Pensionarii ar putea rămâne fără venituri dacă nu depun un act important. Despre ce document este vorba și care este termenul limită

Pensionarii români care locuiesc în străinătate ar putea rămâne fără pensie dacă nu depun, de două ori pe an, un certificat care atestă că încă sunt în viață. Este vorba despre Certificatul de viață care, dacă nu este depus, pensia este suspendată.

Pensionarii români care locuiesc în străinătate se confruntă cu un termen important: Certificatul de viață. Acest document esențial, care confirmă că beneficiarul este în viață, trebuie depus până pe 31 martie 2026, pentru a evita suspendarea pensiei.

În baza noii Legi a pensiilor, intrată în vigoare pe 1 septembrie 2024, Certificatul de viață trebuie trimis de două ori pe an, respectiv între 1 ianuarie și 31 martie și între 1 iulie și 30 septembrie. Dacă pensionarul nu respectă aceste termene, plata pensiei este suspendată începând cu luna următoare. Reluarea plății se face doar după transmiterea documentului, iar drepturile restante se achită integral de la data suspendării, notează Newsweek.ro.

Cum pot pensionarii să obțină și să trimită certificatul

Un aspect important este că casele de pensii nu mai trimit formularele către beneficiari. Fiecare pensionar trebuie să descarce certificatul de pe site-ul Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP) sau de pe site-urile caselor teritoriale. După completare, documentul poate fi trimis prin poștă, fax, e-mail sau alte mijloace de comunicare, conform datelor oficiale de pe site-ul CNPP.

Pentru validarea Certificatului de viață, legislația permite semnătura unor autorități administrative, avocați, medici de familie, funcționari bancari sau reprezentanți ai primăriilor. Deși funcționarii autorităților străine nu sunt obligați să semneze, primăriile din respectivele țări acceptă frecvent astfel de solicitări. Ca alternativă, pensionarii pot apela la un notar public, dar trebuie să țină cont de eventualele taxe.

Potrivit datelor oficiale, pensia medie brută de asigurări sociale de stat este de 2.818 lei, iar pensia medie netă ajunge la 2.698 lei.

