Totul despre pensia de handicap de gradul 1, 2 și 3 în 2025. Cum se obține și în ce cuantum este pentru fiecare grav

Românii care au dizabilități sunt ajutați de către stat cu sprijin financiar. Fiecare boală sau afecțiune este încadrată într-un grad de handicap, fie gradul 1, 2 sau 3. Iată ce diferențe de bani sunt între cele 3 grade.

Cine beneficiază de pensie de handicap

Beneficiază de pensie de handicap pentru asigurarea unui minim de siguranță financiară cei afectați de limitări fizice, psihice sau senzoriale.

Persoanele încadrate în gradul 1 primesc cei mai mulți bani. Românii cu dizabilități mari au o pensie de aproximativ 1.500 de lei lunar, plus o indemnizație pentru însoțitor de circa 1.300 de lei, dacă nu au un asistent personal desemnat.

Citește și: Cum percep românii pensia și cum ne putem pregăti pentru această etapă

Beneficiarii acestei pensii au transport gratuit și acces gratuit la tratamente medicale și reabilitare.

Pensia cu grad 2 de handicap este în cuantum de 750 – 850 de lei lunar. Persoanele acestea au acces la tratamente medicale gratuite, servicii sociale și unele reduceri pentru transport. Ei nu primesc un însoțitor, dar pot beneficia de sprijin temporar în cazuri speciale.

Citește și: La ce pensie se poate aștepta un român cu 30, 35 sau 40 de ani vechime, în funcție de salariul brut

Persoanele cu grad 3 de handicap primesc între 400 și 500 de lei lunar, fără drept la însoțitor.

Cum obții pensia de handicap

Ca o persoană să obțină pensie de handicap, trebuie să treacă printr-o evaluare realizată de către comisiile Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC).

Dosarul trebuie să conțină următoarele:

Cerere-tip pentru evaluare

Copie a actului de identitate

Documente medicale (raport de la medicul specialist, scrisoare medicală, analize recente)

Adeverință de venit

Decizia medicală a comisiei de evaluare

Referat de la medicul specialist cu istoricul bolii și starea prezent

Proces verbal medico – legal în cazul accidentelor de muncă, rutiere sau agresiuni

În 2025, pe lângă pensie, românii cu handicap pot primi indemnizații suplimentare: 500 de lei pe lună pentru handicap grav și 300 de lei pe lună pentru handicap accentuat.

Citește și: Ce pensie are Elena Merișoreanu la 77 de ani. Vedeta trage un semnal de alarmă: „Ce-i asta?”

Sunete sunt orientative și pot varia în funcție de deciziile bugetare anuale și ajustările legislative. Gradul de handicap este reevaluat o dată la 1-2 ani, iar persoanele nedeplasabile pot solicita să fie evaluate la domiciliu.

Urmărește-ne pe Google News