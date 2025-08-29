Cresc taxele ș impozitele. Ministerul de Finanțe a prezentat principalele măsuri luate de Guvernul Bolojan

Ministerul de Finanțe a publicat, joi seară, în dezbatere publică, proiectul de lege revizuit cu noile taxe ce vor intra în pachetul doi de măsuri fiscale propus de Guvernul Bolojan. Acestea prevăd creșterea valorii impozabile a locuințelor și terenurilor deținute de persoane fizice, un capital minim necesar de 500 de lei pentru societățile cu răspundere limitata (SRL) care au o cifră de afaceri nete de 400.000 de lei, creșterea bazei de calcul a CASS la 72 de salarii minime brute pe țară pentru veniturile din activități independente și multe alte schimbări pentru firme și persoane fizice.

Cum arată proiectul de lege cu noile taxe ale pachetului doi de măsuri fiscale

Proiectul de lege prezentat de Ministerul Finanțelor este unul dintre cele șase acte normative ale pachetului doi de măsuri foscale pentru care Guvernul condus de Ilie Bolojan își va asuma răspunderea în Parlament săptămâna viitoare.

Cele șase proiecte vor fi adoptat de Guvern vineri, 29 august.

Acest proiect de lege este varianta revizuită a proiectului scos în consultare publică pe data de 14 august de către Ministerul de Finanțe.

Taxele și impozitele cred la clădirile și terenurile deținute de persoane fizice

Proiectul propune instituirea de norme intermediare în domeniul impozitului pe clădiri și al impozitului pe teren, până la implementarea evaluării în masă a bunurilor imobile ce fac obiectul impozitării utilizandu-se Sistemul informatic dedicat în acest sens.

Acest sistem informatic se preconizează că ar putea să furnizeze în anul 2026 valori de utilizat pentru determinarea bazei fiscale aferente anului 2027.

„Astfel, ca parte a unei treceri în mod etapizat către utilizarea valorii de piață, spre a se obține o valoare impozabilă apropiată de valoarea de piață, se instituie norme aplicabile în anul 2026 prin care să se reglementeze în raport de prevederile actualului cadru legal prevăzut de Titlul IX – Impozite și taxe locale din Codul fiscal, în sensul unei adaptări a mecanismului de stabilire a impozitului pe clădirile rezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, precum și a celui din domeniul impozitului pe teren”, se arată în nota de fundamentare.

Valoarea impozabilă crește de aproape 2 ori

Dacă în prezent pentru clădirile rezidențiale și clădirile-anexă, aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,08%-0,2%, asupra valorii impozabile a clădirii, Ministerul de Finanțe propune majorarea valorii impozabile a locuințelor la care se aplică taxa pe proprietate.

Prin proiectul de lege se revizuiește și prevederea privind reducerea coeficientului de corecție în cazul situațiilor vizând apartamentele amplasate într-un bloc cu mai mult de 3 niveluri și 8 apartamente, dat fiind faptul că abordarea nu se mai justifică în raport de contextul actual privind trecerea la sistemul de impozitare la valoarea de piață.

Cum vor fi impozitate mașinile

De asemenea, proiectul propune un nou mecanism de impozitare a mijloacelor de transport, astfel încât să existe o diferențiere între vehiculele mai poluante și cele mai puțin poluante, pe principiul „poluatorul plătește”.

În urma unui studiu elaborat cu sprijinul Băncii Mondiale, au fost făcute propuneri de impozitare luându-se în calcul capacitatea cilindrică și norma de poluare, după cum urmează:

Motociclete, tricicluri, cvadricicluri și autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1.600 cm3, inclusiv;

Motociclete, tricicluri și cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste 1.600 cm3;

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm3 și 2.000 cm3 inclusiv;

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm3 și 2.600 cm3 inclusiv;

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm3 și 3.000 cm3 inclusiv;

Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3;

Autobuze, autocare, microbuze;

Alte vehicule cu tracțiune mecanică cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone, inclusiv.

Pentru fiecare categorie de mijloc de transport cu tracțiune mecanică se diferențiază un impozit în funcție de două criterii: capacitate cilindrică (în lei/200 cm3) și norma de poluare.

