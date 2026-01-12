Ilie Bolojan, despre creșterea impozitelor. Explicațiile Guvernului: „Gradul de încasare era redus”

Premierul Ilie Bolojan a venit cu explicații privind majorarea taxelor și impozitelor, măsuri ce au intrat în vigoare începând cu 1 ianuarie 2026. După ce românii s-au revoltat după ce au văzut cât au de plătit pentru impozitul la casă și mașină, prim-ministrul a explicat de ce Guvernul a fost nevoit să ia o astfel de decizie.

Ilie Bolojan explică măsura creșterii impozitelor

Majorarea impozitelor pe proprietăți și vehicule, aplicată de Guvernul condus de Ilie Bolojan de la 1 ianuarie 2026, a stârnit nemulțumiri în rândul contribuabililor și autorităților locale. Executivul consideră măsura esențială pentru echilibrarea bugetelor locale și reducerea deficitului bugetar.

România înregistra una dintre cele mai scăzute ponderi ale veniturilor din impozitarea proprietăților în Uniunea Europeană: doar 0,55% din PIB, comparativ cu media UE de 1,85%.

„Gradul de încasare era redus, iar valorile de calcul nu reflectau realitatea economică”, a transmis Guvernul, potrivit Hotnews.

Peste o treime din impozitele locale nu erau colectate, iar disproporțiile între localități erau majore. În plus, impozitele nu erau ajustate pentru inflație, ceea ce afecta bugetele locale.

Guvernul avertizează că lipsa reformei ar fi afectat cererile de plată 4 și 5 din PNRR, cu o valoare estimată între 300 și 500 de milioane de euro. Aceste fonduri sunt vitale pentru susținerea proiectelor locale și reducerea dezechilibrelor bugetare.

„Nu mai puteam continua în felul acesta”, a subliniat Executivul.

Citește și: Trei cazuri de scabie au fost descoperite la un spital din Timiș. A fost deschisă o anchetă epidemiologică. Ce este scabia și cum se ia

Citește și: Viorica Dăncilă, critici dure la adresa PSD: „Sunt foarte dezamăgită! Au fost greșeli mari!” Fostul premier rupe tăcerea despre jocurile de culise din partid

Ce aduce nou reforma impozitării

Principala modificare este actualizarea bazei de impozitare pentru clădiri și terenuri, care a crescut cu aproximativ 70%, ajungând la o valoare de referință de 2.677 lei/mp (circa 535 euro/mp). De asemenea, reducerea impozitelor în funcție de vechimea clădirii sau tipul acesteia a fost eliminată. Astfel, în unele cazuri, impozitul poate depăși media de 70%.

Începând cu 2027, impozitarea va fi ajustată în funcție de valoarea de piață a proprietăților, inclusiv pentru persoanele fizice. Autoritățile locale primesc libertatea de a stabili cotele de impozitare între 0,08% și 0,2%, iar consiliile locale pot majora impozitele și taxele locale chiar și cu până la 100%, față de limita anterioară de 50%.

„Banii colectați din impozite rămân la bugetele locale. Bugetul de stat nu mai poate susține transferuri suplimentare din cauza deficitului bugetar”, a precizat Guvernul.

Citește și: Cristian Tudor Popescu îl acuză pe președintele Nicușor Dan că a produs un risc de securitate: „E vorba de o gravă ilegalitate”

Citește și: Când vor crește, de fapt, pensiile. Surpriza neplăcută de pe talonul din luna ianuarie

Mașinile vechi, taxate mai mult

Pentru vehicule, sistemul de impozitare pe capacitate cilindrică a fost păstrat, însă valorile au fost majorate și diferențiate în funcție de norma de poluare Euro. Mașinile mai vechi și mai poluante vor plăti impozite mai mari, în timp ce cele cu norme Euro recente vor avea creșteri mai temperate. «Sistemul fiscal transmite un semnal economic coerent, orientând consumul către vehicule mai puțin poluante», explică Guvernul.

În cazul autoturismelor hibride, facilitățile fiscale se aplică doar vehiculelor cu emisii sub 50 g CO₂/km, conform cerințelor PNRR.

Guvernul recunoaște că aplicarea măsurilor a fost afectată de întârzieri și disfuncționalități, inclusiv erori de calcul și probleme tehnice la platforma ghișeul.ro. Acestea au fost generate de calendarul comprimat și de deciziile Curții Constituționale din decembrie 2025. Autoritățile lucrează la remedierea acestor probleme pentru a asigura o implementare eficientă.

Sursă foto: Profimedia

Urmărește-ne pe Google News