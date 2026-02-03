Judecătoarea Ionela Tudor a cerut să iasă la pensie, la două luni de la momentul „m-a sunat Lia”

Judecătoarea Ionela Tudor, în vârstă de 51 de ani, a devenit cunoscută publicului în timpul conferinței de presă a Curții de Apel București (CAB) când i-a șoptit șefei sale „m-a sunat Lia” în fața microfoanelor deschise. Aceasta a făcut acum cerere de pensionare la Consiliul Superior al Magistraturii.

Judecătoarea Ionela Tudor cere să iasă la pensie

Ionela Tudor, șefa Secției a X-a de contencios administrativ și fiscal a Curții de Apel București și vicepreședinte al CAB, a cerut să iasă la pensie, la două luni de la momentul „m-a sunat Lia”. Cererea ei urmează să fie discutată pe data de 5 februarie, în ședința Secției pentru judecători a CSM.

În perioada 1998-2004, Ionela Tudor a dost avocată, iar mai apoi judecătoare la Judecătoria Fetești, Judecătoria Slobozia, Tribunalul Călărași, Tribunalul Ialomița, Tribunalul București (2017-2021). Din 2023 se află la Curtea de Apel București.

Potrivit Libertatea, printre dosarele soluționate de aceasta se numără și cel în care a suspendat analiza tezei de doctorat a fostului premier Nicolae Ciucă, acuzat de plagiat, invocând „nevoia de stabilitate în conducerea executivă a statului”.

Momentul „m-a sunat Lia”, în timpul conferinței de presă a CAB

Pe data de 11 decembrie 2025, conducerea Curții de Apel București formată din președinta Liana Arsenie și vicepreședinții Ionela Tudor și Domnica Adomniței, a organizat o conferință de presă după dezvăluirile Recorder privind neregulile din Justiție.

În momentul în care Arsenie urma să răspundă la o întrebare, Ionela Tudor s-a uitat la telefon, după care s-a aplecat spre președinta CAB căreia i-a șoptit: „M-a sunat… M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc”, părăsind sala.

Aceasta se referea la Lia Savovea, președinta Înaltei Curți de Casație și Justiției. Care s-a remarcat ca magistrat prin decizii discutabile precum anularea condamnării definitive la aproape 14 ani de închisoare pentru omor în cazul lui Mario Iorgulescu, care a condus mașina beat și drogat și a omorât alt șofer.

De asemenea, Savonea a condamnat un bărbat la doar opt luni cu suspendare pentru viol, victima fiind nepoata lui de 13 ani, judecătoarea justificând că fetița și-a dat consimțământul.

