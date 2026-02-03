Ce pensie are Octavian Ursulescu, după o carieră de 40 de ani. Continuă să muncească și la 78 de ani: „Pensia nu ține cont de celebritate”

Octavian Ursulescu, celebrul prezentator, cronicar muzical și membru al Uniunii compozitorilor și muzicologilor din România, a ieșit la pensie, însă continuă să muncească și la 78 de ani. Artistul a vorbit despre situația lui financiar și a colegilor de breaslă.

Câți bani încasează lunar Octavian Ursulescu

Octavian Ursulescu nu are o pensie prea mare, deși este unul dintre cei mai cunoscuți amfitrioni de evenimente și prezentatori Tv. Acesta spune că pensia nu ține cont de celebritate, însă nu se plânge de traiul pe care îl duce, mai ales că nu a renunțat să muncească, așa că își rotunjește veniturile.

Citește și: Octavian Ursulescu, despre Festivalul Mamaia: „Am fost oprit la intrare, cică n-aveam brățară de recunoaștere”. Ce spune despre absența Elenei Cârstea și a lui Cătălin Crișan

El a recunoscut că are o pensie medie și că este în continuare angajat la Uniunea Compozitorilor, unde lucrează încă din 1990.

Totuși, el spune că din pensie reușește să își acopere taxele, benzina și cheltuielile cu mâncarea.

„Din păcate, pensia nu ține seama de „viața dedicată scenei” și nici de celebritate, ci, absolut corect, de contribuția din anii de muncă. Am văzut că au fost câțiva artiști cunoscuți care s-au plâns că au pensie mică, dar dacă ești liber-profesionist soluția este pensia privată, cunosc colegi care depun lună de lună sume în acest sens.

Am peste 40 de ani de muncă, sunt angajat și acum. N-am încetat nicio clipă să lucrez la Uniunea Compozitorilor, unde sunt angajat din 1990. E vorba de pasiune si de continuarea activității la revista „Actualitatea Muzicală”, la care m-am numărat între fondatori.

Citește și: Octavian Ursulescu o contrazice pe Dida Drăgan, care susține că a cântat la Festivalul Sanremo: „Nici nu se pune problema”

Dar pesemne din cauza salariului mic din acest răstimp pensia mea este, să-i spun cu îngăduință, medie, dar îmi permite totuși să-mi acopăr taxele, benzina și cheltuielile alimentare (sper că și impozitele, dar măcar acestea sunt doar o dată pe an!), ceea ce, o spun cu durere, pentru mulți oameni nu este posibil și asta este extrem de trist, la 36 de ani de la Revoluție…”, a spus Ursulescu pentru Click!.

Laudă inițiativele pentru pensionari

Ursulescu a vorbit despre importanța evenimentelor gratuite pentru pensionari, care îi fac pe aceștia să se bucure de viață.

Citește și: Octavian Ursulescu, despre drama care i-a marcat viața: „Am aflat unde e înmormântat datorită unui vecin”

Este vorba despre Galele „Seniori de colecție”, desfășurate aproape în fiecare lună. Au fost 34 până în prezent, iar primele 25 au fost cuprinse între coperțile unui album formidabil semnat de Alexandra Dobre și de Oana Georgescu și lansat pe 26 ianuarie în prezența celor omagiați: 512 de pagini, tipar de clasă, sute de fotografii color de la evenimentele consacrate acestor „25 de seniori de colecție ai României”, a spus acesta.

Urmărește-ne pe Google News