.000 de lei.

„Lipsa de respect” față de angajații publici va fi amendată

Guvernul condus de Ilie Bolojan consideră utilă această inițiativă, în special pentru gestionarea cazurilor în care solicitanții de informații publice nu respectă programul de lucru. Pe de altă parte, premierul atrage atenția că amenzile propuse, de până la 20.000 de lei, sunt prea mari.

Inițiatorii proiectului spun că fenomenul comportamentelor agresive față de personalul instituțiilor publice s-a amplificat în ultimii ani.

„S-a constatat o creștere îngrijorătoare a atitudinilor inadecvate manifestate de cetățeni față de funcționarii publici, comportamente care afectează activitatea acestora și subminează autoritatea instituțiilor statului și încrederea populației”, se precizează în expunerea de motive, notează Libertatea.

Amalia Bellantoni și soțul ei, reținuți pentru tâlhărie, după ce au agresat un cuplu de vârstnici și le-au luat telefoanele. Ce spune Poliția
Amalia Bellantoni și soțul ei, reținuți pentru tâlhărie, după ce au agresat un cuplu de vârstnici și le-au luat telefoanele. Ce spune Poliția
Recomandarea zilei

Potrivit proiectului, persoanele care solicită verbal informații publice trebuie să respecte programul stabilit și să adopte un comportament care să nu perturbe activitatea personalului.

Altfel, acestea vor fi evacuate din incinta instituției și vor primi o amendă cuprinsă între 5.000 și 20.000 de lei.

"Facem tot ce putem". Pacienții doctoriței Ștefania Szabo rup tăcerea! Cum se purta cu ei, de fapt, în spital. Mama unei fetițe care a fost tratată de Ștefania a dezvăluit realitatea de pe "coridoarele reci"
"Facem tot ce putem". Pacienții doctoriței Ștefania Szabo rup tăcerea! Cum se purta cu ei, de fapt, în spital. Mama unei fetițe care a fost tratată de Ștefania a dezvăluit realitatea de pe "coridoarele reci"
Recomandarea zilei

Citește și: Anca Alexandrescu, reacție după ce Călin Georgescu a spus că nu susține pe nimeni la Primăria Capitalei

Citește și: 400 de lei în plus pentru pensionari, înainte de sărbătorile de iarnă. Cine primește banii. Anunțul ministrului Muncii, Florin Manole

Reacția Guvernului Bolojan

Guvernul condus de Ilie Bolojan atrage atenția că termenul „comportament lipsit de respect” este vag și nu îndeplinește cerințele de claritate și previzibilitate ale legii, atât pentru cetățeni, cât și pentru autoritățile care vor aplica sancțiunile.

Mai mult, este necesară o definire mai precisă a noțiunii de „indicații ale personalului”, pentru a se stabili clar ce fel de instrucțiuni trebuie respectate și de către cine.

Nu în ultimul rând, Guvernul observă că nivelul amenzilor propuse ar putea crea o disproporție față de alte contravenții cu grad de pericol social similar.

Totuși, Executivul subliniază faptul că „demersul este oportun”, deoarece oferă un cadru legal mai clar pentru gestionarea situațiilor în care solicitanții de informații publice perturbă activitatea instituțiilor sau nu respectă regulile de funcționare.

În plus, posibilitatea de evacuare a persoanelor care provoacă tulburări este văzută ca un instrument util pentru „menținerea ordinii și securității în instituțiile publice”, contribuind atât la protecția personalului, cât și la eficiența administrativă.

Citește și: Ilie Bolojan a explicat de ce refuză să demisioneze, deși este atacat în mod constant de PSD: „Am încercat să evit conflictele”

Citește și: Amalia Bellantoni, fostă membră SOS, care a contestat candidatura Dianei Șoșoacă la prezidențialele din 2024, și soțul ei, reținuți pentru tâlhărie

Societatea civilă, reacții critice

Deși Guvernul susține acest proiect, societatea civilă a reacționat dur. Organizația APADOR-CH (Asociația pentru Apărarea Drepturilor Omului în România – Comitetul Helsinki) consideră că „Parlamentul transformă enervarea cetățenilor în venit la buget”, subliniind faptul că amenzile de 5.000-20.000 de lei pentru „lipsă de respect” sunt de până la 20 de ori mai mari decât cele aplicate, de exemplu, pentru alungarea din locuință a soției și copiilor.

De asemenea, APADOR-CH avertizează că formularea neclară a noii contravenții permite interpretări abuzive: comportamentele sancționabile pot fi îndreptate nu doar împotriva unui funcționar, ci și împotriva unei instituții publice. Astfel, orice critică – verbală sau scrisă, o plângere, o petiție ori o solicitare mai insistentă – ar putea fi calificată drept „lipsă de respect”.

Mai exact, cetățenii ar putea fi sancționați pentru simplul fapt că exprimă nemulțumiri sau pun sub semnul întrebării profesionalismul instituțiilor publice.

„Dacă un cetățean nu adoptă un ton supus, fără urmă de indignare sau nemulțumire, riscă să fie acuzat de comportament provocator sau recalcitrant și amendat cu sume uriașe”, arată organizația care solicită Parlamentului să renunțe la această modificare legislativă, considerând-o neclară, disproporționată și abuzivă – „o lege specială creată doar pentru protejarea funcționarilor statului”.

Sursă foto: Shutterstock

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
ELLE - ediția noiembrie 2025 ELLE - ediția noiembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum
Frankenstein - Ediția nr. 83 (Mari Clasici ai Literaturii) Frankenstein - Ediția nr. 83 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Heinrich Himmler - ediția 14 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Heinrich Himmler - ediția 14 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 102 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 102 (TITANIC) 52.9 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Andreea Marin rupe tăcerea despre motivul despărțirii de Adrian Brâncoveanu: „Eu sunt un om foarte echilibrat”
Andreea Marin rupe tăcerea despre motivul despărțirii de Adrian Brâncoveanu: „Eu sunt un om foarte echilibrat”
Fanatik
Moment unic pentru Simona Halep la Turneul Campioanelor! Sportiva e în culmea fericirii: ”E prima dată pentru mine”
Moment unic pentru Simona Halep la Turneul Campioanelor! Sportiva e în culmea fericirii: ”E prima dată pentru mine”
GSP.ro
Cea mai frumoasă femeie din lume i-a surprins de Halloween » Schimbare de look: „Nu te mai juca cu mintea mea”
Cea mai frumoasă femeie din lume i-a surprins de Halloween » Schimbare de look: „Nu te mai juca cu mintea mea”
Click.ro
De ce s-a întâlnit Marina Almășan de urgență cu avocatul Adrian Cuculis?Vedeta TVR, foc și pară pe fostul partner care a chemat-o la tribunal! „Îmi cere cadourile înapoi”
De ce s-a întâlnit Marina Almășan de urgență cu avocatul Adrian Cuculis?Vedeta TVR, foc și pară pe fostul partner care a chemat-o la tribunal! „Îmi cere cadourile înapoi”
TV Mania
„E foarte frumoasă și eu știu asta.” Adrian Mutu vorbește cu respect despre fosta sa soție. Cum arată azi Consuelo. La 52 de ani, arată spectaculos și duce o viață de lux în Dominicană
„E foarte frumoasă și eu știu asta.” Adrian Mutu vorbește cu respect despre fosta sa soție. Cum arată azi Consuelo. La 52 de ani, arată spectaculos și duce o viață de lux în Dominicană
Redactia.ro
Doliu în fotbalul românesc. A murit fostul mare atacant al Stelei. Meciurile din Superliga vor fi precedate de un moment de reculegere
Doliu în fotbalul românesc. A murit fostul mare atacant al Stelei. Meciurile din Superliga vor fi precedate de un moment de reculegere
Citește și...
Ce se întâmplă cu Sorana Cîrstea. Mesajul bizar postat de sportivă: ”Vreau să vă spun ceva…”
Copiii Amaliei Bellantoni, în pericol! Este o veste teribilă pentru vedetă, nu se aştepta la aşa ceva din partea...
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Fraudele online golesc conturile românilor. Ce obligații au băncile și cum pot fi protejați clienții
Un nou proiect de lege privind SGR. La ce tip de ambalaje ar putea fi introdus
Scapă rapid de durerile de cap
Bani pentru pensionari, înainte de Crăciun: Când va intra a „13-a pensie” pentru cei cu pensii mici

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Amalia Bellantoni a primit arest la domiciliu. Soțul ei a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Cei doi sunt acuzați de agresiune și tâlhărie
Amalia Bellantoni a primit arest la domiciliu. Soțul ei a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Cei doi sunt acuzați de agresiune și tâlhărie
Amalia Năstase, descoperire șocantă la medic: „Aveam o bombă chimică în corp”. A aflat totul după niște analize de sânge
Amalia Năstase, descoperire șocantă la medic: „Aveam o bombă chimică în corp”. A aflat totul după niște analize de sânge
Proiecte speciale
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Drumul de la idee la casa de vis
Drumul de la idee la casa de vis
Avantaje
Gina Pistol și Josephine i-au făcut galerie lui Smiley, la Sala Palatului. Ce a strigat fetița, de la balcon, când tatăl ei a început să cânte. Imaginile momentului
Gina Pistol și Josephine i-au făcut galerie lui Smiley, la Sala Palatului. Ce a strigat fetița, de la balcon, când tatăl ei a început să cânte. Imaginile momentului
Pozele uitate cu Ioana Ginghină, în celebra revistă pentru adulți! Imagini interzise inimilor slabe! „Am negociat doar 5 minute!”. Era voluptatea întruchipată
Pozele uitate cu Ioana Ginghină, în celebra revistă pentru adulți! Imagini interzise inimilor slabe! „Am negociat doar 5 minute!”. Era voluptatea întruchipată
Elle
Adelina Pestrițu, dezvăluiri despre soțul ei. Ce părere are Virgil Șteblea despre meseria ei de creatoare de conținut: "Uneori mă întorc în miez de noapte..."
Adelina Pestrițu, dezvăluiri despre soțul ei. Ce părere are Virgil Șteblea despre meseria ei de creatoare de conținut: "Uneori mă întorc în miez de noapte..."
Giulia Anghelescu a renunțat la muzică. De ce a luat această decizie și ce vrea să facă în continuare: „Consider că am ajuns într-un moment în care…”
Giulia Anghelescu a renunțat la muzică. De ce a luat această decizie și ce vrea să facă în continuare: „Consider că am ajuns într-un moment în care…”
Bogdan Vlădău, mărturisire surprinzătoare despre Gina Chirilă, după mai bine de un an de la despărțire: "Cel mai aproape de perfecțiune a fost..."
Bogdan Vlădău, mărturisire surprinzătoare despre Gina Chirilă, după mai bine de un an de la despărțire: "Cel mai aproape de perfecțiune a fost..."
DailyBusiness.ro
VIDEO ALERTĂ pe Aeroportul Băneasa. Un avion de mic dimensiuni a ieșit de pe pista de aterizare. Traficul aerian a fost blocat
VIDEO ALERTĂ pe Aeroportul Băneasa. Un avion de mic dimensiuni a ieșit de pe pista de aterizare. Traficul aerian a fost blocat
Victor Ponta, mesaj dur pentru Oana Țoiu după anunțul retragerii trupelor americane din România: ”Când vezi o funcție în față, te-ai răzgândit, sunt buni Trump și Vance”
Victor Ponta, mesaj dur pentru Oana Țoiu după anunțul retragerii trupelor americane din România: ”Când vezi o funcție în față, te-ai răzgândit, sunt buni Trump și Vance”
A1.ro
Cum arată acum Radu Coșarcă și Monica Nicolici, foștii prezentatori ai Observatorului de la Antena 1 din anii 2000
Cum arată acum Radu Coșarcă și Monica Nicolici, foștii prezentatori ai Observatorului de la Antena 1 din anii 2000
Ultima noapte din viața Andreei Cuciuc. Mama colegului ei, Oleg Spînu, rupe tăcerea. "Ne-a sunat!" Ce nu s-a spus până acum despre moartea tinerei
Ultima noapte din viața Andreei Cuciuc. Mama colegului ei, Oleg Spînu, rupe tăcerea. "Ne-a sunat!" Ce nu s-a spus până acum despre moartea tinerei
Cu câte kilograme s-au întors Alexandru Ion și Ștefan Floroaica de la Asia Express. Ce prietenii au legat în emisiune și ce le-a lipsit cel mai mult
Cu câte kilograme s-au întors Alexandru Ion și Ștefan Floroaica de la Asia Express. Ce prietenii au legat în emisiune și ce le-a lipsit cel mai mult
Cine este Alexandru Ion de la Asia Express 2025. Actorul a fost, în trecut, logodit cu Flavia Mihășan și face echipă cu Ștefan Floroaica pe "Drumul Eroilor"
Cine este Alexandru Ion de la Asia Express 2025. Actorul a fost, în trecut, logodit cu Flavia Mihășan și face echipă cu Ștefan Floroaica pe "Drumul Eroilor"
Zilele norocoase ale lunii noiembrie pentru zodii. Calendarul surprizelor astrale!
Zilele norocoase ale lunii noiembrie pentru zodii. Calendarul surprizelor astrale!
Observator News
Black Friday 2025. Oferte de 1 leu kW/h şi reducere de 100 de lei la prima factură la energie
Black Friday 2025. Oferte de 1 leu kW/h şi reducere de 100 de lei la prima factură la energie
Libertatea pentru Femei
Momentul în care Smiley izbucnește în plâns pe scenă, de față cu părinții săi. Gina Pistol și Josephine au fost și ele, de față. Nu a mai putut cânta, iar reacția publicului a fost copleșitoare
Momentul în care Smiley izbucnește în plâns pe scenă, de față cu părinții săi. Gina Pistol și Josephine au fost și ele, de față. Nu a mai putut cânta, iar reacția publicului a fost copleșitoare
Cântărețul adorat de românce a divorțat de soțul cu care a adoptat doi bebeluși, a tăcut mult timp, dar acum spune ce a trăit: haos, durere, disperare, panică
Cântărețul adorat de românce a divorțat de soțul cu care a adoptat doi bebeluși, a tăcut mult timp, dar acum spune ce a trăit: haos, durere, disperare, panică
Ultima oră! Elena Udrea a plecat din țară și a explicat totul într-un mesaj scurt și la obiect! Val de reacții
Ultima oră! Elena Udrea a plecat din țară și a explicat totul într-un mesaj scurt și la obiect! Val de reacții
Anda Adam, ceartă cu producătorii de la Asia Express! Declarațiile acide din spatele camerelor! Ce nu s-a văzut la televizor? A spus totul într-un podcast!
Anda Adam, ceartă cu producătorii de la Asia Express! Declarațiile acide din spatele camerelor! Ce nu s-a văzut la televizor? A spus totul într-un podcast!
Viva.ro
Lacrimi, tăcere și o apariție care a zguduit pe toată lumea…La înmormântarea Ștefaniei Szabo au fost scene cu adevărat tulburătoare, însă APARIȚIA EI, îngenuncheată de durere, i-a impresionat pe absolut toți ce prezenți. Când s-a aflat CINE este, de fapt, toată lumea a amuțit... Detalii care zguduie pe oricine
Lacrimi, tăcere și o apariție care a zguduit pe toată lumea…La înmormântarea Ștefaniei Szabo au fost scene cu adevărat tulburătoare, însă APARIȚIA EI, îngenuncheată de durere, i-a impresionat pe absolut toți ce prezenți. Când s-a aflat CINE este, de fapt, toată lumea a amuțit... Detalii care zguduie pe oricine
Bianca Drăgușanu a făcut un top 10 bărbați din România. Cine e pe primul loc: „Omul este super tare, se îmbracă super bine, vorbește frumos, corect gramatical. Nu există nimeni ca persoană publică în momentul de față să îl egaleze!” Nu, nu e vorba despre Gabi Bădălău
Bianca Drăgușanu a făcut un top 10 bărbați din România. Cine e pe primul loc: „Omul este super tare, se îmbracă super bine, vorbește frumos, corect gramatical. Nu există nimeni ca persoană publică în momentul de față să îl egaleze!” Nu, nu e vorba despre Gabi Bădălău
Octavia Geamănu spunea că nu gătește niciodată și că la ea în bucătărie miroase a bețișoare parfumate. Nu împarte același pat cu Marian Ionescu, dorm separat: „El nu m-a văzut niciodată în trening, pijamale de bumbac sau cu părul nespălat!” Acum soțul ei rupe tăcerea, iar ce a spus despre vedetă a stârnit reacții
Octavia Geamănu spunea că nu gătește niciodată și că la ea în bucătărie miroase a bețișoare parfumate. Nu împarte același pat cu Marian Ionescu, dorm separat: „El nu m-a văzut niciodată în trening, pijamale de bumbac sau cu părul nespălat!” Acum soțul ei rupe tăcerea, iar ce a spus despre vedetă a stârnit reacții
Mutare complet neașteptată! La 3 luni și jumătate de la moartea lui Felix Baumgartner, decizia a fost luată de familia lui! Nimănui nu i-a venit să creadă când a auzit ce au decis părinții și fratele cel mic, FĂRĂ Mihaela Rădulescu
Mutare complet neașteptată! La 3 luni și jumătate de la moartea lui Felix Baumgartner, decizia a fost luată de familia lui! Nimănui nu i-a venit să creadă când a auzit ce au decis părinții și fratele cel mic, FĂRĂ Mihaela Rădulescu
Redactia.ro
Doliu în fotbalul românesc. A murit fostul mare atacant al Stelei. Meciurile din Superliga vor fi precedate de un moment de reculegere
Doliu în fotbalul românesc. A murit fostul mare atacant al Stelei. Meciurile din Superliga vor fi precedate de un moment de reculegere
Moartea suspectă a doctoriței Ștefania Szabo. Fostul preot Daniel Balaș face acuzații grave
Moartea suspectă a doctoriței Ștefania Szabo. Fostul preot Daniel Balaș face acuzații grave
Cine este polițistul care a fost  căsătorit cu doctorița Ștefania Szabo. Cei doi duceau o luptă prin tribunale
Cine este polițistul care a fost  căsătorit cu doctorița Ștefania Szabo. Cei doi duceau o luptă prin tribunale
De ce a murit, de fapt, doctorița Ștefania Szabo. Adevărul a ieșit la iveală după două zile de la deces
De ce a murit, de fapt, doctorița Ștefania Szabo. Adevărul a ieșit la iveală după două zile de la deces
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Prescripția fiscală: Regula simplă care șterge automat și legal datoriile mai vechi de 5 ani
Prescripția fiscală: Regula simplă care șterge automat și legal datoriile mai vechi de 5 ani
Noul Cod al Colegiului Medicilor: stop dezinformării, reguli pentru rețelele sociale și AI în medicină
Noul Cod al Colegiului Medicilor: stop dezinformării, reguli pentru rețelele sociale și AI în medicină
Virusul devastator care lovește din nou. Cercetătorii spun că știu mai puțin ca oricând
Virusul devastator care lovește din nou. Cercetătorii spun că știu mai puțin ca oricând
Cauza nebănuită pentru care crește tensiunea arterială, dezvăluită de cardiologi
Cauza nebănuită pentru care crește tensiunea arterială, dezvăluită de cardiologi
TV Mania
„E foarte frumoasă și eu știu asta.” Adrian Mutu vorbește cu respect despre fosta sa soție. Cum arată azi Consuelo. La 52 de ani, arată spectaculos și duce o viață de lux în Dominicană
„E foarte frumoasă și eu știu asta.” Adrian Mutu vorbește cu respect despre fosta sa soție. Cum arată azi Consuelo. La 52 de ani, arată spectaculos și duce o viață de lux în Dominicană
Adela Popescu, Radu Vâlcan și-au construit casa de vis la Șușani, dar Gabriela Cristea și Tavi Clonda au ales Italia! Cum arată noua lor casă de vacanță
Adela Popescu, Radu Vâlcan și-au construit casa de vis la Șușani, dar Gabriela Cristea și Tavi Clonda au ales Italia! Cum arată noua lor casă de vacanță
Jennifer Aniston își arată iubirea! Cine este Jim Curtis, noul ei partener, și ce diferență de vârstă îi desparte
Jennifer Aniston își arată iubirea! Cine este Jim Curtis, noul ei partener, și ce diferență de vârstă îi desparte
Sydney Sweeney a renunțat la haine și la inhibiții. Cum a apărut pe covorul roșu la un eveniment monden
Sydney Sweeney a renunțat la haine și la inhibiții. Cum a apărut pe covorul roșu la un eveniment monden
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Cea mai frumoasă nevastă de fotbalist din România a șocat cu ultima apariție în public! Are probleme mari: „Sunt la un pas de anorexie, el mi-a spus să fiu mai atentă”
Cea mai frumoasă nevastă de fotbalist din România a șocat cu ultima apariție în public! Are probleme mari: „Sunt la un pas de anorexie, el mi-a spus să fiu mai atentă”
Imagini nemaivăzute până acum! Cum arată Bianca Drăgușanu fără pic de machiaj! Vedeta s-a afișat fără filtre. Ce au remarcat fanii ei?
Imagini nemaivăzute până acum! Cum arată Bianca Drăgușanu fără pic de machiaj! Vedeta s-a afișat fără filtre. Ce au remarcat fanii ei?
Cine își mai aduce aminte de Ioana Maria Moldovan? Acum e total schimbată, la 43 de ani! În trecut, a fost implicată într-un scandal major
Cine își mai aduce aminte de Ioana Maria Moldovan? Acum e total schimbată, la 43 de ani! În trecut, a fost implicată într-un scandal major
Imagini incendiare! Vedeta a făcut furori în bikini! Nici nu zici că are 44 de ani
Imagini incendiare! Vedeta a făcut furori în bikini! Nici nu zici că are 44 de ani
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton