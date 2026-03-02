Glamour în stil retro. Vedetele au strălucit la gala Actor Awards 2026

Gala Actor Awards 2026 a impresionat cu tematica sa unică: glamourul Hollywood-ului anilor ’20-’30. Vedetele, printre care Kristen Bell și Viola Davis, au redefinit eleganța pe covorul roșu. Iată care au fost cele mai spectaculoase ținute ale serii.
Glamour-ul Hollywood-ului din anii ’20 și ’30 a fost readus la viață la gala Actor Awards 2026, un eveniment care a marcat o schimbare istorică: noul nume al premiilor SAG și un cod vestimentar tematic pentru prima dată în istoria ceremoniei.
Transmis în direct pe Netflix pe 1 martie, gala a fost o celebrare a stilului vintage reinterpretat, într-o colaborare între SAG-AFTRA și revista Elle. Oferind un spectacol de modă, evenimentul a fost dominat de ținute care au îmbinat tradiția cu modernitatea.
Teyana Taylor, nominalizată pentru „One Battle After Another”, a redefinit ideea de „rochie nude” într-o creație Thom Browne, cu un corset abstract și o fustă lucioasă. Bijuteriile Tiffany & Co. au completat look-ul său îndrăzneț.
Vedeta din „Wednesday”, Jenna Ortega, a renunțat la stilul său gotic pentru o rochie Christian Cowan, cu un slit îndrăzneț care dezvăluia ciorapi până la coapse, platforme negre și bijuterii Mikimoto.
Sarah Pidgeon a strălucit într-o rochie sculpturală Balenciaga, accesorizată cu bijuterii Rahaminov Diamonds.
Nominalizată pentru „Bugonia”, Emma Stone a ales o rochie Louis Vuitton din chiffon liliac, brodată manual, asortată cu un cardigan.
Regina Hall a optat pentru o rochie Cong Tri, accesorizată cu un clutch ivory și sandale decorate, în timp ce actrița din „My Oxford Year”, Sofia Carson, a respectat codul vestimentar cu o rochie Elie Saab cu o fustă voluminoasă din tafta.
Vedeta din „Bridgerton”, Yerin Ha, a reinterpretat franjurile flapper într-un top Balenciaga și pantaloni cu talie înaltă.
Vezi în Galeria FOTO de mai sus cum s-au îmbrăcat vedetele la gala Actor Awards 2026
Sursă foto: Profimedia
Newsletter zilnic Unica
Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.