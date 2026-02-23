  MENIU  
Când intră banii de pensii în martie 2026. Calendarul plăților pentru seniori

Când intră banii de pensii în martie 2026. Calendarul plăților pentru seniori

Raluca Vițu
.

Luna martie aduce, ca de fiecare dată, emoții pentru milioane de pensionari care așteaptă virarea pensiilor și a celorlalte drepturi sociale. Pentru că începutul lunii cade în weekend, calendarul plăților va suferi mici modificări, iar banii vor ajunge la beneficiari cu o ușoară decalare față de programul obișnuit.

Distribuirea pensiilor prin poștă începe pe 2 martie

Peste 2,3 milioane de pensionari primesc pensia prin Poșta Română. În mod normal, distribuirea începe în prima zi a lunii, însă în martie 2026, data de 1 martie cade duminică. Astfel, poștașii vor începe să împartă pensiile începând cu luni, 2 martie, iar procesul se va desfășura treptat, pe parcursul mai multor zile, în funcție de traseele fiecărei zone.

Pensiile pe card intră pe 12 martie

Pentru cei care au optat pentru virarea pensiei în cont bancar, banii vor intra pe 12 martie, o zi de joi. Această dată rămâne neschimbată față de lunile precedente și reprezintă termenul standard stabilit de Casa Națională de Pensii.

Beneficiarii care urmează să primească prima pensie vor încasa sumele între 13 și 17 martie, în funcție de procedurile interne ale fiecărei bănci.

Pentru românii stabiliți în afara țării, pensiile vor fi virate pe 19 martie, tot într-o zi de joi. În anumite situații, beneficiarii pot ridica sumele și direct de la casieria Casei de Pensii, dacă au optat pentru această variantă.

Ajutoare suplimentare pentru pensionarii cu venituri mici

Pe lângă pensia lunară, persoanele cu venituri reduse pot solicita vouchere de 50 de lei pentru plata facturilor la energie electrică. Acestea se acordă doar la cerere și sunt destinate:

  • persoanelor singure cu venituri sau pensii de până la 1.950 lei
  • gospodăriilor cu mai mulți membri, unde venitul per persoană nu depășește 1.780 lei

Voucherele pot fi primite în format fizic sau electronic.

