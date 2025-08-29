Ce a pățit o româncă aflată în vacanță în Grecia. I-a fost furată mașina chiar din curte

O româncă aflată în vacanță în Grecia a rămas fără mașină. Femeia se afla în stațiunea grecească Nikiti când autoturismul i-a fost furat, în noaptea de miercuri spre joi, 27 spre 28 august. Mai mult, mașina se afla în curtea cazării unde femeia era găzduită.

Cum i-a fost furată mașina unei femei în Grecia

O româncă a trecut prin clipe de coșmar când a aflat că i-a fost furată mașina chiar din curtea în care se afla cazată, în Grecia.

Femeia a scris pe Facebook pe un grup despre acest incident, rugând oamenii ca dacă văd autovehicului, să o anunțe.

„Bună ziua! Azi-noapte, în jurul orei 3, ni s-a furat mașina – un Volkswagen Tiguan Allspace, de culoare neagră, cu numărul de înmatriculare B 990 ETI – din curtea cazării din Nikiti. Dacă o vedeți pe undeva, vă rugăm să ne anunțați!”, a transmis autoarea postării de pe grupul de Facebook Forum Grecia.

Femeia a primit mai multe mesaje în care era sfătuită ce să facă pentru ca pe viitor să nu se mai întâmple așa ceva. Soluțiile propuse de membrii grupului au fost foarte la îndemână.

„Recomandare pentru toată lumea: cumpărați-vă niște AirTag-uri (2-3 buc) și plasați-le în mașină ascunse în diverse locuri. Un blocator de volan și pedala de frână vă scutește de bătăi de cap!”

„Pe viitor, cumpără așa ceva (n.r. Apple AirTag)… l-ai ascuns undeva în mașină… imediat o găsești. Sunt modele și pentru Samsung.”

Mașini furate pe bandă rulantă în Grecia

Mai mulți români au relatat că au trecut prin experiențe similare. Unul dintre membri a povestit că a trecut prin aceeași experiență, în stațiunea Sarti, tot mân Grecia.

În plus, omul a povestit că a rămas fără telefoane, laptopuri și portofele.

„Nu este nicio glumă!! Acum 4 ani, în Sarti, pe la 2-3, au intrat în casă peste noi. Ne-au luat cheile, telefoane, laptopuri, portofele… Apoi au ieșit și plecau și cu mașina dacă nu reușeam să ne opunem la timp… Așa că pot să cred că nu e glumă!

P.S.: iar în casă peste noi au intrat cu ranga de fier… ne-au bruscat… Proprietarul făcea ca toate alea să păstrăm liniștea, să nu se audă și la ceilalți care au închiriat… iar Poliția nu a făcut nimic! Doar ne-au intervievat pe noi vreo 5 ore și cam atât…”

Locuri din Grecia cu cele mai mari rate de furt ale mașinilor

Furturile de mașini sunt o problemă frecventă, nu doar în Grecia, ci în special în perioadele aglomerate și în locuri foarte populate de turiști.

Conform site-ului Nikana.gr, cele mai frecvente spargeri sau furturi de mașini:

Parcări de supermarketuri

Plaje

Cu toate acestea, pare că există și excepții. Pentru turiștii care vin cu mașina în Grecia, aceste sfaturi sunt importante:

Nu lăsa obiecte de valoare în mașină la vedere. Nu lăsa genți, laptopuri, rucsace, tablete sau telefoane în mașină. Dacă mergi la supermarket, un adult ar trebui să rămână în mașină.

Verifică-ți alarma mașinii. Pune un air tag în mașină ca să o poți urmări. Un alt sfat este o alarmă pentru bebeluși care trebuie lăsată pornită și activată. Hoții pot fi descurajați când aud alarma.

