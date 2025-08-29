Un bărbat din Otopeni și-a ucis copilul de trei ani și ține ostatică o rudă. Individul amenință că se va arunca de la etaj

Bărbat din Otopeni, suspectat că și-a ucis fiul vitreg
Pe data de 23 august băiețelul de nici 3 ani a fost găsit fără suflare, iar necropsia a arătat faptul că micuțul a fost ucis în bătaie. Cea care a alertat poliția a fost mama micuțului, iar cazul a fost tratat ca o moarte naturală.
Conform necropsiei, băiețelul a avut leziuni grave în zona abdomenului, iar femeia a mărturisit că partenerul ei l-a bătut.
După aceste declarații, dosarul a fost transformat în omor, autoritățile începând o anchetă.
Mai mule echipe speciale ale Poliției, inclusiv negociatori SAS, au intervenit de urgență. Deși minorul a fost scos din apartament și este în afara oricărui pericol, bărbatul a luat o rudă ostatică în apartamentul său.
„La data de 23.08.2025, Poliţia Ilfov a fost sesizată de către o femeie despre faptul că l-a găsit pe fiul său minor, în vârstă de aproximativ 3 ani, decedat în locuință. Inițial, femeia a declarat că fiul decedat a avut anterior dureri de burtă. La data de 25 august 2025, în urma necropsiei, a rezultat că minorul prezintă leziuni în zona stomacului. În seara de 28 august 2025, mama minorului a revenit asupra declarației, menționând că a fost constrânsă să declare astfel și a declarat că fiul său a fost agresat de către concubinul femeii, în vârstă de 28 de ani, care este și tatăl copilului”, au anunțat autoritățile, potrivit Agerpres.
„Presupusul autor agresor s-a aflat din cursul serii de 28 august în apartamentul din orașul Otopeni, unde s-ar fi comis fapta și unde familia locuia fără forme legale, iar femeia nu s-a mai întors în această locuință. Bărbatul s-a aflat în apartamentul respectiv împreună cu copilul său minor, în vârstă de 1 an și a amenințat că se va arunca de la etaj, astfel că o echipă de negociatori din cadrul SAS a intervenit la fața locului. Minorul în vârstă de un an a fost scos din apartament, de către fratele bărbatului și a fost preluat de polițiști”, au mai spus reprezentanți IPJ Ilfov.