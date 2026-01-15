O categorie de pensionari va primi bani în plus din iulie 2026. Cu cât va fi mărită indemnizația

Începând cu 1 iulie 2026, pensionarii cu afecțiuni grave care necesită sprijin permanent pentru activitățile zilnice vor beneficia de o indemnizație lunară mărită, fără să fie nevoie de cereri sau recalculări.

Cu cât crește indemnizația lunară

În prezent, indemnizația lunară pentru însoțitor este de 2.025 lei, reprezentând 50% din salariul minim brut de 4.050 lei. Odată cu majorarea salariului minim la 4.325 lei, indemnizația va crește cu 137,5 lei, ajungând la 2.162,5 lei pe lună. Acești bani vin în sprijinul persoanelor cu gradul I de invaliditate, care și-au pierdut capacitatea de autoservire.

Conform Legii nr. 360/2023, articolul 67, această indemnizație este asigurată din bugetul de stat și se menține chiar și după atingerea vârstei standard de pensionare. Astfel, beneficiarii nu pierd acest drept, indiferent dacă optează pentru pensia de invaliditate sau pentru pensia pentru limită de vârstă.

Controale medicale obligatorii

Pensionarii cu gradul I de invaliditate trebuie să participe la controale medicale periodice. Aceste evaluări sunt necesare pentru a stabili dacă dreptul la pensia de invaliditate se menține, se modifică sau încetează. Refuzul de a participa la controale, din motive imputabile beneficiarului, poate duce la suspendarea plății pensiei, conform legislației în vigoare, notează Ziarul de Iași.

Aceste măsuri sunt esențiale pentru a sprijini persoanele aflate în dificultate, dar și pentru a asigura corectitudinea cheltuielilor din bugetul de stat.

Aproape 46.000 de români beneficiază de aceste drepturi

În noiembrie 2025, 45.995 de persoane din România primeau pensie de invaliditate gradul I. Costurile pentru plata indemnizațiilor de însoțitor s-au ridicat la aproximativ 93,14 milioane de lei lunar.

Această sumă urmează să crească la 99,46 milioane de lei în a doua jumătate a anului 2026, în funcție de numărul beneficiarilor.

