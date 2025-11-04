Totul despre pensia de handicap de gradul 1, 2 și 3 în 2025. Cum se obține și în ce cuantum este pentru fiecare grav

Românii care au dizabilități sunt ajutați de către stat cu sprijin financiar. Fiecare boală sau afecțiune este încadrată într-un grad de handicap, fie gradul 1, 2 sau 3. Iată ce diferențe de bani sunt între cele 3 grade.
Beneficiază de pensie de handicap pentru asigurarea unui minim de siguranță financiară cei afectați de limitări fizice, psihice sau senzoriale.
Persoanele încadrate în gradul 1 primesc cei mai mulți bani. Românii cu dizabilități mari au o pensie de aproximativ 1.500 de lei lunar, plus o indemnizație pentru însoțitor de circa 1.300 de lei, dacă nu au un asistent personal desemnat.
Beneficiarii acestei pensii au transport gratuit și acces gratuit la tratamente medicale și reabilitare.
Pensia cu grad 2 de handicap este în cuantum de 750 – 850 de lei lunar. Persoanele acestea au acces la tratamente medicale gratuite, servicii sociale și unele reduceri pentru transport. Ei nu primesc un însoțitor, dar pot beneficia de sprijin temporar în cazuri speciale.
Sunete sunt orientative și pot varia în funcție de deciziile bugetare anuale și ajustările legislative. Gradul de handicap este reevaluat o dată la 1-2 ani, iar persoanele nedeplasabile pot solicita să fie evaluate la domiciliu.
