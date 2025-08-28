Sebastian Popescu, plasat sub control judiciar pentru corupere sexuală a minorilor. Fostul candidat la Președinția României susține că i s-a întins o capcană

Sebastian Popescu, fost candidat la alegerile prezidențiale, este cercetat pentru corupere sexuală a minorilor. Politicianul a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, dar susține că i s-a întins o capcană, fiind de fapt nevinovat. Bărbatul ar fi încercat să determine un adolescent de 15 ani să întrețină relații sexuale.

Sebastian Popescu, plasat sub control judiciar pentru 60 de zile

Fostul candidat la alegerile prezidențiale Sebastian Popescu a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zle. Decizia autorităților a fost luată la finalul audierilor și în baza probelor adunate de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3.

Politicianul este acuzat că ar fi încercat să convingă un adolescent de 15 ani să întrețină relații sexuale prin intermediul unor mesaje pe rețelele sociale. Mai mult, acesta i-ar fi trimis băiatului și fotografii cu caracter pornografic, cu același scop.

La audieri, Sebastian Popescu ar fi recunoscut că a purtat o conversație cu adolescentul din Ialomița, însă ar fi mărturisit să își regretă fapta, fiind astfel lăsat în libertate. Pe numele său a fost deschis un dosar penal pentru corupere sexuală a minorilor și racolarea unui minor în scopuri sexuale.

În primul tur al alegerilor prezidențiale din 2025, Sebastian Popescu a obținut aproape 25.000 de voturi, adică un procent de 0,28%.

Citește și: Ilie Bolojan a anunțat creșterea impozitelor pe case și mașini: „Am luat decizia. Nu există capacitate financiară”. Cu cât vom plăti mai mult din 2026

Citește și: Reacția halucinantă a deputatului AUR Dan Tanasă după ce un livrator nepalez a fost victima unui atac rasist, la București: „Eu nu voi tăcea atunci când românii sunt batjocoriți în propria lor țară”

Cazul politicianului, făcut public de „Justițiarul din Berceni”

Deranjat de mesajele cu conținut sexual trimise de Sebastian Popescu, adolescentul l-a contactat pe activistul Alexandru Constandachi, supranumit „Justițiarul din Berceni”. Copilul i-a povestit ce a pățit, iar activistul l-a abordat apoi pe Sebastian Popescu, sub pretextul că vrea să îi ia un interviu. Ajuns la fața locului, fostul candidat la alegerile prezidențiale a fost pus în fața probelor, între timp fiind anunțată și poliția.

„Un băiat de 15 ani din Ialomița m-a contactat cu privire la faptul că Sebastian Popescu a început să îi dea mesaje pe Instagram, mesaje unde îi făcea propuneri sexuale. Unde i-a trimis materiale pornografice și unde îi cerea să se întâlnească cu acesta. Așa, că am verificat, într-adevăr era contul lui. Era activ din 2019”, a povestit „Justițiarul din Berceni”.

Citește și: Emmanuel Macron a transmis un mesaj în limba română, prezent la Chișinău: „Uniunea Europeană nu este Uniunea Sovietică”

Citește și: Un copil de 13 ani a murit după ce a mâncat trei pachete de tăiței instant. Autoritățile au deschis o anchetă

Sebastian Popescu susține că este nevinovat

Joi, Sebastian Popescu a mers la secția de Poliție penru a semna controlul judiciar, moment în care a făcut și câteva declarații. Bărbatul spune că este nevinovat și i-a fost întinsă o capcană.

„Imaginea mea este făcută țăndări. În acest moment, interesul meu personal și urgent este să se lămurească această situație, dar din punct de vedere legal, nu mediatic. Eu îmi doresc cât mai repede cu putință ca organele de anchetă să facă toate demersurile necesare pentru a se lămuri această speță”, afirmat politicianul potrivit Mediafax.

În ceea ce îl privește pe „Justițiarul din Berceni”, Sebastian Popescu spune că acesta l-a chemat la sediul partidului pentru „un interviu fals”.

„Știți, habar n-aveam cine este. Atunci am aflat. Era sediul partidului, fusesem chemat pentru interviu fals. Atâta pot să vă spun atât. Nu era niciun copil, iertați-mă, vedeți, sunt o groază de informații false. Atâta pot să vă spun. Orice ține de anchetă, nu am voie să divulg absolut nimic, pentru că se poate schimba încadrarea. Deci atâta pot să vă spun că mi s-a întins o capcană. Atâta pot să vă spun”, a precizat fostul candidat la Președinția României.

Sursă foto: Facebook

Urmărește-ne pe Google News