Cătălin Drulă a anunțat că este candidatul USR pentru Primăria Capitalei. Ce spune politicianul despre Nicușor Dan

Cătălin Drulă a anunțat joi, 28 august, că el va fi candidatul susținut de USR la alegerile pentru funcția de primar general al Capitalei. În același timp, el a vorbit și despre președintele Nicușor Dan, care a afirmat, în cadrul unei conferințe de presă, că îl consideră pe fostul președinte USR un candidat potrivit să îi ia locul la Primăria Municipiului București.

Cătălin Drulă, candidatul USR pentru Primăria Capitalei

Cătălin Drulă a anunțat joi seară la Prima News că el va fi candidatul USR pentru Primăria Capitalei. Întrebat dacă este sută la sută candidatul partidului la PMB, acesta a răspuns afirmativ. Însă, politicianul a precizat că mai există câteva aspecte procedurale, însă nu sunt lucruri care să stea în cale candidaturii sale.

„Da. În fine, ştiţi cum e, avem nişte proceduri interne, evident, e liber (n.red. – să candideze în cursa internă) orice alt coleg, dar cred că, după susţinerea pe care o simt în partid şi pentru care le mulţumesc colegilor mei, suntem acolo”, a răspuns Cătălin Drulă.

În ceea ce privește posibilul candidat din partea PNL, Drulă a explicat că nu el va fi acesta întrucât Ciprian Ciucu este cel mai bine clasat membru al partidului, însă vor exista discuții pe această temă între Dominic Fritz, Ilie Bolojan și Nicușor Dan.

„Se va lua o decizie foarte curând, nu putem depăşi un interval de două-trei săptămâni”, a subliniat fostul președinte al USR.

Drulă, despre dorința lui Nicușor Dan

Nicușor Dan este interesat de cel care va ocupa poziția de primar al Capitalei, poziție pe care el a eliberat-o în luna mai a acestui an, când a devenit președintele României, susține Cătălin Drulă.

„Ştiu că nu îi e indiferent lui Nicuşor Dan cine va conduce Bucureştiul, în ce direcţie vor merge politicile Bucureştiului. Nu toţi cei care şi-au anunţat intenţia de a candida au fost concordanţi cu Nicuşor Dan”, a precizat deputatul USR.

Un sondaj CURS publicat duminică, 24 august, arată că Daniel Băluţă (PSD) este favorit pentru Primăria Capitalei, urmat de Cătălin Drulă (USR). Pe locul trei, la egalitate, sunt Ciprian Ciucu (PNL) și Cristian Popescu Piedone (PUSL). La scurt timp, și PNL a dat publicității un sondaj realizat de INSCOP Research. Și în sondajul liberalilor, Daniel Băluță rămâne primul, dar este urmat de Ciprian Ciucu, Anca Alexandrescu / George Simion și Cătălin Drulă.

