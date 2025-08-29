Ce a pățit o româncă aflată în vacanță în Grecia. I-a fost furată mașina chiar din curte

O româncă aflată în vacanță în Grecia a rămas fără mașină. Femeia se afla în stațiunea grecească Nikiti când autoturismul i-a fost furat, în noaptea de miercuri spre joi, 27 spre 28 august. Mai mult, mașina se afla în curtea cazării unde femeia era găzduită.
O româncă a trecut prin clipe de coșmar când a aflat că i-a fost furată mașina chiar din curtea în care se afla cazată, în Grecia.
Femeia a scris pe Facebook pe un grup despre acest incident, rugând oamenii ca dacă văd autovehicului, să o anunțe.
„Bună ziua! Azi-noapte, în jurul orei 3, ni s-a furat mașina – un Volkswagen Tiguan Allspace, de culoare neagră, cu numărul de înmatriculare B 990 ETI – din curtea cazării din Nikiti. Dacă o vedeți pe undeva, vă rugăm să ne anunțați!”, a transmis autoarea postării de pe grupul de Facebook Forum Grecia.
„Recomandare pentru toată lumea: cumpărați-vă niște AirTag-uri (2-3 buc) și plasați-le în mașină ascunse în diverse locuri. Un blocator de volan și pedala de frână vă scutește de bătăi de cap!”
„Pe viitor, cumpără așa ceva (n.r. Apple AirTag)… l-ai ascuns undeva în mașină… imediat o găsești. Sunt modele și pentru Samsung.”
Mașini furate pe bandă rulantă în Grecia
Mai mulți români au relatat că au trecut prin experiențe similare. Unul dintre membri a povestit că a trecut prin aceeași experiență, în stațiunea Sarti, tot mân Grecia.
În plus, omul a povestit că a rămas fără telefoane, laptopuri și portofele.
„Nu este nicio glumă!! Acum 4 ani, în Sarti, pe la 2-3, au intrat în casă peste noi. Ne-au luat cheile, telefoane, laptopuri, portofele… Apoi au ieșit și plecau și cu mașina dacă nu reușeam să ne opunem la timp… Așa că pot să cred că nu e glumă!
P.S.: iar în casă peste noi au intrat cu ranga de fier… ne-au bruscat… Proprietarul făcea ca toate alea să păstrăm liniștea, să nu se audă și la ceilalți care au închiriat… iar Poliția nu a făcut nimic! Doar ne-au intervievat pe noi vreo 5 ore și cam atât…”
Locuri din Grecia cu cele mai mari rate de furt ale mașinilor
Furturile de mașini sunt o problemă frecventă, nu doar în Grecia, ci în special în perioadele aglomerate și în locuri foarte populate de turiști.
Conform site-ului Nikana.gr, cele mai frecvente spargeri sau furturi de mașini:
Parcări de supermarketuri
Plaje
Cu toate acestea, pare că există și excepții. Pentru turiștii care vin cu mașina în Grecia, aceste sfaturi sunt importante:
Nu lăsa obiecte de valoare în mașină la vedere. Nu lăsa genți, laptopuri, rucsace, tablete sau telefoane în mașină. Dacă mergi la supermarket, un adult ar trebui să rămână în mașină.