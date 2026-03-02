Glamour în stil retro. Vedetele au strălucit la gala Actor Awards 2026

Gala Actor Awards 2026 a impresionat cu tematica sa unică: glamourul Hollywood-ului anilor ’20-’30. Vedetele, printre care Kristen Bell și Viola Davis, au redefinit eleganța pe covorul roșu. Iată care au fost cele mai spectaculoase ținute ale serii.

Cele mai frumoase ținute de la Actor Awards 2026

Glamour-ul Hollywood-ului din anii ’20 și ’30 a fost readus la viață la gala Actor Awards 2026, un eveniment care a marcat o schimbare istorică: noul nume al premiilor SAG și un cod vestimentar tematic pentru prima dată în istoria ceremoniei.

Transmis în direct pe Netflix pe 1 martie, gala a fost o celebrare a stilului vintage reinterpretat, într-o colaborare între SAG-AFTRA și revista Elle. Oferind un spectacol de modă, evenimentul a fost dominat de ținute care au îmbinat tradiția cu modernitatea.

Kristen Bell a fost gazda serii, iar printre prezentatori s-au numărat Timothée Chalamet și Chase Infiniti, ambii nominalizați.

Teyana Taylor, nominalizată pentru „One Battle After Another”, a redefinit ideea de „rochie nude” într-o creație Thom Browne, cu un corset abstract și o fustă lucioasă. Bijuteriile Tiffany & Co. au completat look-ul său îndrăzneț.

Vedeta din „Wednesday”, Jenna Ortega, a renunțat la stilul său gotic pentru o rochie Christian Cowan, cu un slit îndrăzneț care dezvăluia ciorapi până la coapse, platforme negre și bijuterii Mikimoto.

Gwyneth Paltrow a făcut o apariție neașteptată într-o rochie personalizată Sarah Burton pentru Givenchy, accesorizată cu cercei vintage Suzanne Belperron.

Nominalizată pentru „One Battle After Another”, Chase Infiniti a impresionat într-o rochie Louis Vuitton lucrată manual, completată de o piesă de cap asortată și bijuterii De Beers London.

Demi Moore a redefinit eleganța pe covorul roșu

Demi Moore, actrița din „Landman”, a atras toate privirile într-o rochie Schiaparelli, cu o surpriză dezvăluită în partea din spate.

Nominalizată pentru „Song Sung Blue”, Kate Hudson a adăugat un strop de strălucire rochiei sale Valentino cu diamante unice semnate Emily P. Wheeler.

La doar o zi după ce a primit Premiul Președintelui la NAACP Image Awards, câștigătoarea EGOT Viola Davis a făcut senzație într-o rochie personalizată Gucci.

Gazda Kristen Bell a ales o rochie Georges Hobeika Couture, cu detalii art deco și bijuterii Messika, evocând glamour-ul anilor ’20.

Sarah Pidgeon a strălucit într-o rochie sculpturală Balenciaga, accesorizată cu bijuterii Rahaminov Diamonds.

Nominalizată pentru „Bugonia”, Emma Stone a ales o rochie Louis Vuitton din chiffon liliac, brodată manual, asortată cu un cardigan.

Regina Hall a optat pentru o rochie Cong Tri, accesorizată cu un clutch ivory și sandale decorate, în timp ce actrița din „My Oxford Year”, Sofia Carson, a respectat codul vestimentar cu o rochie Elie Saab cu o fustă voluminoasă din tafta.

Vedeta din „Bridgerton”, Yerin Ha, a reinterpretat franjurile flapper într-un top Balenciaga și pantaloni cu talie înaltă.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus cum s-au îmbrăcat vedetele la gala Actor Awards 2026

Sursă foto: Profimedia

