Modelul și vedeta TV Pamela Genini, înjunghiată mortal de partenerul ei. Tânăra avea doar 29 de ani, iar iubitul ei 52 de ani

Vedeta Tv Pamela Genini, în vârstă de 29 de ani, din Milano, a fost ucisă cu 24 de lovituri de cuțit de partenerul său. Potrivit autorităților, crima a fost comisă „din motive banale și cu cruzime”. Gianluca Soncin, în vârstă de 52 de ani, a înjunghiat-o pe Pamela în gât, piept, spate, membre superioare și mâini – conform mandatului de arestare emis de Parchetul din Milano.
Gianluca Soncin este acuzat de omor calificat, cu circumstanțe agravante precum premeditare și urmărire– pentru că „a amenințat-o în mod repetat cu moartea și s-a dus la locuința Pamelei Genini din Milano, înarmat cu un cuțit, după ce obținuse o copie a cheii apartamentului”.
Crima a fost comisă, se arată în rechizitoriu, „din motive banale și cu cruzime”. Pamela Genini avea 29 de ani și era într-o relație cu Gianluca Soncin de aproximativ un an.
Crima a avut loc în cartierul Gorla, într-un apartament din Milano, unde Gianluca Soncin, în vârstă de 52 de ani, a înjunghiat-o mortal pe partenera sa, Pamela Genini, în vârstă de 29 de ani. După comiterea faptei, bărbatul a încercat să-și ia viața, dar a fost arestat de poliție și se află acum în detenție, fiind acuzat de omor agravat.
Când au sosit echipajele de intervenție, pentru Pamela nu s-a mai putut face nimic. Cei doi erau împreună de circa un an, iar, potrivit publicației Il Giorno, în vara trecută au plecat în vacanță pe insula Elba. Vacanța a fost însă întreruptă după ce tânăra a decis să-l părăsească, deoarece bărbatul ar fi amenințat că îi va ucide câinele.
Cine a fost Pamela Genini
Pamela Genini avea 29 de ani și era originară din Strozza, o localitate din provincia Bergamo. Era fiica unei mame ruse și a unui tată italian. A călătorit mult, locuind între Milano, Dubai și Monte Carlo.
La vârsta de 19 ani a participat la emisiunea „Insula lui Adam și Eva”, încercând să pătrundă în lumea divertismentului. A lucrat ca model și, împreună cu prietena sa, Elisa Bortolotti, a lansat un magazin online – EP SheLux, un brand „Made in Italy”, care se descrie pe site astfel:
„EP SheLux este un brand născut din ideea a două prietene foarte creative, pasionate de modă și de mare.”
„Uciderea Pamelei Genini din Milano, înjunghiată mortal de partenerul ei pentru că voia să-l părăsească, ar trebui să ne dea de gândit.
Este nevoie de măsuri urgente. Proiectul de lege al Ligii, pe care l-am semnat prima, prin care se dorește introducerea sistematică a educației privind respectul față de femei în școli, stă blocat de mult timp în Comisia de Cultură. Trebuie aprobat imediat în Cameră: este o urgență educațională.”
Maria Helen Woods, președinta grupului parlamentar Italia Viva, a scris pe platforma X:
„Pedepsele mai dure nu sunt suficiente: este nevoie de o revoluție culturală, care să înceapă din școli și din familie. Până când nu se schimbă mentalitatea celor care consideră că o femeie le aparține, nicio lege nu va fi suficientă. Iar noi vom continua să numărăm victimele.”
