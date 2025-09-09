Crimă șocantă în Brazilia. Un culturist a fost ucis de iubita lui

Valter de Vargas Aita, în vârstă de 41 de ani, a fost înjunghiat mortal duminică dimineața, iar iubita lui, care este suspectată de crimă, a fost și ea spitalizată și se luptă pentru viața ei din cauza rănilor suferite. Poliția a declarat că aceasta avea o rană provocată prin înjunghiere.
Dacă va supraviețui, autoritățile din Brazilia au spus că o vor aresta sub suspiciunea de crimă. Femeia era deja căutată de autorități în legătură cu un jaf armat, faptă pentru care riscă până la 15 ani de închisoare.
Poliția a publicat imagini înfiorătoare de la locul crimei, în orașul Chapecó, unde podeaua era plină de sânge în locul în care a fost găsit trupul neînsuflețit al lui Aita.
Autoritățile au declarat că acesta a fost înjunghiat de mai multe ori, prezentând răni în abdomen, spate, față și gât. El a fost găsit mort pe o scară, după o urmă de sânge lăsată în încercarea de a scăpa de la fața locului.