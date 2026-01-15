Cine e Naba Salem de la Survivor România 2026. Drama care a marcat-o pe fosta ispită de la „Insula Iubirii”. „Nu i-am auzit inimioara, urma!”

Cine e Naba Salem de la Survivor România 2026. Naba Salem este una dintre cele mai vizibile și comentate prezențe din sezonul Survivor România 2026. Cu o poveste de viață puternică, un stil inconfundabil și o personalitate care nu trece niciodată neobservată, Naba a intrat în competiție hotărâtă să arate cine este cu adevărat atunci când confortul dispare și rămâne doar esența omului.

Cine e Naba Salem de la Survivor România 2026

Naba Salem are 30 de ani și s-a născut în Irak, însă viața ei a luat o turnură dramatică încă din copilărie. La doar un an, familia ei a fost nevoită să se refugieze în România din cauza războiului. A crescut într-o familie musulmană, dar a ales să trăiască după propriile reguli și valori, asumându-și identitatea și stilul de viață fără compromisuri.

Este cunoscută pentru energia pozitivă, sinceritatea brutală și stilul aparte. A studiat Jurnalismul la Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, iar înainte de a se muta la București a locuit o perioadă la Oradea. În mediul online, Naba a devenit rapid o prezență puternică, având peste 183.000 de urmăritori pe Instagram.

Drama prin care a trecut pe plan personal

Acum câțiva ani, într-o apariție la Antena Stars, în emisiunea „Showbiz Report”, Naba a vorbit deschis despre una dintre cele mai dureroase decizii din viața ei: întreruperea unei sarcini. Relația instabilă cu partenerul de atunci a făcut-o să creadă că nu ar fi fost un mediu sănătos pentru un copil.

„Am preferat să sufăr eu acum, decât să sufere o parte din mine toată viața. Am preferat să fiu egoistă. Nu este vorba că nu aș putea să cresc un copil singură, pentru că așa cum cresc eu, poate să crească și copilul lângă mine. Nu poți să fii sigur pe o relație sau pe o căsnicie și atunci am stat și am gândit rațional.

Am făcut o întrerupere de sarcină și tatăl a fost cu mine. Oricum, și dacă nu accepta ideea, trebuia să știe. Aveam 2 luni. Nu i-am auzit inimioara, urma, dar mai bine că nu am făcut asta, pentru că altfel era păcat să fac asta. Nu cred că aș fi fost atât de puternică dacă îi auzeam inimioara”, a declarat Naba Salem la „Showbiz Report”, Antena Stars.

Ea a explicat că nu regretă decizia, considerând că a acționat responsabil și matur. A fost sprijinită de două prietene apropiate, care au ajutat-o să depășească momentul dificil: „Am făcut eforturi să fiu bine, să pot să dețin controlul asupra mea.”

Participarea ei la Insula Iubirii

Înainte de Survivor, Naba a devenit cunoscută publicului larg prin participarea la „Insula Iubirii 2025”, unde a fost ispită. Acolo s-a remarcat prin autenticitate, inteligență emoțională și capacitatea de a pune întrebări incomode. Prezența ei a fost intens comentată, iar mulți au apreciat faptul că nu a jucat un rol, ci a rămas fidelă propriei personalități.

Experiența de la Insula Iubirii a consolidat imaginea ei de femeie puternică, directă și lipsită de frică în fața vulnerabilității.

„[Sunt] foarte schimbată, pentru că știu că nu sunt dependentă de absolut nimic. Nu sunt dependentă de Instagram, de TikTok, de lumea de aici. Nu-s dependentă de nimic cotidian. Înainte să merg pe insulă nu mă mai regăseam ca persoană aici. Deci, mie mi-a dat un refresh total!”, a spus Naba după experiența „Insula Iubirii”.

Ce spune despre provocarea Survivor

În prezentarea oficială de la Survivor România 2026, Naba a vorbit despre motivul pentru care a acceptat provocarea. Pentru ea, competiția nu este despre forță fizică, ci despre redescoperire.

„Nu sunt aici să demonstrez că sunt cea mai puternică. Am venit să-mi amintesc cine sunt atunci când totul îmi este luat. Când nu mai am confort, când nu mai am siguranță, când nu mai am nimic de ascuns. Aici, în Survivor, rămâne doar adevărul”, a spus Naba în prezentarea difuzată de Pro TV.

Ea a adăugat că sensibilitatea ei este, de fapt, o formă de curaj: „Sunt un om sensibil. Și știu că sensibilitatea este adesea confundată cu slăbiciunea. Dar eu am învățat că ea este forma mea de curaj.”

Naba a intrat în competiție cu dorința de a se reconecta cu sine, de a-și testa limitele și de a arăta publicului că autenticitatea este cea mai mare forță a ei.

