Crimă șocantă în Brazilia. Un culturist a fost ucis de iubita lui

Un culturist a fost ucis cu brutalitate în urma unei altercații în fața apartamentului său din Brazilia, iar poliția o suspectează pe iubita lui.

Crima care a îngrozit Brazilia

Valter de Vargas Aita, în vârstă de 41 de ani, a fost înjunghiat mortal duminică dimineața, iar iubita lui, care este suspectată de crimă, a fost și ea spitalizată și se luptă pentru viața ei din cauza rănilor suferite. Poliția a declarat că aceasta avea o rană provocată prin înjunghiere.

Dacă va supraviețui, autoritățile din Brazilia au spus că o vor aresta sub suspiciunea de crimă. Femeia era deja căutată de autorități în legătură cu un jaf armat, faptă pentru care riscă până la 15 ani de închisoare.

Poliția a publicat imagini înfiorătoare de la locul crimei, în orașul Chapecó, unde podeaua era plină de sânge în locul în care a fost găsit trupul neînsuflețit al lui Aita.

Citește și: Dublă crimă în Teleorman. Ucigașul le cunoștea pe victime și săvârșise în trecut o pedeapsă cu închisoarea tot pentru omor. Care ar fi fost motivul atacului

Autoritățile au declarat că acesta a fost înjunghiat de mai multe ori, prezentând răni în abdomen, spate, față și gât. El a fost găsit mort pe o scară, după o urmă de sânge lăsată în încercarea de a scăpa de la fața locului.

De la ce a pornit totul

Alte imagini terifiante arată urme de sânge pe pereții casei scărilor și pe podeaua din fața unei uși.

Se pare că Aita a avut o „ceartă aprinsă” cu iubita sa, care a degenerat într-un conflict violent. Poliția a publicat imagini înfiorătoare de la locul crimei unde a fost descoperit trupul lui Aita.

Când a fost găsită iubita lui Aita, aceasta a fost transportată de urgență la spital cu răni care îi puneau viața în pericol și a necesitat o intervenție chirurgicală de urgență.

Poliția nu a dezvăluit încă ce anume a declanșat cearta care a escaladat atât de dramatic, menționând doar că cei doi au avut o „discuție aprinsă” înainte ca situația să degenereze violent.

Citește și: Un bărbat din Otopeni și-a ucis copilul de trei ani și ține ostatică o rudă. Individul amenință că se va arunca de la etaj

Iubita nu a fost încă identificată public, poliția declarând doar că locuia cu Aita și că avea 43 de ani.

Pe lângă faptul că a fost vicecampion mondial în cadrul World Fitness Federation, Aita a fost și de cinci ori campion la culturism la nivel de stat.

La momentul morții, lucra ca antrenor personal și își construise o comunitate respectabilă în mediul online, oferind sfaturi despre dietă și antrenament.

Urmărește-ne pe Google News