  MENIU  
Home > Știri > Ilie Bolojan, despre creșterea impozitelor. Explicațiile Guvernului: „Gradul de încasare era redus”

Ilie Bolojan, despre creșterea impozitelor. Explicațiile Guvernului: „Gradul de încasare era redus”

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Oana Savin
.  Actualizat 12.01.2026, 09:48

Premierul Ilie Bolojan a venit cu explicații privind majorarea taxelor și impozitelor, măsuri ce au intrat în vigoare începând cu 1 ianuarie 2026. După ce românii s-au revoltat după ce au văzut cât au de plătit pentru impozitul la casă și mașină, prim-ministrul a explicat de ce Guvernul a fost nevoit să ia o astfel de decizie.

Ilie Bolojan explică măsura creșterii impozitelor

Majorarea impozitelor pe proprietăți și vehicule, aplicată de Guvernul condus de Ilie Bolojan de la 1 ianuarie 2026, a stârnit nemulțumiri în rândul contribuabililor și autorităților locale. Executivul consideră măsura esențială pentru echilibrarea bugetelor locale și reducerea deficitului bugetar.

România înregistra una dintre cele mai scăzute ponderi ale veniturilor din impozitarea proprietăților în Uniunea Europeană: doar 0,55% din PIB, comparativ cu media UE de 1,85%.

„Gradul de încasare era redus, iar valorile de calcul nu reflectau realitatea economică”, a transmis Guvernul, potrivit Hotnews.

„Am mâncat doar porcării. Știam că mă voi îngrășa”. După ce a slăbit zeci de kilograme, Oana Radu a mărturisit acum că nu a mai făcut sport și nici nu a mai ținut dietă de 2 ani. Cum arată acum / Foto
„Am mâncat doar porcării. Știam că mă voi îngrășa”. După ce a slăbit zeci de kilograme, Oana Radu a mărturisit acum că nu a mai făcut sport și nici nu a mai ținut dietă de 2 ani. Cum arată acum / Foto
Recomandarea zilei

Peste o treime din impozitele locale nu erau colectate, iar disproporțiile între localități erau majore. În plus, impozitele nu erau ajustate pentru inflație, ceea ce afecta bugetele locale.

Guvernul avertizează că lipsa reformei ar fi afectat cererile de plată 4 și 5 din PNRR, cu o valoare estimată între 300 și 500 de milioane de euro. Aceste fonduri sunt vitale pentru susținerea proiectelor locale și reducerea dezechilibrelor bugetare.

„Cum a putut să scrie dacă era bolnavă, internată?”. Mesajul trimis de Rodica Stănoiu cu două zile înainte să moară. Cui a vrut, de fapt, să-și lase averea. „Am dat mesajul organelor de cercetare penală”
„Cum a putut să scrie dacă era bolnavă, internată?”. Mesajul trimis de Rodica Stănoiu cu două zile înainte să moară. Cui a vrut, de fapt, să-și lase averea. „Am dat mesajul organelor de cercetare penală”
Recomandarea zilei

„Nu mai puteam continua în felul acesta”, a subliniat Executivul.

Citește și: Trei cazuri de scabie au fost descoperite la un spital din Timiș. A fost deschisă o anchetă epidemiologică. Ce este scabia și cum se ia

Citește și: Viorica Dăncilă, critici dure la adresa PSD: „Sunt foarte dezamăgită! Au fost greșeli mari!” Fostul premier rupe tăcerea despre jocurile de culise din partid

Ce aduce nou reforma impozitării

Principala modificare este actualizarea bazei de impozitare pentru clădiri și terenuri, care a crescut cu aproximativ 70%, ajungând la o valoare de referință de 2.677 lei/mp (circa 535 euro/mp). De asemenea, reducerea impozitelor în funcție de vechimea clădirii sau tipul acesteia a fost eliminată. Astfel, în unele cazuri, impozitul poate depăși media de 70%.

Începând cu 2027, impozitarea va fi ajustată în funcție de valoarea de piață a proprietăților, inclusiv pentru persoanele fizice. Autoritățile locale primesc libertatea de a stabili cotele de impozitare între 0,08% și 0,2%, iar consiliile locale pot majora impozitele și taxele locale chiar și cu până la 100%, față de limita anterioară de 50%.

„Banii colectați din impozite rămân la bugetele locale. Bugetul de stat nu mai poate susține transferuri suplimentare din cauza deficitului bugetar”, a precizat Guvernul.

Citește și: Cristian Tudor Popescu îl acuză pe președintele Nicușor Dan că a produs un risc de securitate: „E vorba de o gravă ilegalitate”

Citește și: Când vor crește, de fapt, pensiile. Surpriza neplăcută de pe talonul din luna ianuarie

Mașinile vechi, taxate mai mult

Pentru vehicule, sistemul de impozitare pe capacitate cilindrică a fost păstrat, însă valorile au fost majorate și diferențiate în funcție de norma de poluare Euro. Mașinile mai vechi și mai poluante vor plăti impozite mai mari, în timp ce cele cu norme Euro recente vor avea creșteri mai temperate. «Sistemul fiscal transmite un semnal economic coerent, orientând consumul către vehicule mai puțin poluante», explică Guvernul.

În cazul autoturismelor hibride, facilitățile fiscale se aplică doar vehiculelor cu emisii sub 50 g CO₂/km, conform cerințelor PNRR.

Guvernul recunoaște că aplicarea măsurilor a fost afectată de întârzieri și disfuncționalități, inclusiv erori de calcul și probleme tehnice la platforma ghișeul.ro. Acestea au fost generate de calendarul comprimat și de deciziile Curții Constituționale din decembrie 2025. Autoritățile lucrează la remedierea acestor probleme pentru a asigura o implementare eficientă.

Sursă foto: Profimedia

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
ELLE - ediția ianuarie 2026 ELLE - ediția ianuarie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Ubik - Philip K. Dick Ubik - Philip K. Dick 29.99 RON Cumpără acum
Somnul de veci - Raymond Chandler Somnul de veci - Raymond Chandler 29.99 RON Cumpără acum
O zi de decembrie - Josie Silver O zi de decembrie - Josie Silver 29.99 RON Cumpără acum
Monte Cassino - Sven Hassel Monte Cassino - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Moarte și viscol - Sven Hassel Moarte și viscol - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Legiunea blestemaților - Sven Hassel Legiunea blestemaților - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Marian Godină merge la Survivor România 2026. Anunțul făcut după ce a semnat cu Antena 1
Marian Godină merge la Survivor România 2026. Anunțul făcut după ce a semnat cu Antena 1
Fanatik
El este singurul transfer pe care FCSB îl mai face în această iarnă. MM Stoica a dat toate detaliile
El este singurul transfer pe care FCSB îl mai face în această iarnă. MM Stoica a dat toate detaliile
GSP.ro
Raluca Zenga, apariție care întoarce toate privirile la început de 2026. Cum arată la 44 de ani fosta soție a lui Walter Zenga
Raluca Zenga, apariție care întoarce toate privirile la început de 2026. Cum arată la 44 de ani fosta soție a lui Walter Zenga
Click.ro
Bijuteria regală, veche de 1.100 de ani, care are gravat mesajul: „Alfred a poruncit să fiu făcută”
Bijuteria regală, veche de 1.100 de ani, care are gravat mesajul: „Alfred a poruncit să fiu făcută”
TV Mania
Sydney Sweeney șochează cu un pictorial nud pentru W Magazine. Apariția care a stârnit reacții în SUA
Sydney Sweeney șochează cu un pictorial nud pentru W Magazine. Apariția care a stârnit reacții în SUA
Redactia.ro
De ce ți se usucă gura noaptea în somn: 8 cauze importante pe care trebuie să le știi
De ce ți se usucă gura noaptea în somn: 8 cauze importante pe care trebuie să le știi
Citește și...
Bombă în SuperLiga: Rapid ar putea rămâne fără Alex Dobre! Echipa care îl vrea cu orice preț: „Ofertă serioasă”
Vestea tristă a zilei! Sofia Viconveanca a făcut infarct. Îndrăgită cântăreaţă de muzică populară a fost...
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Urmează cea mai geroasă noapte din această iarnă. Temperaturile vor atinge pragul critic. Când se mai încălzește
Românii, furioși după ce au văzut cât au de plătit pentru impozitele pe case și mașini. Sumele, mult mai mari față de anul trecut
Ce impozit plătește Ilie Bolojan pentru apartamentul din Oradea și casa de la țară. I-a crescut impozitul cu 100%
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Haos climatologic, vortexul aduce ger de crapă pietrele. Cât va ninge în Bucureşti

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Marian Godină participă la Survivor 2026. Ce decizie a luat polițistul influencer, înainte de a pleca în Republica Dominicană
Marian Godină participă la Survivor 2026. Ce decizie a luat polițistul influencer, înainte de a pleca în Republica Dominicană
Matt Prokop, arestat pentru pornografie infantilă. Fostul actor din „High School Musical” a avut o relație cu Sarah Hyland
Matt Prokop, arestat pentru pornografie infantilă. Fostul actor din „High School Musical” a avut o relație cu Sarah Hyland
Proiecte speciale
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Avantaje
O recunoști? Imagini uitate din tinerețea Vioricăi Dăncilă. A fost mereu cochetă, coafată, cu ținute impecabile și bijuterii, dar stai să o vezi acasă, cu bebelușul înfiat și soțul! Ce stilată!
O recunoști? Imagini uitate din tinerețea Vioricăi Dăncilă. A fost mereu cochetă, coafată, cu ținute impecabile și bijuterii, dar stai să o vezi acasă, cu bebelușul înfiat și soțul! Ce stilată!
Zodia care se căsătorește în 2026! E anul marilor decizii de suflet pentru ea! Astrele deschid drumul spre logodnă și cununie
Zodia care se căsătorește în 2026! E anul marilor decizii de suflet pentru ea! Astrele deschid drumul spre logodnă și cununie
Elle
Surpriză în showbiz! Celebra actriță a anunțat că este însărcinată cu primul copil. Modul superb în care a dat marea veste. Foto
Surpriză în showbiz! Celebra actriță a anunțat că este însărcinată cu primul copil. Modul superb în care a dat marea veste. Foto
Relația dintre celebrul actor și iubita lui, o actriță de 30 de ani din Republica Moldova, pare mai serioasă ca oricând! Cum au fost surprinși cei doi în Paris. Foti
Relația dintre celebrul actor și iubita lui, o actriță de 30 de ani din Republica Moldova, pare mai serioasă ca oricând! Cum au fost surprinși cei doi în Paris. Foti
De ce Cabiria Morgenstern nu își va boteza copilul. Fiica actriței Maia Morgenstern a devenit mamă pentru prima dată și a ales un nume special pentru fiul ei
De ce Cabiria Morgenstern nu își va boteza copilul. Fiica actriței Maia Morgenstern a devenit mamă pentru prima dată și a ales un nume special pentru fiul ei
DailyBusiness.ro
Ministrul Energiei convoacă Comandamentul Energetic Național, pe fondul vremii severe și al avariilor din rețea
Ministrul Energiei convoacă Comandamentul Energetic Național, pe fondul vremii severe și al avariilor din rețea
Boicotul fiscal, o soluție falsă. De ce neplata taxelor riscă să ducă la noi scumpiri
Boicotul fiscal, o soluție falsă. De ce neplata taxelor riscă să ducă la noi scumpiri
A1.ro
Imagini incendiare cu Rihanna în lenjerie intimă. Cum arată vedeta după al 3-lea copil
Imagini incendiare cu Rihanna în lenjerie intimă. Cum arată vedeta după al 3-lea copil
Cine este Alina Ceban de la Desafio: Aventura. Are 27 de ani, este logodită și iubește luxul
Cine este Alina Ceban de la Desafio: Aventura. Are 27 de ani, este logodită și iubește luxul
Lino Golden și-a cerut iubita de soție, după câteva luni de relație. Diana a avut o surpriză uriașă, la New York
Lino Golden și-a cerut iubita de soție, după câteva luni de relație. Diana a avut o surpriză uriașă, la New York
Sofia Vicoveanca a suferit un infarct: „Familia a solicitat discreție”. Care este starea ei de sănătate acum
Sofia Vicoveanca a suferit un infarct: „Familia a solicitat discreție”. Care este starea ei de sănătate acum
Cine este Bettyshor de la Desafio: Aventura. Este fostă luptătoare RXF și influenceriță cu sute de mii de urmăritori
Cine este Bettyshor de la Desafio: Aventura. Este fostă luptătoare RXF și influenceriță cu sute de mii de urmăritori
Observator News
Oraşul din România unde taxa pe gunoi poate ajunge peste 1.000 de lei. Sunt majorări de 75%
Oraşul din România unde taxa pe gunoi poate ajunge peste 1.000 de lei. Sunt majorări de 75%
Libertatea pentru Femei
Cutremur în politică! Viorica Dăncilă, atac fără precedent în întreaga ei carieră. Ce a putut dezvălui acum va produce consecințe uriașe. România nu a mai văzut-o niciodată așa!
Cutremur în politică! Viorica Dăncilă, atac fără precedent în întreaga ei carieră. Ce a putut dezvălui acum va produce consecințe uriașe. România nu a mai văzut-o niciodată așa!
Antonia, primele poze în costum de baie după cele trei operații! Face noi dezvăluiri despre medicii esteticieni. Ce a încercat un doctor să o convingă să facă
Antonia, primele poze în costum de baie după cele trei operații! Face noi dezvăluiri despre medicii esteticieni. Ce a încercat un doctor să o convingă să facă
Vedete care s-au botezat la vârsta maturității. Pocăința le-a adus împlinire
Vedete care s-au botezat la vârsta maturității. Pocăința le-a adus împlinire
Romanița Iovan l-ar suna pe fostul sot, dacă ar putea da un singur telefon. Ce i-ar spune lui Adrian Iovan
Romanița Iovan l-ar suna pe fostul sot, dacă ar putea da un singur telefon. Ce i-ar spune lui Adrian Iovan
Viva.ro
Ce mesaj tulburător e inscripționat pe piatra funerară a lui Gabriel Cotabiță, la cimitirul Bellu, în locul unde a fost îngropată cenușa lui! Trecătorii se opresc și mulți rămân înmărmuriți când văd: "În fiecare noapte...". Îți dau lacrimile instantaneu
Ce mesaj tulburător e inscripționat pe piatra funerară a lui Gabriel Cotabiță, la cimitirul Bellu, în locul unde a fost îngropată cenușa lui! Trecătorii se opresc și mulți rămân înmărmuriți când văd: "În fiecare noapte...". Îți dau lacrimile instantaneu
Detaliul bizar de la mormântul lui Costin Mărculescu. Cum arată locul de veci la patru ani de la moartea regretatului artist și ce îi surprinde pe toți cei care trec prin fața crucii lui
Detaliul bizar de la mormântul lui Costin Mărculescu. Cum arată locul de veci la patru ani de la moartea regretatului artist și ce îi surprinde pe toți cei care trec prin fața crucii lui
Doamne, ce veste! Diagnosticul crunt primit de artista noastră: suferă de leucemie, iar primele detalii sunt absolut tulburătoare: "Am slăbit 7 kg în trei săptămâni, am pierdut forța, am pierdut energia…”
Doamne, ce veste! Diagnosticul crunt primit de artista noastră: suferă de leucemie, iar primele detalii sunt absolut tulburătoare: "Am slăbit 7 kg în trei săptămâni, am pierdut forța, am pierdut energia…”
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat
Redactia.ro
De ce ți se usucă gura noaptea în somn: 8 cauze importante pe care trebuie să le știi
De ce ți se usucă gura noaptea în somn: 8 cauze importante pe care trebuie să le știi
Ce este embolia grăsoasă, afecțiunea rară din cauza căreia a murit tânărul din Buzău
Ce este embolia grăsoasă, afecțiunea rară din cauza căreia a murit tânărul din Buzău
Îţi mai aduci aminte de „Betty cea urâtă”? Viaţa actriţei s-a schimbat total la mai bine de 20 de ani de la premiera serialului
Îţi mai aduci aminte de „Betty cea urâtă”? Viaţa actriţei s-a schimbat total la mai bine de 20 de ani de la premiera serialului
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Un mare spital din România face angajări. 433 de locuri de muncă disponibile
Un mare spital din România face angajări. 433 de locuri de muncă disponibile
Suplimente alimentare retrase urgent din cauza unor ingrediente „amenințătoare de viață”
Suplimente alimentare retrase urgent din cauza unor ingrediente „amenințătoare de viață”
Diabetul de tip 2 NU arată la fel la femei și bărbați, dar mulți află prea târziu. Cum diferă simptomele și riscurile
Diabetul de tip 2 NU arată la fel la femei și bărbați, dar mulți află prea târziu. Cum diferă simptomele și riscurile
Pensii 2026: ți se poate „tăia” vechimea din acte. Unde verifici rapid câți ani de muncă ai, de fapt
Pensii 2026: ți se poate „tăia” vechimea din acte. Unde verifici rapid câți ani de muncă ai, de fapt
TV Mania
Sydney Sweeney șochează cu un pictorial nud pentru W Magazine. Apariția care a stârnit reacții în SUA
Sydney Sweeney șochează cu un pictorial nud pentru W Magazine. Apariția care a stârnit reacții în SUA
Cine este Maura Higgins. Apariția neașteptată care a surprins la Globurile de Aur 2026, alături de starurile de la Hollywood
Cine este Maura Higgins. Apariția neașteptată care a surprins la Globurile de Aur 2026, alături de starurile de la Hollywood
Top 5 actori turci care domină serialele. Ce fac astăzi Burak Özçivit, Can Yaman & co
Top 5 actori turci care domină serialele. Ce fac astăzi Burak Özçivit, Can Yaman & co
Inna, escapadă exotică în Maldive: apariția în costum de baie care a atras toate privirile
Inna, escapadă exotică în Maldive: apariția în costum de baie care a atras toate privirile
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
O mai țineți minte pe Adela Lupșe, cunoscută pentru replica „Vreau să sune telefonul”? Cum arată acum, la 10 ani de când a renunțat la tv
O mai țineți minte pe Adela Lupșe, cunoscută pentru replica „Vreau să sune telefonul”? Cum arată acum, la 10 ani de când a renunțat la tv
Amestecul-minune cu care Romanița Iovan a reușit să slăbească 24 de kilograme în 6 luni
Amestecul-minune cu care Romanița Iovan a reușit să slăbească 24 de kilograme în 6 luni
Ce s-a ales de Alexandra King după divorțul de Ilie Năstase! Actrița americană a fost a doua soție a legendarului tenismen român
Ce s-a ales de Alexandra King după divorțul de Ilie Năstase! Actrița americană a fost a doua soție a legendarului tenismen român
Stana Izbașa sfidează bătrânețea. La 56 de ani, artista din Banat se simte și arată cu 20 de ani mai tânără
Stana Izbașa sfidează bătrânețea. La 56 de ani, artista din Banat se simte și arată cu 20 de ani mai tânără
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton